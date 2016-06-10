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  • Почему «Бомбардир» — лучший сайт, где нужно следить за Евро-2016

Почему «Бомбардир» — лучший сайт, где нужно следить за Евро-2016

Привет. Мир считает часы до начала чемпионата Европы. Прежде чем начнется безумный месяц футбола, мы хотим немного с вами пообщаться. Команда «Бомбардира» любит обратную связь, нам нравится с вами общаться, слушать мнения, критику и похвалу, ваши идеи, самим рассказывать о внутренней кухне, наших планах. Традиционный прямой эфир мы устроим после Евро, когда будет возможность очухаться и вернуться в обычный мир. Пока же мы хотим рассказать о фишках сайта, которые помогут вам следить за происходящим во Франции. Многими функциями вы уже пользуетесь, но что-то будет в новинку. Вы ведь заметили, что мы поменяли логотип?

Раздел под чемпионат Европы

Естественно, под Евро-2016 мы сделали специальный раздел. Тут есть все необходимое: от календаря и таблиц до составов и актуальных текстов.

Push-уведомления

Все самые важные новости и истории мы можем вам рассказывать с помощью уведомлений для браузера. Это удобно, когда поток информации становится совсем уж бурным. Подпишитесь, и несколько раз в день мы будем сообщать вам главное. Заранее извиняемся: если сборная России выиграет чемпионат Европы, уведомление придет вам с опоздаем. Да, мы тоже будем праздновать.

Подписка «Моя команда»

Быстро найти новости и результаты о любимой сборной можно с помощью простой фишки — «Моя команда». Выбираете нужную сборную, и видите информацию только о ней. Удобно, когда надо быстро найти ближайший матч. Остальные новости все равно будут доступны.

Онлайн «Сборная России-24»

Наиболее пристально мы, конечно, будем следить за сборной России. Чтобы собрать все важное в одном месте, мы открыли онлайн-трансляцию. «Горячая кнопка» доступна на главной странице сайта до того самого момента, пока наша команда будет участвовать в Евро-2016. Заходите!

Новый сезон Конкурса прогнозов

Специальный сезон Конкурса прогнозов, привязанный к Евро-2016, уже стартовал. Призов уйма, но поспешите, ведь лидеры рвутся вперед.

Новый тур в Блог-лиге

Лучше поторопиться и с регистрацией в Блог-лиге. Мы изменили правила, чтобы турнир стал более честным, а участвовать было интереснее. Тексты по теме Евро-2016 читаются особенно хорошо.

Расстановки команд

Для текстовых онлайн-трансляций матчей мы сделали расстановки. Они очень информативные: можно посмотреть профиль игрока, автора голевой передачи, травмы, замены. Обязательно делитесь в комментариях мнением, насколько расстановка совпадает с реальной схемой команды в конкретной игре.

Обновленные профили игрока

Футболистам мы добавили стоимость. Цифрами с нами делятся крутые ребята из Transfermark.de.

Телепрограмма

До конца июня матчи Евро-2016 будут идти практически каждый день. Чтобы не потеряться, используйте нашу удобную телепрограмму. Ее всегда можно найти на главной странице. Можно искать все трансляции сразу или выбирать отдельные каналы.

#голыидевушки

По-прежнему лучший шаринг в соцсетях. Вконтакте обновил дизайн, но наши девушки все такие же красивые.

С любовью, команда «Бомбардира».

Чемпионат Европы Кубок Америки Работа сайта
Комментарии (8)
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Kulimen
1465561559
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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Igorello97
1465562818
У каждого сайта есть свои фишки.
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red-white fox
1465563645
Специальный сезон Конкурса прогнозов, привязанный к Евро-2016. При чем здесь Кубок Америки и тем более чемпионат Беларуси?
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Мутный Рай
1465568598
У вас самый крутой сайт !!!
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BAIv
1465573124
про сайт знают десяток тысяч ..... лучший снизу
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Ass_09
1465577920
НА ДРУГИХ САЙТАХ ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ.... А У ВАС НЕТ!!!!!!! старые новости, и куча новостей про жен, про ноги или уши футболистов... которые зачем то выкладывают сюда... здесь вроде сайт про футбол, а не про фетиш всякий!!!! Надо больше новостей из стана той, или иной команды... про футболистов.... а не дурь всякую выкладывать сюда, типа угадай футболиста по уху.... или ноге...
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Mr.Saladi
1465588539
И много минусов тоже.
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Romanrm23
1466529791
норм сайт!
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