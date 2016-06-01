Блог-лига. Итоги мая, глобальное изменение в правилах

Объявляем призеров мая и анонсируем масштабное изменение в правилах.

Лучший блог мая – «Футбол в стиле Ретро»!

В этом месяце за право называться лучшим блогером «Бомбардира» боролся 21 автор. Статус чемпиона подтвердил «Футбол в стиле Ретро», который набрал 29 027 просмотров. Он получит 5000 р. Самый популярный материал был посвящен немецким футболистам прошлого – Пять немцев, по которым мы скучаем. Текст прочитали более трех тысяч пользователей.

Серебро завоевал автор блога «MyFootball», который буквально за один день вырвался на вторую строчку рейтинга. Он набрал 21 403 просмотра, не в последнюю очередь благодаря красивым девушкам. Материал Сборная самых красивых футболисток мира просмотрели более четырех тысяч раз. «My Football» выигрывает 3000 р.

На третьей строчке оказался блог «Субъективное мнение о футболе», который тоже может поблагодарить жен и девушек знаменитых футболистов. На них заходили посмотреть аж 19 966 раз. Самой успешной может считаться Лена Герке, бывшая девушка Сами Хедиры, ее фотографии помогли добавить в копилку более пяти с половиной тысяч просмотров. «СМоФ» получит от нас 2000 р.

«Бомбардир» поздравляет победителей, чтобы получить свой приз, вам необходимо связаться с нами до 10 июня по email: blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Май».

Если у вас еще нет своего блога на «Бомбардире», но вы хотите его завести, то вот вам раз подсказка, два подсказка и три подсказка.

Ну а новый, июньский, тур уже стартовал. И пройдет он по новым правилам.

Как и почему Блог-лига изменится в июне?

Мы получаем много комментариев от участников Блог-лиги и читателей с просьбами и предложениями улучшить турнир. Отточив техническую сторону Блог-лиги, мы плотнее займемся непосредственно регламентом. Одна из главных претензий за прошедшее время касалась «читерства», когда особенно хитрые авторы накручивали себе просмотры, чтобы пост попал на главную страницу «Бомбардира». Для борьбы с этим, а также ради повышения качества самого контента от участников Блог-лиги, мы на неопределенный срок выключаем систему автоматического вывода постов при 500 просмотрах. Теперь на главной странице сайта и в социальных сетях будут появляться те записи, которые выберет редакция «Бомбардира». Мы будем прочитывать каждый опубликованный вами пост и решать, выводить ли его на главную или нет. Так без внимания не останутся длинные тексты, колонки и интересные публикации, которые не пользуются популярностью сразу.

Помимо трех призовых мест, которые получают 5000, 3000 и 2000р соответственно, «Бомбардир» выделит и наградит еще два блога: за лучший, по мнению редакции портала, пост о сборной России, и за самый оригинальный формат поста.

Подробнее о том, каким может быть пост и ваш блог вообще. Блог-лига создавалась, чтобы стереть границу между закостенелой журналистикой и авторами, которые хотят писать и умеют это делать, хотя не заканчивали журфак. Однако возможности современных медиа куда шире, а читатели хотят не только качественных текстов, но и интерактива. Поэтому у вас есть возможность сделать качественный блог на основе фото и видео-материалов. Это могут быть фотоподборки, например, про очаровательную жену Диего Симеоне или трансферы прошлого. Или вы можете вести видео-блог, как делает наш дорогой Дед Футбол. А можно подбирать крутые голы по датам или просто стильные видео. Если вы любите тесты так же, как любим их мы, мы готовы помочь вам: научить их делать и встраивать. Теперь ни один действительно хороший пост не останется без внимания, поэтому действуйте!

Полностью правила читайте здесь.