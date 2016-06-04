Аршавин, Павлюченко, Модрич и другие супергерои Евро-2008

Ибрагим Афеллай – сборная Голландии

Возраст – 22 года

Голландцы потрясающе сыграли на начальной стадии, выйдя из группы смерти с первого места. Команда Марко ван Бастена уверенно разобралась со сборными Италии, Франции и Румынии, забив 9 мячей и пропустив всего один. «Оранжевым» прочили как минимум выход в финал, но, конечно же, все мы помним, что случилось дальше. В четвертьфинале номинальных хозяев ожидали российская дружина под руководством Гуса Хиддинка и итоговые 1:3 на табло.

Тем не менее, как и на многих прошлых чемпионатах, голландцы понемногу начали задействовать в составе молодых игроков. В этот раз наиболее интересным стал 22-летний футболист ПСВ Ибрагим Аффелай. Ибрагим с сезона 2005/06 стал игроком основы, но вот на международном уровне впервые показал себя именно на ЧЕ-2008. Афеллай вышел на замену в первой игре с Италией и последней с Россией, пропустил встречу с французами и полностью отыграл матч с Румынией. Во всех поединках Ибрагим показал свою технику и нацеленность на ворота соперника, но так и не смог отличиться.

Несмотря на это, в следующем сезоне, сразу после Евро, полузащитник выдал самый результативный год в своей карьере, а еще через полтора года перешел в «Барселону». К сожалению, высокая конкуренция и постоянные травмы не позволили голландцу раскрыть свой талант в полной мере, поэтому после провальных нескольких лет в каталонском клубе последовали аренды в «Шальке» и «Олимпиакос», а после – трансфер в «Сток Сити».

Лука Модрич – сборная Хорватии

Возраст – 22 года

Хорваты в непростой группе также вышли с первого места, опередив Германию, Австрию и Польшу. После этого подопечных Славена Билича ждала битва с турками, которую они проиграли в серии послематчевых пенальти. На протяжении всего соревнования в составе хорватов наиболее ярко блистал один из многих молодых дарований того состава Лука Модрич, который забил гол в первой игре и отдал голевую передачу в последней. Единственной неудачей игрока стал промах в той самой серии с Турцией. Невзирая на это, креативный полузащитник создавал множество моментов для своих партнеров и, вместе с этим, помогал команде в обороне. Его старания не остались незамеченными и, по окончании ЧЕ, он вошел в символическую сборную турнира.

Чуть больше, чем за месяц до начала чемпионата Европы Лука подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэм Хотспур», а сумма сделки составила рекордные 16,5 миллионов фунтов. С каждым годом игра Модрича в Англии становилась все лучше, игрок превратился в настоящего лидера на поле и умело руководил атаками «шпор». В итоге – звание лучшего футболиста Хорватии 2013, 2014, 2015, переход в мадридский «Реал» и две победы в Лиге чемпионов. На данный момент Лука является железобетонным игроком основного состава королевского клуба и продолжает выступать на самом высоком уровне.

Андрей Аршавин – сборная России

Возраст – 27 лет

Бронзу Евро-2008 помнят все без исключения. Та сборная России заставила поверить в наших футболистов и усомниться в безнадежности футбола в стране. Страшная пушка Колодина, защитник Жирков, Рома-бомбардир и, конечно же, гений Аршавин. Впервые за долгие годы русские ребята сумели дать достойный отпор сильным европейским командам, проиграв по ходу турнира лишь дважды будущим победителям испанцам.

Самая молодая команда чемпионата Европы (средний возраст 26 лет) представила широкой публике своего лидера только спустя две игры, так как игрок «Зенита» отбывал дисквалификацию, полученную в квалификации против Андорры. Аршавин сходу забил, одержал с командой важную победу над шведами и был признан лучшим игроком той встречи. Далее последовала та самая игра с Голландией, еще один гол Андрея и награда игроку матча.

