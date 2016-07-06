Роналду и Нани вывели Португалию в финал Евро. Самые интересные события первого полуфинала

Португалия и Уэльс встретились на лионском «Стад де Люмьер», а мы получили ответы на вопросы: кто же сыграет в финале – Роналду или Бэйл, как валлийцы справятся с потерей Рэмзи, насколько серьезной окажется для португальцев потеря Пепе и Выиграет ли Португалия свой первый матч на Евро в основное время?
Онлайн матча Португалия – Уэльс – 2:0
2:0! Как все быстро, мгновенно, и второй гол забила Португалия, Нани! Уэльс не смог отыграться, и португальцы вышли в финал.
А вот и гол Криштиану! Переиграл Честера в воздухе и забил классный гол головой, 1:0! Это его девятый гол в истории чемпионатов Европы, теперь Роналду – лучший бомбардир этого турнира вместе с Платини.
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Валлийцы здорово разыграли угловой, но Бэйл не попал в створ.
Подобие опасного момента от Жоау Мариу.
На фотосессии сборной Португалии перед матчем был замечен 12-й игрок – боллбой!
Составы на игру уже известны. У Уэльса дисквалифицированы Рэмзи и Дэвис, у Португалии не сыграет травмированный Пепе. Серьезные потери.
Одноклубники по «Реалу» сегодня будут соперниками, только на поле не пересекутся.
Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро
Мы и здесь не забыли об исландцах, но сегодня повод особый. Вот их знаменитый клич.
Iceland fans welcome home their players #ISL pic.twitter.com/oggfHAFJcj— Football Funnys (@FootballFunnys) 6 июля 2016 г.
А вот что придумали веселые валлийцы. Sheep! По-английски – «овца», один из символов Уэльса.
QUALITY: #WAL fans produce their own 'Sheep Clap' ahead of tonight's match. (via @Copa90)pic.twitter.com/RYbUyDEx2D— BBC Sporf (@BBCSporf) 6 июля 2016 г.
Противостояние Роналду и Бэйла – главная вывеска, вот и Whoscored решил сравнить двух суперзвезд Португалии и Уэльса.
Девятый валл. Почему Бэйл круче Роналду
Притом Бэйл чаще всех попадал в створ ворот на Евро-2016.
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— OptaPaolo (@OptaPaolo) 6 июля 2016 г.
Зато Роналду ставит новый рекорд чемпионатов Европы. Он первым сыграет в трех полуфиналах Евро.
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— UEFA EURO 2016 (@UEFAEURO) 6 июля 2016 г.
Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?
А днем на стадионе было так тихо, уютно и тепло.