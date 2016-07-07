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    Сантуш: «Чувствую радость за всех португальцев и греков»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после полуфинального матча Евро-2016 против команды Уэльса (2:0).

    «Я чувствую радость – безграничную радость за всех игроков; за весь португальский народ без единого исключения; за многих греков, которые поддерживали меня в этот период, особенно во время плей-офф. Мы достигли цели, которую поставили перед собой два года назад во время моего первого матча со сборной в Сен-Дени.

    В тот день мы поклялись, что сделаем все возможное, чтобы вернуться в Сен-Дени 10 июля. К счастью, все сложилось хорошо, и благодарить за это нужно игроков. Команда стала лучше, она стала надежнее и компактнее. Теперь возможно все», – сказал Сантуш.

    Источник: УЕФА

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    07.07.2016 01:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 июля 2016, 09:45

      Все гонят на Сантуша, а он вывел свою команду в финал. Удачи и дальше ему!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 7 июля 2016, 09:32

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +68

      солмон 7 июля 2016, 02:33

      Большой успех Португалии!

      -1
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