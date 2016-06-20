7 матчей сборной России имени Вадима Евсеева

Рекорд на века

Кого победили: Камерун – 6:1 на ЧМ-94, попутно установив рекорд чемпионатов мира, который ни одна звезда в мире ни превзойти ни повторить так и не может. Олег Саленко забил тогда пять голов в одном матче, и с тремя очками и плюсовой разницей россияне имели отличный шанс попасть в 1/8 финала и были бы там, если бы сбылся хотя бы один исход из целого десятка вариантов в других группах (система турнира, кстати, была той же, что применяется на Евро-2016). Но все остальные сыграли так, как нам не надо, и Россия вылетела с ЧМ-94, однако ж рекорд установила.

Кому покричать: критикам, считавшим, что сборная России-94 без «отказников» попросту опозорится. Авторы знаменитого «письма четырнадцати» здорово ослабили команду, но в их отсутствие на первый план вышли другие футболисты, которые чуть-чуть недотянули до плей-офф, да еще и помогли поставить рекорд на все времена.

В гостях у чемпиона – по-хозяйски

Кого победили: Францию – 3:2 в отборочном матче к Евро-2000. На сборную России, естественно, никто не ставил, да еще и в первом тайме команда потеряла из-за травмы Мостового, а во втором уже проигрывала 1:2 из-за дурацкого рикошета после штрафного в исполнении Пети и провала в защите с точным ударом Вильторда. Но затем Хлестов сделал лучший голевой пас в своей жизни прямо на Панова, а в конце точку поставил Карпин.

Кому покричать: можно и французам, ставшим чемпионами мира за год до этой игры, а потом летом 99-го там же на «Стад де Франс» впервые проигравшим на свой арене. Вообще, сборную России после трех поражений при Бышовце никто уже всерьез не рассматривал, как претендента на выход из группы, но именно победа над Францией помогла вернуться в гонку. Незадолго до этого размахивавший кубком мира капитан Дидье Дешам после матча с Россией был мрачнее тучи: «Мы играли гораздо ниже своих возможностей, за это нас и свалили с пьедестала». Ну а как закончилась та отборочная кампания – сегодня вспоминать не хочется.

Гиггси, ты неправ

Кого победили: Уэльс – 1:0 во втором стыковом матче на пути к Евро-2004. Именно тогда родилась знаменитая фраза Вадима Евсеева, который забил победный гол и вывел нашу команду на чемпионат Европы, а после матча от души приложился по всем, кто его провоцировал и критиковал. Слово герою:

«Я заметил, что за мной неотступно следует камера. В одну сторону иду – она сюда, в другую – туда. Вроде как герой матча. Рядом идет Бородюк. И, видимо, уже понимает, что я готов что-то отчудить. Говорит: «Не надо, не надо!». Надо. Меня всего переполняло от того, что в последние недели испытал. Ну и выплеснулось».

Кому покричать: прежде всего, тем, кто устроил истерику на пустом месте из-за игрового конфликта Евсеева и Гиггза, а также главному тренеру Уэльса Марку Хьюзу, который заявил, что планирует решить все вопросы о выходе на Евро еще в первом стыковом матче в России (0:0).

Впрочем, предназначалась знаменитая фраза не только им, учитывая, как недружелюбно встретили Евсеева трибуны «Миллениума». «А крикнул я это, естественно, валлийцам, имея в виду, что снимают матч не наши, а они. Адресовал эту фразу народу Уэльса. Не сказать, что как-то его ненавидел – ничего подобного. Просто мы их обыграли! Знал, что британское телевидение всегда так действует – после финального свистка показывает лучшего игрока и того, кто забил...», – рассказывал Евсеев в своей автобиографии.

Наши английские клиенты

Кого победили: Англию – 2:1 в отборочном матче к Евро-2008. Любой результат кроме победы в «Лужниках» оставлял бы нам призрачные шансы на поездку на чемпионат Европы, а три очка делали бы нас фаворитами в борьбе за второе место (Хорватию уже было не достать). Целый час у сборной России толком ничего не клеилось, и еще в первом тайме в тяжелое положение нас поставил убийственный удар Руни из-за пределов штрафной под перекладину. Переворот произошел в середине второй половины игры в течение буквально четырех минут – Павлюченко реализовал пенальти, а затем он же добил англичан. В дальнейшем пришлось тяжело, но победу Россия отстояла, хотя на Евро в итоге поехала лишь из-за чудес хорватов на «Уэмбли», поскольку за несколько дней до этого уступила в Израиле.

