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    Блог редакции «Бомбардира» Все блоги -

    Блог-лига. Итоги мая, глобальное изменение в правилах

    1 июня 2016
    Объявляем призеров мая и анонсируем масштабное изменение в правилах.

    Лучший блог мая – «Футбол в стиле Ретро»!

    В этом месяце за право называться лучшим блогером «Бомбардира» боролся 21 автор. Статус чемпиона подтвердил «Футбол в стиле Ретро», который набрал 29 027 просмотров. Он получит 5000 р. Самый популярный материал был посвящен немецким футболистам прошлого – Пять немцев, по которым мы скучаем. Текст прочитали более трех тысяч пользователей.

    Серебро завоевал автор блога «MyFootball», который буквально за один день вырвался на вторую строчку рейтинга. Он набрал 21 403 просмотра, не в последнюю очередь благодаря красивым девушкам. Материал Сборная самых красивых футболисток мира просмотрели более четырех тысяч раз. «My Football» выигрывает 3000 р.

    На третьей строчке оказался блог «Субъективное мнение о футболе», который тоже может поблагодарить жен и девушек знаменитых футболистов. На них заходили посмотреть аж 19 966 раз. Самой успешной может считаться Лена Герке, бывшая девушка Сами Хедиры, ее фотографии помогли добавить в копилку более пяти с половиной тысяч просмотров. «СМоФ» получит от нас 2000 р.

    «Бомбардир» поздравляет победителей, чтобы получить свой приз, вам необходимо связаться с нами до 10 июня по email: blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Май».

    Если у вас еще нет своего блога на «Бомбардире», но вы хотите его завести, то вот вам раз подсказка, два подсказка и три подсказка.

    Ну а новый, июньский, тур уже стартовал. И пройдет он по новым правилам.

    Как и почему Блог-лига изменится в июне?

    Мы получаем много комментариев от участников Блог-лиги и читателей с просьбами и предложениями улучшить турнир. Отточив техническую сторону Блог-лиги, мы плотнее займемся непосредственно регламентом. Одна из главных претензий за прошедшее время касалась «читерства», когда особенно хитрые авторы накручивали себе просмотры, чтобы пост попал на главную страницу «Бомбардира». Для борьбы с этим, а также ради повышения качества самого контента от участников Блог-лиги, мы на неопределенный срок выключаем систему автоматического вывода постов при 500 просмотрах. Теперь на главной странице сайта и в социальных сетях будут появляться те записи, которые выберет редакция «Бомбардира». Мы будем прочитывать каждый опубликованный вами пост и решать, выводить ли его на главную или нет. Так без внимания не останутся длинные тексты, колонки и интересные публикации, которые не пользуются популярностью сразу.

    Помимо трех призовых мест, которые получают 5000, 3000 и 2000р соответственно, «Бомбардир» выделит и наградит еще два блога: за лучший, по мнению редакции портала, пост о сборной России, и за самый оригинальный формат поста.

    Подробнее о том, каким может быть пост и ваш блог вообще. Блог-лига создавалась, чтобы стереть границу между закостенелой журналистикой и авторами, которые хотят писать и умеют это делать, хотя не заканчивали журфак. Однако возможности современных медиа куда шире, а читатели хотят не только качественных текстов, но и интерактива. Поэтому у вас есть возможность сделать качественный блог на основе фото и видео-материалов. Это могут быть фотоподборки, например, про очаровательную жену Диего Симеоне или трансферы прошлого. Или вы можете вести видео-блог, как делает наш дорогой Дед Футбол. А можно подбирать крутые голы по датам или просто стильные видео. Если вы любите тесты так же, как любим их мы, мы готовы помочь вам: научить их делать и встраивать. Теперь ни один действительно хороший пост не останется без внимания, поэтому действуйте!

    Полностью правила читайте здесь.

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 июня 2016, 16:45

      Я думаю, скоро Футбол в стиле ретро будет получать только приз "за самый оригинальный формат поста", потому что в нем не будет фото голых баб)))

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      Рейтинг: +137

      serg30 1 июня 2016, 13:22

      Позволю себе несколько замечаний.
      1. Есть подозрение, что с исключением "планки" из правил, вы лишь ещё больше развязали руки "читерам". Если вы только не гарантируете ежедневный надлежащий контроль чистоты трафика.
      2. Тема WAGs в конкурсе, который позиционируется как авторский, это моветон (самое мягкое слово, которое смог подобрать).
      3. Сделайте уже что-нибудь с обратной связью. Почему, чтобы получить ответы на вопросы, необходимо написать лично главному редактору сайта?

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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > serg30 1 июня 2016, 15:02

      Привет, спасибо за отклик!
      1. Теперь накручивать до 500 просмотров нет смысла, так как посты автоматически не выводятся. А набрать хорошие цифры плохим контентом не получится. Ну и контроль трафика все равно остается.
      2. У нас конкурс блогов, а сейчас это формат не только текста. Так что ставить рамки для участников не слишком правильно.
      3. Обратная связь у нас стабильно работает: почта или группа в Вконтакте, где мы отвечаем всем. Позже проведем еще один «Прямой эфир». В прошлый раз получилось бодро.

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      Рейтинг: +137

      serg30 > Редакция «Бомбардира» 1 июня 2016, 16:30

      "Блог-лига – соревнование между авторами." © Творчество не обязательно должно быть текстовым. К слову, классические тексты на сайте почему-то популярностью не пользуются. И речь тут не только о работах блогеров, но и текстах от редакции. Тексты заметно уступают по числу просмотров другим формам подачи контента.

      О WAGs. Данный вид контента не имеет совершенно никакого отношения: ни к авторству, ни к творчеству, ни к футболу. Когда подобным балуется редакция, нет проблем - новаторство, ориентация на широкий круг, все дела. Но если вы объявляете творческий конкурс (с требованиями по уникальности и специально для), то тут подобным постам не место. Это классическое кликосшибание: минимум затраченного времени и минимум усилий. И банальное неуважение к участникам, которые создают/находят/оформляют настоящий футбольный контент.

      И да, вы отвинчивали от БЛ посты с игрушками PlayBuzz, которые тоже "кармические" по своей сути. Но они-то как раз были 100% футбольными и не были сделанными за три минуты на коленке. Причём, не поймите превратно, тут не в упрёк, а просто хотелось бы понять логику.

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