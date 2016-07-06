Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девятый валл. Почему Бэйл круче Роналду


    3
    Голосов: 4
    06.07.2016 17:05
    В первом полуфинале Евро Уэльс встречается с Португалией. «Бомбардир», сравнивая лидеров двух команд, объясняет, почему команда Бэйла должна идти дальше, а команда Роналду − ехать домой.
    СПОЙЛЕРЫ
    От сравнений не уйти – два лидера мадридского «Реала» схлестнутся между собой в борьбе за выход в финал чемпионата Европы. Кто круче из двух главных игроков Португалии и Уэльса?

    Возраст

    Криштиану Роналду − 31. Три «Золотых мяча», дом с наградами, статус живой легенды − но все это сзади. Впереди − неизбежное старение, болезненное признание собственной слабости, пластические операции и пара новых скандалов с психующей звездой, которая до последнего отказывается признать свой закат.

    Гарету Бэйлу − 26. Он зреет с каждым годом, становится уверенным лидером и заодно отличным парнем. Неудивительно, что «Реал» так крепко держится за валлийца и связывает свое будущее именно с ним. Еще год-два назад сравнение между КриРо и Бэйлом напоминало бой Майкла Тайсона и Марвиса Фрейзера. Сегодня и далее − это Тайсон vs Бастар Даглас, где чемпион рухнул под свежим напором претендента.

    Репутация

    Мы пережили эпоху самых противоречивых героев. Понять, кто лучше − Месси или Роналду − было тяжело в том числе потому, что из обоих торчали жесткие минусы, которые на закрывались даже пятью десятками голов за сезон. Один − нелюдимый социопат-манипулятор, прячущий налоги и бросающий сборную в самый трудный для нее момент. Второй − маниакальный псих с комплексом нарциссизма и поведением поп-звезды.

    Бэйл не такой. Он не вляпывается в скандалы, не плодит тонну слухов о своей личной жизни и вообще носится между газетных полос только по футбольным вопросам. Никто не обсуждает, с кем Бэйл встречается, где отдыхает и что покупает. После времени извращенного внимания к двум футболистам такой новый герой − это отдых, который мы заслужили.

    Образ

    Криштиану Роналду − великий футболист. Криштиану Роналду − великая мотивация. Но Криштиану Роналду − плохой пример для детей и подростов. Тонна геля в волосах, идеальные зубы, глянцевое тело, отточенные жесты, философия метросексуала и целая имидж-кампания, над которой работал легион пиарщиков − все это отдает приторно-слащавым шоу. Дорогим, интересным, по-своему гениальным. Но все-таки шоу. Искренность и простота − главные черты, которые из-за него теряет эта игра.

    Бэйл способен вернуть моду на нормальных парней. У него совсем не рекламная внешность. Он не шлифует кубики пресса в спортзале, разумно уделяя внимание полезным функционалке и выносливости. На его голове водятся нормальные прически, но он не зализывает каждый волос в перерыве важного матча и не боится выглядеть нелепо

    Две коротких истории.

    1) Когда-то в раздевалке «Тоттенхэме» злой Харри Реднапп остановился перед напичканным гелем зачесом молодого Бэйла и гаркнул на него: «Перестань творить какую-то хрень у себя на башке».

    2) Однажды в детстве Гарет выскочил на кухню, прицепив с ушам магнитные сережки. «Отец так посмотрел на меня, что в голове пронеслось: «О, Боже! Он убьет меня прямо здесь!». За столом также сидел мой приятель, и было очень неловко», − со смехом вспоминал Гарет.

    В обоих случаях Бэйл принял замечания и вырос в адекватного мужчину, который способен выглядеть стильно, но при этом обходиться без нездорового внимания к собственной внешности.

    Команда

    Если вы вдруг упустили последний суперэпизод из жизни Роналду на этом Евро, ниже − видеонапоминание.

    Пояснение: Роналду на правах капитана и вожака заставляет Жоао Моутинью бить пенальти в серии с Польшей, хотя тот боится идти к мячу, вспоминая свой промах в послематчевой серии с Испанией в полуфинале Евро четыре года назад. Второй случай из этого времени − селфи с выбежавшим на поле фанатом, которого Криш спас от стюардов.

    Все. На этом классные истории о Роналду за июнь-июль заканчиваются. Зато есть две неклассные. В одной из них он утопил в озере микрофон журналиста. В другой − унизил сборную Исландии, что по сегодняшним нормам приравнивается к избиению милых породистых щенков. Бэйл не отличился ничем, кроме того, что гордо и сенсационно вытащил свою команду в полуфинал.

    Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?

    Они оба − главные звезды и лидеры своих команд. Но их роли внутри коллективов − это разные типажи. Криштиану требует уважения, внимания и послушания. Ему можно советовать тренеру и самому решать, где играть. В раздевалки Португалии он − Солнце, которое всех греет, но за это заставляет каждого крутиться вокруг себя.

