Роналду и Нани вывели Португалию в финал Евро. Самые интересные события первого полуфинала

Португалия и Уэльс встретились на лионском «Стад де Люмьер», а мы получили ответы на вопросы: кто же сыграет в финале – Роналду или Бэйл, как валлийцы справятся с потерей Рэмзи, насколько серьезной окажется для португальцев потеря Пепе и Выиграет ли Португалия свой первый матч на Евро в основное время?

Онлайн матча Португалия – Уэльс – 2:0

Видеогалерея матча

2:0! Как все быстро, мгновенно, и второй гол забила Португалия, Нани! Уэльс не смог отыграться, и португальцы вышли в финал.

А вот и гол Криштиану! Переиграл Честера в воздухе и забил классный гол головой, 1:0! Это его девятый гол в истории чемпионатов Европы, теперь Роналду – лучший бомбардир этого турнира вместе с Платини.

Валлийцы здорово разыграли угловой, но Бэйл не попал в створ.

Подобие опасного момента от Жоау Мариу.

На фотосессии сборной Португалии перед матчем был замечен 12-й игрок – боллбой!

Составы на игру уже известны. У Уэльса дисквалифицированы Рэмзи и Дэвис, у Португалии не сыграет травмированный Пепе. Серьезные потери.

Одноклубники по «Реалу» сегодня будут соперниками, только на поле не пересекутся.

Мы и здесь не забыли об исландцах, но сегодня повод особый. Вот их знаменитый клич.

Iceland fans welcome home their players #ISL pic.twitter.com/oggfHAFJcj

А вот что придумали веселые валлийцы. Sheep! По-английски – «овца», один из символов Уэльса.

QUALITY: #WAL fans produce their own 'Sheep Clap' ahead of tonight's match. (via @Copa90)pic.twitter.com/RYbUyDEx2D