После этого фамилию российского нападающего можно было встретить во всех авторитетных изданиях, которые сватали Аршавина то в «Барселону», то в «Челси». Но трансфер состоялся в другой английский клуб – «Арсенал». В Лондоне Андрей провел несколько по-настоящему хороших сезонов, но вскоре потерял былую форму, что привело сначала к аренде в бывшую команду, а затем и к переходу на постоянной основе. К слову, карьера претендента на награду «Золотой мяч» по итогам 2008 года (6-е место) сложилась не так уж плохо. В ней были и множественные признания со стороны британских специалистов, и гол в ворота «Барселоны», и ассист на легендарного Анри. Стоит согласиться, что Аршавин в свое время полностью заслужил право играть в сильнейшем европейском чемпионате.

Роман Павлюченко – сборная России

Возраст – 26 лет

Форвард московского «Спартака» по идее должен был занять место запасного игрока сборной на Евро, но Павел Погребняк получил серьезную травму и не смог принять участие в соревновании. Несмотря на, казалось бы, ощутимую потерю, именно голы Романа позволили России продвинуться так далеко. Три забитых мяча (Испании, Швеции и Нидерландам) сделали Павлюченко лучшим бомбардиром своей команды, что немедленно привлекло внимание многих клубов Европы. И это все невзирая на то, что в последнем сезоне Рома не отличался высокой результативностью, был переведен в запас и даже провел несколько тренировок с дублем красно-белых.

Так или иначе, 30 августа 2008 года Павлюченко перешел в «Тоттенхэм», где им лично заинтересовался главный тренер Хуанде Рамос. Роман провел в Лондоне четыре сезона, так и не став игроком основного состава. Россиянин выступал очень нестабильно, выдавая за вялой сухой игрой полностью противоположные матчи. Павлюченко успел оформить дубль в ворота «Ливерпуля», положить «Челси» и «Интеру», но, в конечном итоге вернулся на родину, где, возможно, в силу возраста, так и не смог выйти на прежний уровень.

Арда Туран – сборная Турции

Возраст – 21 год

Турция на характере вышла из группы и дошла до полуфинала, где в ожесточенной борьбе проиграла Германии. И можно привести в пример хорошую игру многих футболистов турецкой сборной (Алтынтоп, Казим-Ричардс, Нихат, Шентюрк), однако именно юный Туран удивил больше остальных. Его два забитых мяча в прямом смысле вытащили турецкую команду в четвертьфинал. Арда тогда еще являлся игроком родного «Галатасарая», не имел шикарной густой бороды, но уже удивлял своей зрелой игрой многих специалистов.

Несмотря на привлекательный футбол молодого полузащитника на ЧЕ и более чем удачное выступление за клуб, Арда целых три сезона оставался верным турецкой команде. И только лишь в 2011 году состоялся его трансфер в «Атлетико». Сумма сделки составила 12 миллионов евро, а Туран стал самым дорогим турецким футболистом в истории. Позже эта цифра возросла до 34-х – именно столько «Барселона» заплатила за лидера «матрасников». За свою карьеру Арда добился многих выдающихся результатов, став самым титулованным турецким футболистом, выступающим в престижном европейском чемпионате.

Давид Силва – сборная Испании

Возраст – 22 года

Триумфальный для сборной Испании Евро-2008 стал первой серьезной проверкой сил талантливого полузащитника «Валенсии». Давид пропустил только ничего не значившую игру с Грецией, а в остальных поединках выходил исключительно в основном составе. Силва забил гол в ворота России и в целом достаточно хорошо провел все матчи чемпионата.

К слову, само появление Давида на ЧЕ стало результатом тяжелой работы игрока на футбольном поле. Дело в том, что «летучие мыши» в сезоне 2007/08 показывали ужасную игру, финишировав лишь на 10 месте. И только к игре 22-летнего полузащитника не возникало претензий. Быстрый, техничный, с хорошим видением поля – настоящий подарок для любого топ-клуба. Силву хотели заполучить почти все гранды английской Премьер-лиги, но удалось это сделать только начинавшему тогда собирать звезд со всего мира «Манчестер Сити». Стоит сказать, что данный трансфер для «горожан» оказался одним из самых успешных со времен покупки клуба шейхом. Давид уже шестой год является неприкасаемым игроком «МС», завоевав с командой множество внутренних кубков.

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