    Бэйл другой. Он тащит, не требуя власти. По приказу Коулмэна Гарет выйдет хоть с краю, хоть в центре, хоть на острие, хоть в глубину. «Я на 100% командный игрок. Если мне нужно будет сделать лишний рывок, я всегда его сделаю. Если нужно будет создать пространство для партнера и не завершать атаку самому, я всегда это сделаю. Команда на первом месте». С партнерами из «Кристал Пэлас», «Суонси» и «Рединг» будущий обладатель «Золотого мяча» ведет себя как равный. У игроков Уэльса есть командный чат в Whatsapp, где Бэйла в шутку называют «белая задница». Он смеется и легко троллит кого-то в ответ. Понты должны весить ровно столько − то есть нисколько.

    Статистика

    Криштиану Роналду на этом Евро наносит в среднем 7,2 удара за матч. Бэйл − всего 4,2. Гарет Бэйл забил на этом Евро 3 гола. Роналду −всего 2, да и то в одном матче.

    Бэйл попал в створ 14 раз. Роналду − 9.

    Бэйл выигрывает 3,8 верховых единоборств. Роналду − 2,2.

    Бэйл залазит в офсайд 0,2 раза за матч. Роналду − 2,2.

    И самое больное. Бэйл реализовал 2 штрафных. Роналду − 0.

    Справедливость

    Португалия заползла в 1/2 финала, не выиграв ни одного матча в основное время. 3 ничьи в тренировочной группе с Венгрией, Исландией и Австрией. Хорватия была усыплена в, наверное, самом скучном матче в истории Евро. Польша − с трудом завалена только в серии пенальти.

    Уэльс, наоборот, выступил бодро и смело. Победа в дебюте над крепкой Словакией. Достойное поражение от Англии. Унижение России. Легкий вынос на классе друзей из Северной Ирландии. Эйфория в игре с безалаберной Бельгией и королевский гол Робсона-Кану.

    Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

    Под игру Португалии хотелось зевать. Под игру Уэльса − хлопать в ладоши и учить валлийский. «Драконы» − главная радость этого слишком печального турнира, и они достойны бежать в нем до самого финиша. А Португалия при своей вялой игре и так отхватила достаточно.

    Единственный, вроде бы, разумный аргумент − Роналду сделал столько попыток, он достоин выиграть со сборной хоть что-то − легко бьется обратным выводом: у Роналду уже было столько попыток, и он их все провалил. Наверное, хватит. В истории Португалии он и так зафиксируется одним из трех великих игроков. Бэйл же со своей миссией справился почти сразу. И в истории Уэльса он будет величайшим.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: foxsports.com, fashionadexplorer.com, mirror.co.uk, youtube.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 6 июля 2016, 19:12

      долековато бейл от криштиану

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 6 июля 2016, 19:10

      Вряд ли Бейл к 31 годам достигнет что-нибудь подобное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 6 июля 2016, 18:20

      11/12
      КР (26 лет): 60 голов, 10 голов в ЛЧ
      Бэйл (22 года): 12 голов, 1 гол в ЛЕ

      12/13
      КР (27 лет): 55 голов, 12 голов в ЛЧ
      Бэйл (23 года): 26 голов, 3 гола в ЛЕ

      13/14
      КР (28 лет): 51 гол, 17 голов в ЛЧ
      Бэйл (24 года): 22 гола, 6 голов в ЛЧ

      14/15
      КР (29 лет): 61 гол, 10 голов в ЛЧ
      Бэйл (26 лет): 17 голов, 2 гола в ЛЧ

      15/16
      КР (30 лет): 51 гол, 16 голов в ЛЧ
      Бэйл (26 лет): 19 голов, 0 голов в ЛЧ

      ГДЕ БЭЙЛ ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО ПРИБЛИЗИЛСЯ К РОНАЛДУ???

      И ГДЕ АВТОР УВИДЕЛ У РОНАЛДУ СПАД???
      Знаете, сколько забили лучшие в его возрасте (30-31 год):
      Пеле - 11 голов
      Герд Мюллер - 35
      Пушкаш - 25
      Эйсебио - 42
      Рауль - 23
      Кройф - 11
      Анри - 19
      Если у Роналду, который положил 51 гол в сезоне, спад, то вышеуказанные ребята просто уже были на пенсии с Паркенсоном в этом возрасте.

      А Бэйл, конечно, просто рядом-рядом, 19 мячей, ни одного в ЛЧ, ни одного Барсе и АМ, 4 Райо, 3 Депору, мдаааамс....

      АВТОР, ЧТО ТЫ КУРИШЬ???

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Schicko_008 6 июля 2016, 19:12

      Не на вижу на крашеного,но Бэйл и рядом с ним не стоял да и вряд ли встанет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Schicko_008 7 июля 2016, 01:10

      Классную стату привёл!! а Автор гуано)) вначале возмутился этой статье, а после поржал))) и не даром.. вон игра всё показала!!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 6 июля 2016, 18:11

      Да уж...Роналду ненавистник,как по мне с Бейлом история понятна,про него нечего и ни где не пишут только лишь потому, что он не звезда уровня Месси и Роналду...

      как бы не было скучно и породоксально,но Португалия,снова в серии пенальти,выйдет в финал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 6 июля 2016, 18:04

      Пока что в истории Уэльса величайший Гиггз, странная статья, автор явно выказывает свою неприязнь к Роналду

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > kostyandr 6 июля 2016, 18:17

      Про Гиггза ты тоже загнул... Величайший валиец - Иан Раш. Более того, возможно величайшим является Айвор Оллчерч. Третий, конечно, Гиггз.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11