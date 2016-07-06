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    Роналду и Нани вывели Португалию в финал Евро. Самые интересные события первого полуфинала


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    Голосов: 0
    06.07.2016 22:30
    Чемпионат Европы вернулся после двухдневного перерыва. В первом полуфинале Португалия выиграла у Уэльса и сыграет в решающем матче против победителя пары Германия – Франция. «Бомбардир» показывает все самое интересное.

    Португалия и Уэльс встретились на лионском «Стад де Люмьер», а мы получили ответы на вопросы: кто же сыграет в финале – Роналду или Бэйл, как валлийцы справятся с потерей Рэмзи, насколько серьезной окажется для португальцев потеря Пепе и Выиграет ли Португалия свой первый матч на Евро в основное время?

    Онлайн матча Португалия – Уэльс – 2:0

    Видеогалерея матча

    2:0! Как все быстро, мгновенно, и второй гол забила Португалия, Нани! Уэльс не смог отыграться, и португальцы вышли в финал.

    А вот и гол Криштиану! Переиграл Честера в воздухе и забил классный гол головой, 1:0! Это его девятый гол в истории чемпионатов Европы, теперь Роналду – лучший бомбардир этого турнира вместе с Платини.

    Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

    Валлийцы здорово разыграли угловой, но Бэйл не попал в створ.

    Подобие опасного момента от Жоау Мариу.

    На фотосессии сборной Португалии перед матчем был замечен 12-й игрок – боллбой!

    Составы на игру уже известны. У Уэльса дисквалифицированы Рэмзи и Дэвис, у Португалии не сыграет травмированный Пепе. Серьезные потери.

    Одноклубники по «Реалу» сегодня будут соперниками, только на поле не пересекутся.

    Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

    Мы и здесь не забыли об исландцах, но сегодня повод особый. Вот их знаменитый клич.

    А вот что придумали веселые валлийцы. Sheep! По-английски «овца», один из символов Уэльса.

    Противостояние Роналду и Бэйла – главная вывеска, вот и Whoscored решил сравнить двух суперзвезд Португалии и Уэльса.

    Девятый валл. Почему Бэйл круче Роналду

    Притом Бэйл чаще всех попадал в створ ворот на Евро-2016.

    Зато Роналду ставит новый рекорд чемпионатов Европы. Он первым сыграет в трех полуфиналах Евро.

    Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?

    А днем на стадионе было так тихо, уютно и тепло.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Whoscored, UEFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +49

      melnicn 6 июля 2016, 23:54

      Роналду молодец!!!

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      Рейтинг: +10

      Росссиянин 6 июля 2016, 22:54

      Я за Уэльс

      0
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      Рейтинг: +57

      hyperonanist 6 июля 2016, 22:45

      Паренёк уже взял свой трофей на этом Евро, молодец. Память на всю жизнь.

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 6 июля 2016, 22:00

      Уэльс вперед!!!

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