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    Португалия – Уэльс. Пепе в матче не сыграет, Бруну Алвеш выйдет на поле с первых минут

    Стали известны составы сборных Португалии и Уэльса, в которых команды начнут полуфинальный матч Евро-2016.

    Как и ожидалось, встречу пропустит защитник португальцев Пепе, вместо которого на поле появится Бруну Алвеш. Полностью составы Португалии и Уэльса выглядят следующим образом:

    Португалия: Патрисиу, Седрик, Фонте, Бруну Алвеш, Геррейру, Данилу, Жоау Мариу, Адриен Силва, Ренату Санчес, Нани, Роналду.

    Уэльс: Хеннеси, Гантер, Честер, Коллинс, Уильямс, Тэйлор, Кинг, Ледли, Аллен, Робсон-Кану, Бэйл.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 21:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 6 июля 2016, 21:49

      Буду болеть за красивый футбол. Болел за Португалию всегда и везде. Но Уэльс красавицы. Хотелось бы увидеть их в финале эти команды а не в 1/2.

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