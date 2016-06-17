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    Самые красивые болельщицы Евро-2016


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    Голосов: 0
    17.06.2016 20:31
    Нет, «Бомбардир» не собирается ударятся в феминизм. Вслед за рейтингом красивейших футболистов Евро, мы представляем вам подборку горячих болельщиц, коих за половину группового этапа набралось немало.

    Начнем, как полагается с хозяек турнира, которые всегда славились своей утонченностью. Сможете определить, кто из них – жена Димитри Пайета?

    Польша, как всегда, выделяет сексуальными болельщицами с отличными формами.

    И свершилось то, ради чего мы все ждали Чемпионат Европы – королева Евро-2012 вернулся на трибуны. Наталья Сивец повзрослела и облачилась в более консервативные наряды.

    Не уступают в красоте и девушки из соседней Украины. Увы, в плей-офф мы их не увидим.

    text

    Фото опубликовано Льоша Кан ONTOUR (@kanontour)

    Дебютантки из Албании уже готовы бороться за звание самых эффектных.

    Естественно, хватает фанаток и у сборной, где играет самый красивый футболист Евро.

    text

    Фото опубликовано 贾珍珍 (@cr7ava)

    Красавиц из других стран операторы ловят реже, потому без лишних подписей ставим серию фотографий. Среди них, кстати, тоже есть жена известного футболиста.

    text

    Фото опубликовано VIKTORIA VARGA (@vikyvarga)

    Но мы-то с вами знаем, где живут лучшие женщины планеты. На десерт оставляем самую красоту. Ну и щепотку патриотизма.

    text

    Фото опубликовано Все свежие новости с ЧЕ 2016⚽ (@euro2016__russia)

    Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016

    Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Fishki.net, EURO2016GIIRLS, Инстаграмы девушек
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 июня 2016, 10:11

      Половина вообще не о чём, другая половина просто симпатичные. Ну может парочка реально красавиц только есть. Не думаю, что это самые красивые болельщицы даже близко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      30регион 18 июня 2016, 15:30

      Албанки вне конкуренции!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Pycb 18 июня 2016, 12:53

      Ирландка волшеная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks 18 июня 2016, 11:20

      самая красивая - это итальянка с фото Пелле

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Igreks 20 июня 2016, 18:26

      Согласен, огонь просто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano > Igreks 20 июня 2016, 21:25

      Это его жена.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Stanley12 18 июня 2016, 04:25

      Мне кажется что автор выложил не самых красивых болельщиц а ВСЕХ болельщиц, которые пришли на матчи Евро

      1
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      Рейтинг: +57

      Ailend 18 июня 2016, 02:12

      Так себе.. Смотреть не на что...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Ailend 18 июня 2016, 11:43

      Ахахахах,иди аниме свой досматривай дальше,рано тебе ещё в красивых тёлках понимать что то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend > narkozanos 19 июня 2016, 02:33

      шта?) иди дамой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Ailend 21 июня 2016, 11:56

      Души ужа под одеялом

      0
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      Рейтинг: +139

      veksus 18 июня 2016, 01:23

      ребят,а где блин задница у девки, которая в футболке Ронадло стои? :D

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > veksus 22 июня 2016, 11:57

      это кунтскамера)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 17 июня 2016, 22:56

      Последняя вообще не о чем

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Salamоn 22 июня 2016, 11:58

      бибизянка)))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 июня 2016, 21:19

      О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ!!!!

      P.S. По моему у автора вкус стремный! )))))

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      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 17 июня 2016, 21:03

      нашлись тут смотри одни ален делоны б..ть, всё им не так, тебе такие и понюхать не дадут

      4
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > ghostfacekillah 17 июня 2016, 22:31

      От этого и хейтят. Чтоб свою самоценку повысить, а у девчуль понизить.

      0
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