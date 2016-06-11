Новый герой Швеции вместо Златана, вратарь-кинорежиссер и другие неизвестные истории Евро-2016

Все любят Вертонгена

Болельщики всегда любили игроков, не выставляющих свое богатство напоказ, поэтому бельгийский защитник Ян Вертонген вообще стал фаворитом среди фанатов, хотя у футболистов сборной Бельгии с ними уже давно взаимная любовь. Пока соотечественники Вертонгена, собираясь на общий сбор, разъезжали на шикарных машинах, футболист «Тоттенхэма» был запечатлен в девятилетней «Тойоте Королле», которую водила его мама: в Бельгии у него вообще нет своей машины. У этой «Тойоты» своя связь с семьей Вертонгена – ее купил отец футболиста перед своей смертью.

Впрочем, любят этого парня не только за скромность, а еще и за его хобби: Вертонгена абсолютно не интересуют видеоигры, в свободное время он старается побольше почитать. Не слишком типично для футболиста и современного человека в целом.

Избил грабителя

По окончании финала Евро-2012, проигранного итальянцами Испании со счетом 0:4, дольше всех на поле рыдал защитник Леонардо Бонуччи – его никто не мог успокоить. «Чертов нытик», – думали те, кому надоело смотреть на затянувшиеся страдания. Но через несколько месяцев Бонуччи проявил себя настоящим героем, сумевшим спасти свою семью от вооруженного нападения. Когда он выходил из здания туринского диллера Ferrari вместе с женой и ребенком, перед ним возник грабитель, который направил пистолет футболисту в лицо и потребовал отдать ценные вещи. Бонуччи не повиновался, и в тот момент, когда нападавший попытался снять с него часы, отец семейства ударил бандита, который от неожиданности пустился бежать вместе со своим сообщником на мопеде. Попытка догнать грабителя успехом не увенчалась, но и без того все закончилось для семьи Бонуччи хорошо, а для самого парня еще и героически.

Как Джон Гуидетти почти затмил Ибрагимовича

Златан Ибрагимович – бесспорная звезда шведской сборной, но есть в команде еще один форвард, которого в стране сильно полюбили прошлым летом. Джон Гуидетти помог Швеции выиграть молодежный чемпионат Европы – он забил два гола и был лидером атак. Но любят его еще и за трогательную историю, которая произошла за три недели до этого триумфа. После завершения сезона в «Селтике» Гуидетти отправился домой в Стокгольм и субботним летним вечером возвращался по знакомой дороге – так он всегда шел с тренировок. К нему подбежал восьмилетний мальчик с просьбой сыграть в футбол, тем более что площадка находится совсем рядом с домом Гуидетти. Джон остановился и объяснил парню: сейчас начнется финал Лиги чемпионов, а его пропустить никак нельзя. «Если не будешь спать – выйди после матча, и мы поиграем», – предложил футболист. Ну, конечно – почти в полночь. Отец мальчика тоже не слишком верил в сказки, но отпустил его на площадку, до которой было метров триста. Видимо, уже заготовил небольшую успокоительную речь, когда сын вернется ни с чем.

Гуидетти уже был там – он ждал парня, чтобы исполнить свое обещание, выйдя из дома в тот момент, когда Неймар поставил точку в финале между «Барселоной» и «Ювентусом». В интернете нападающий молодежной сборной Швеции превратился в настоящего героя, сам же он не видит в своем поступке ничего особенного: «Сделал то, что и должен был». Да и правда, настоящий человеческий поступок, но при этом уж очень милый и не слишком типичный для современного футбольного мира.

«Странная травма, которую мы не увидим в ближайшие сто лет»

Защитник сборной Ирландии Шейн Даффи лишь на третий день после травмы, полученной на сборе национальной команды шесть лет назад, смог избавиться от опасений за свою жизнь. Столкнувшись с голкипером на тренировке, он, еще тогда 18-летний перспективный игрок, получил очень редкую травму – разрыв печени и был тут же срочно прооперирован. «В первые 36 часов ни о каком футболе и речи не шло, – рассказывали врачи. – Вопрос был, сможет ли он жить. Это очень странная травма, которая может и за сто лет не повториться». Шейн был жутко напуган, за все время он потерял 3,6 литра крови. «Были серьезные опасения за его жизнь еще в машине скорой помощи – его буквально разрывало от боли, – вспоминал отец футболиста. – Врачи говорили, что никогда не слышали о таком диагнозе, как разрыв печени. Но если б не их профессиональная работа, мой сын был бы уже мертв».

Но Даффи выжил и вскоре приступил к тренировкам. Он принадлежал «Эвертону», но не закрепился в этом клубе, зато пару лет назад отбыл в «Блэкберн», где получил место в составе. А в сборной Ирландии Шейн – не основной защитник, и на его счету пока три матча за национальную команду.

