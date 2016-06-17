Самые красивые болельщицы Евро-2016

Нет, «Бомбардир» не собирается ударятся в феминизм. Вслед за рейтингом красивейших футболистов Евро, мы представляем вам подборку горячих болельщиц, коих за половину группового этапа набралось немало.

Начнем, как полагается с хозяек турнира, которые всегда славились своей утонченностью. Сможете определить, кто из них – жена Димитри Пайета?

Польша, как всегда, выделяет сексуальными болельщицами с отличными формами.

И свершилось то, ради чего мы все ждали Чемпионат Европы – королева Евро-2012 вернулся на трибуны. Наталья Сивец повзрослела и облачилась в более консервативные наряды.

Не уступают в красоте и девушки из соседней Украины. Увы, в плей-офф мы их не увидим.

text Фото опубликовано Льоша Кан ONTOUR (@kanontour) Июн 13 2016 в 3:12 PDT

Дебютантки из Албании уже готовы бороться за звание самых эффектных.

Естественно, хватает фанаток и у сборной, где играет самый красивый футболист Евро.

text Фото опубликовано 贾珍珍 (@cr7ava) Июн 14 2016 в 12:47 PDT

Красавиц из других стран операторы ловят реже, потому без лишних подписей ставим серию фотографий. Среди них, кстати, тоже есть жена известного футболиста.

text Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga) Июн 13 2016 в 12:01 PDT

Но мы-то с вами знаем, где живут лучшие женщины планеты. На десерт оставляем самую красоту. Ну и щепотку патриотизма.

text Фото опубликовано Все свежие новости с ЧЕ 2016⚽ (@euro2016__russia) Июн 14 2016 в 2:13 PDT

Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016

Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