Кому покричать: букмекерам, оценивавшим очень низко шансы сборной России на победу, а также британским журналистам, устроившим традиционную массовую истерику, взахлеб рассказывая своим читателям о пинке судьи в карьере Семшова, семейной трагедии Зырянова и различных дисквалификациях Торбинского, Сычева и Павлюченко. Причем исключительно с негативной стороны.

Первый плей-офф в истории

Кого победили: Швецию – 2:0 на Евро-2008. Шикарный Андрей Аршавин отбыл дисквалификацию и выдал один из лучших матчей в своей жизни, забив похоронивший шведов гол. Первый же мяч Павлюченко стал исходом роскошной комбинации, а будь наши точнее – убили б Швецию с неприличным счетом, причем ту сборную, которая регулярно выходила из своих групп на трех предыдущих международных турнирах. Тот великолепный матч незаслуженно забыт, хотя настолько качественный футбол сборная России демонстрировала впоследствии только в одной игре. Следующей.

Кому покричать: скептикам, считавшим Гуса Хиддинка рвачом и слабым тренером, которому просто повезло попасть со сборной России на чемпионат Европы. Именно при голландце наша команда единственный раз за более чем 20 лет сумела пробиться в плей-офф крупного турнира, причем безо всякого везения убрав с дороги прошлых чемпионов Евро греков и все еще крутых шведов с Юнгбергом, Ибрагимовичем и Ларссоном.

Суперфаворит отправляется домой

Кого победили: Голландию – 3:1 на Евро-2008 в лучшем матче в истории российского футбола. Павлюченко открыл счет во втором тайме, а затем наши парни упустили несколько отличных моментов и чуть-чуть недотерпели, пропустив от ван Нистелроя. И даже хорошо, что пропустили, иначе мы бы не увидели тот шикарный овертайм, в котором голландцы были сметены стремительной атакой нашей сборной. Торбинский забил победный гол, а под конец еще и Аршавин унизил ван дер Сара, запулив мяч между ног знаменитому голкиперу.

Кому покричать: голландским журналистам и различным горе-экспертам, считавшим, что Голландии повезло с соперником, мол, еле выбрались на Евро при помощи хорватов, а на самом чемпионате получили от топ-команды 1:4 (первый тур, Испания). Голландия имела полное право называть себя фаворитом после того, как уничтожила в группе двух финалистов ЧМ-06 Францию (4:1) и Италию (3:0), но поплатилась за недооценку и самоуверенность. Впрочем, главной причиной поражения стала сумасшедшая игра сборной России. Увидеть бы когда-нибудь такое еще хотя бы раз.

Англичане, придерживайтесь традиций

Мы не победили: Англию (1:1) на Евро-2016, и сходить с ума по этой ничьей довольно глупо, поскольку англичане уже одной ногой в плей-офф, а наш выход из группы – под большим вопросом. Тем не менее, в свете последних событий во всем мире остановить возненавидевшую нас Англию было весьма приятно, хоть и выходит это уже совсем за рамки спорта. Притом, что команда у англичан весьма симпатичная, но традиции надо чтить: Англия так ни разу за всю свою историю и не выиграла стартовый матч Евро, не удалось ей это после пружинного гола Василия Березуцкого и на нынешнем турнире.

Кому покричать: да всем, кто на острове проклинал нашу пусть и неидеальную, но не такую страшную страну, какой она уже сложена в умах британского народа. Можно и Гарри Реднаппу, который заявил, что никто из российских сборников и близко бы не попал в состав английской команды. Отчасти-то он прав, но такие слова у англичан раньше нередко оборачивались против них самих (самый яркий пример – такое же высказывание перед кошмарными 1:4 от Германии на ЧМ-2010), о чем сами английские фанаты уже были готовы кричать в полный голос, достаточно прочитать их комментарии перед игрой с Россией.

Впрочем, сегодня все это уже не имеет никакого значения: едва ли Англия упустит шанс пройти дальше по турнирной сетке, а вот нашей сборной требуется только лишь победа над очень хорошей командой Уэльса. Самоотверженность, бойцовские качества и недюжинную смелость – вот что следует перенять у Вадима Евсеева сегодня. Его слова оставим на потом.

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