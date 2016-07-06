Девятый валл. Почему Бэйл круче Роналду

Возраст

Криштиану Роналду − 31. Три «Золотых мяча», дом с наградами, статус живой легенды − но все это сзади. Впереди − неизбежное старение, болезненное признание собственной слабости, пластические операции и пара новых скандалов с психующей звездой, которая до последнего отказывается признать свой закат.

Гарету Бэйлу − 26. Он зреет с каждым годом, становится уверенным лидером и заодно отличным парнем. Неудивительно, что «Реал» так крепко держится за валлийца и связывает свое будущее именно с ним. Еще год-два назад сравнение между КриРо и Бэйлом напоминало бой Майкла Тайсона и Марвиса Фрейзера. Сегодня и далее − это Тайсон vs Бастар Даглас, где чемпион рухнул под свежим напором претендента.

Репутация

Мы пережили эпоху самых противоречивых героев. Понять, кто лучше − Месси или Роналду − было тяжело в том числе потому, что из обоих торчали жесткие минусы, которые на закрывались даже пятью десятками голов за сезон. Один − нелюдимый социопат-манипулятор, прячущий налоги и бросающий сборную в самый трудный для нее момент. Второй − маниакальный псих с комплексом нарциссизма и поведением поп-звезды.

Бэйл не такой. Он не вляпывается в скандалы, не плодит тонну слухов о своей личной жизни и вообще носится между газетных полос только по футбольным вопросам. Никто не обсуждает, с кем Бэйл встречается, где отдыхает и что покупает. После времени извращенного внимания к двум футболистам такой новый герой − это отдых, который мы заслужили.

Образ

Криштиану Роналду − великий футболист. Криштиану Роналду − великая мотивация. Но Криштиану Роналду − плохой пример для детей и подростов. Тонна геля в волосах, идеальные зубы, глянцевое тело, отточенные жесты, философия метросексуала и целая имидж-кампания, над которой работал легион пиарщиков − все это отдает приторно-слащавым шоу. Дорогим, интересным, по-своему гениальным. Но все-таки шоу. Искренность и простота − главные черты, которые из-за него теряет эта игра.

Бэйл способен вернуть моду на нормальных парней. У него совсем не рекламная внешность. Он не шлифует кубики пресса в спортзале, разумно уделяя внимание полезным функционалке и выносливости. На его голове водятся нормальные прически, но он не зализывает каждый волос в перерыве важного матча и не боится выглядеть нелепо

Две коротких истории.

1) Когда-то в раздевалке «Тоттенхэме» злой Харри Реднапп остановился перед напичканным гелем зачесом молодого Бэйла и гаркнул на него: «Перестань творить какую-то хрень у себя на башке».

2) Однажды в детстве Гарет выскочил на кухню, прицепив с ушам магнитные сережки. «Отец так посмотрел на меня, что в голове пронеслось: «О, Боже! Он убьет меня прямо здесь!». За столом также сидел мой приятель, и было очень неловко», − со смехом вспоминал Гарет.

В обоих случаях Бэйл принял замечания и вырос в адекватного мужчину, который способен выглядеть стильно, но при этом обходиться без нездорового внимания к собственной внешности.

Команда

Если вы вдруг упустили последний суперэпизод из жизни Роналду на этом Евро, ниже − видеонапоминание.

Пояснение: Роналду на правах капитана и вожака заставляет Жоао Моутинью бить пенальти в серии с Польшей, хотя тот боится идти к мячу, вспоминая свой промах в послематчевой серии с Испанией в полуфинале Евро четыре года назад. Второй случай из этого времени − селфи с выбежавшим на поле фанатом, которого Криш спас от стюардов.

Все. На этом классные истории о Роналду за июнь-июль заканчиваются. Зато есть две неклассные. В одной из них он утопил в озере микрофон журналиста. В другой − унизил сборную Исландии, что по сегодняшним нормам приравнивается к избиению милых породистых щенков. Бэйл не отличился ничем, кроме того, что гордо и сенсационно вытащил свою команду в полуфинал.

Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?

Они оба − главные звезды и лидеры своих команд. Но их роли внутри коллективов − это разные типажи. Криштиану требует уважения, внимания и послушания. Ему можно советовать тренеру и самому решать, где играть. В раздевалки Португалии он − Солнце, которое всех греет, но за это заставляет каждого крутиться вокруг себя.

Бэйл другой. Он тащит, не требуя власти. По приказу Коулмэна Гарет выйдет хоть с краю, хоть в центре, хоть на острие, хоть в глубину. «Я на 100% командный игрок. Если мне нужно будет сделать лишний рывок, я всегда его сделаю. Если нужно будет создать пространство для партнера и не завершать атаку самому, я всегда это сделаю. Команда на первом месте». С партнерами из «Кристал Пэлас», «Суонси» и «Рединг» будущий обладатель «Золотого мяча» ведет себя как равный. У игроков Уэльса есть командный чат в Whatsapp, где Бэйла в шутку называют «белая задница». Он смеется и легко троллит кого-то в ответ. Понты должны весить ровно столько − то есть нисколько.

Статистика

Криштиану Роналду на этом Евро наносит в среднем 7,2 удара за матч. Бэйл − всего 4,2. Гарет Бэйл забил на этом Евро 3 гола. Роналду −всего 2, да и то в одном матче.

Бэйл попал в створ 14 раз. Роналду − 9.

Бэйл выигрывает 3,8 верховых единоборств. Роналду − 2,2.

Бэйл залазит в офсайд 0,2 раза за матч. Роналду − 2,2.

И самое больное. Бэйл реализовал 2 штрафных. Роналду − 0.

Справедливость

Португалия заползла в 1/2 финала, не выиграв ни одного матча в основное время. 3 ничьи в тренировочной группе с Венгрией, Исландией и Австрией. Хорватия была усыплена в, наверное, самом скучном матче в истории Евро. Польша − с трудом завалена только в серии пенальти.

Уэльс, наоборот, выступил бодро и смело. Победа в дебюте над крепкой Словакией. Достойное поражение от Англии. Унижение России. Легкий вынос на классе друзей из Северной Ирландии. Эйфория в игре с безалаберной Бельгией и королевский гол Робсона-Кану.

Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

Под игру Португалии хотелось зевать. Под игру Уэльса − хлопать в ладоши и учить валлийский. «Драконы» − главная радость этого слишком печального турнира, и они достойны бежать в нем до самого финиша. А Португалия при своей вялой игре и так отхватила достаточно.

Единственный, вроде бы, разумный аргумент − Роналду сделал столько попыток, он достоин выиграть со сборной хоть что-то − легко бьется обратным выводом: у Роналду уже было столько попыток, и он их все провалил. Наверное, хватит. В истории Португалии он и так зафиксируется одним из трех великих игроков. Бэйл же со своей миссией справился почти сразу. И в истории Уэльса он будет величайшим.

[poll id=1057]