Центрфорвард Португалии из интерната

Говорят: если раньше у сборной Португалии не слишком крутой центрфорвард, то сейчас его не стало вовсе. Элдер Поштига забивал на трех предыдущих Евро, но сейчас ему уже 33, хотя пять мячей за полгода в «Риу Аве» португалец все-таки «родил». Теперь главным центрфорвардом замечательной Португалии вместо забившего 27 голов за сборную Поштиги является Эдер, из «Лилля», чью статистику даже стыдно произносить вслух: 24 матча – 2 мяча.

Впрочем, за вторую часть сезона-2015/16 Эдер сделал попытку вернуть себе надежду фанатов: 6 голов в 14 матчах за «Лилль». Главный тренер клуба Фредерик Антонетти назвал португальца «воином». Характер Эдер нарастил после переезда в детстве из Гвинеи-Биссау в Португалию, где он с восьми лет фактически воспитывался в интернате, пройдя в нем настоящую школу жизни. «Ни о чем не жалею, это время очень помогло мне стать мужчиной, – вспоминает Эдер. – Иногда было очень сложно, не скрою, но в целом, это было даже полезно. Я повстречал там многих друзей. Это был неоценимый опыт».

Вратарь-кинорежиссер

В прошлом году на Евровидении-2015 выступила девушка испанского голкипера Давида Де Хеа, однако успехов не снискала – 21-е место из 27 возможных. Примерно такой же невзрачный результат показали и исландцы в 2012-м – всего лишь 20-е место, но в борьбе за специальную премию OGAE сумел забраться на вторую строчку. Клип на песню исландского дуэта Greta Salome & Jonsi тогда срежиссировал голкипер сборной Исландии Ханнес Хальдорссон.

«Вообще, моя постоянная работа – это как раз работа с видео, там я получаю больше денег, но стараюсь совмещать оба занятия. Да и всегда думал, что лучше работать режиссером, пока меня не вызвали в сборную Исландии, – смеется голкипер. – Свой первый небольшой фильм я сделал еще в 12 лет – это было небольшое кино комедийного жанра о друзьях. Сделать это удалось при помощи видеокамеры и видеомагнитофона. Что касается Евровидения, то я люблю смотреть этот конкурс с детства, и моей целью всегда было сделать что-то для него. А еще мне хочется снять какой-нибудь фильм, но обязательно тогда, когда я еще буду действующим футболистом. Жанр? Ужасы! Но не про зомби, а про какое-нибудь сверхъестественное существо, живущее где-то в необжитой части Исландии».

«По сравнению с этим парнем – я просто ангел». И это сказал Марио Балотелли

На Евро поедет и самый безбашенный игрок австрийской сборной, который до недавних пор был настоящей проблемой для клуба, в котором играл. И в Голландии, и в Италии, и в Германии Марко Арнаутович находил себе развлечения: ссорился с партнерами и тренерами, жаловался на жизнь, а потом как-то нахамил полицейскому, сказав ему: «Да у меня столько денег, что я куплю всю твою жизнь». Впоследствии пришлось извиняться, причем публично, да еще и одаривать «пострадавшего» двумя билетами на игры команды Австрии. «Марко – прекрасный партнер, только с мозгом как у ребенка», – досадовал Жозе Моуринью. И как у португальца не взорвалась голова от работы одновременно и с Балотелли и с Арнаутовичем? Сейчас, правда, австриец ведет себя тише воды ниже травы – играет себе за «Сток Сити» и воспитывает дочь. Вот и объяснение?

Выпей со мной, фанат

Если футболист нальет фанатам выпивки – станет ли он среди них героем? Наверняка. А если угостит сразу 200 человек? Да еще и в честь выхода сборной своей страны на крупнейший форум впервые за 30 лет? Команда Венгрии одолела в стыковых матчах норвежцев и первый раз с 1986 года отобралась на большой турнир. На Евро венгры последний раз выступали вообще в 1972-м. Форвард Адам Салаи в ту же ночь зашел в один из баров Будапешта, распорядился налить палинки (венгерская фруктовая водка) всем присутствующим, которых собралось примерно две сотни, и прокричал: «Мы не играли на чемпионате Европы 44 года, а вы, как фанаты, настрадались больше остальных. А раз вы здесь, значит, каждый из вас обязан пить палинку и праздновать до семи утра!». Наутро, когда один из фанатов выложил пламенный спич футболиста себе в соцсети, Салаи отреагировал: «Ни черта подобного не помню».

Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро. Часть I

Пиво за 100 тысяч евро, 20 часов полета ради девушки и другие неизвестные истории Евро. Часть II