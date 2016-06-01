Витсель стоит больше, чем вся сборная Венгрии. Испания дороже целой группы F. Денежный рейтинг Евро-2016

Сборная Венгрии – €27,3 млн

Довольно неожиданный аутсайдер по стоимости, учитывая, что в составе венгров есть несколько заметных футболистов. Тем не менее, выделяются по стоимости только лишь Балаж Джуджак (€6,25 млн) и любимец Станислава Черчесова Неманья Николич (€3,5 млн). 40-летний знаменитый кипер в штанах Габор Кирай замыкает рейтинг – он оценен всего в 250 тысяч евро.

Сборная Северной Ирландии – €35,9 млн

Между прочим, в топ-4 по стоимости не попадает лучший бомбардир команды в отборочном цикле – Кайл Лафферти (€2 млн). Хотя о крутости Северной Ирландии это, к сожалению, никак не говорит. Попавший в символическую сборную квалификации от УЕФА Стивен Дэвис оценен в 5,5 млн евро, а самый дорогой игрок – сыгравший 198 матчей за «МЮ» Джонни Эванс, он стоит на полмиллиона больше, чем Дэвис. Рейтинг замыкает 150-тысячный голкипер Рой Кэрролл: во-первых, ему 38 лет, во-вторых, минувший сезон он провел за команду аж четвертого английского дивизиона («Ноттс Каунти»).

Сборная Албании – €40,88 млн

Почти четверть стоимости всей команды представляет защитник «Наполи» Эльсеид Хисай (€9 млн), остальные стоят существенно ниже, половина сборной так вообще оценена не выше миллиона. Меньше всех ценник у 38-летнего голкипера «Скендербеу» Оргеса Шехи – всего 150 тысяч.

Сборная Исландии – €41,55 млн

Исландцы – ненамного дороже. Более четверти всей суммы забирает себе Гильфи Сигурдссон из «Суонси» (€11 млн), вторым идет защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон (€6 млн). Наименее дорогостоящий представитель исландского состава – голкипер Ингвар Йонссон (€100 тысяч). В три раза дороже его пока оценивается Эйдур Гудьонсен из «Мольде».

Сборная Румынии – €55,95 млн

Александру Максим мог бы увеличить стоимость команды, но ненамного – один из самых известных румынских игроков на Евро не поедет, а стоит он меньше самых дорогих – Костела Пантилимона и Влада Кирикеша, которые оценены в €6 млн. Самый недорогой – 400-тысячный полузащитник «Аль-Иттихада» Люсьен Сэнмартэн, которому его цена никак не помешает выйти в старте на матч с Францией, если с неба не грохнется метеорит.

Сборная Чехии – €64,45 млн

Петр Чех даже в 34 года остается самым дорогим футболистом Чехии с ценником в €12 млн. В топ-четверке – бывшие игроки из РФПЛ Марек Сухи и Томаш Нецид (оба – €4,5 млн). Еще один хорошо знакомый нам футболист – Роман Губник – работал с Леонидом Слуцким в «Москве». Он стоит меньше остальных своих соотечественников из заявки на чемпионат Европы – всего 400 тысяч.

Сборная Швеции – €86,85 млн

Златан пока еще числится не свободным агентом, а 15-миллионной суперзвездой. Без него и Понтуса Вернблума (€10 млн) стоимость шведской заявки скатилась бы ближе к чехам и румынам. На третьем месте Андреас Гранквист из «Краснодара» (€8 млн), присутствует и хорошо знакомый нам Ким Чельстрем (полтора миллиона), а самый недорогой игрок – 800-тысячный вратарь АИКа Патрик Калгрен, который вживую сможет увидеть финал Лиги Европы в следующем году (он пройдет в шведском городе Сольна, где базируется АИК).

Сборная Ирландии – €89,3 млн

Четыре года назад самым дорогим ирландцем в заявке на Евро был Эйден Макгиди, сейчас он замыкает пятерку со своим ценником в €4,5 млн. Особо выделяются здесь еще два парня из «Эвертона» – Шеймус Коулмен (€19 млн) и Джеймс Маккарти (€17 млн). Рейтинг замыкает 40-летний 500-тысячный Шей Гивен, который мог бы вполне попасть и на Евро-96, если б ирландцы туда отобрались.

Сборная Словакии – €91,1 млн

Без Марек Гамшика (€35 млн) словацкая команда подешевеет более чем на треть – настолько ценен для нее полузащитник «Наполи». А убери еще и Мартина Шкртела (€13 млн) – тогда вообще более чем наполовину. Тройку замыкает Юрай Куцка (€8 млн), на четвертом месте – пока еще московский динамовец Томаш Губочан (€6,5 млн). Интересно, что в старте наверняка будут выходить три самых недорогих футболиста этой команды – Ян Дюрица (€400 тысяч), Виктор Печовски и Адам Немец (оба – €350 тысяч).

Сборная Австрии – €128,35 млн

Треть всей команды Австрии – баварский монстр Давид Алаба, он стоит €45 миллионов, а из остальных за отметку «10+» забрался лишь Александар Драгович (€13 млн). Самый недорогой – представитель «Дармштадта» Дьердь Гарич (€750 тысяч).

Сборная Украины – €128,65 млн

У украинцев в составе есть две суперзвезды – это же отражено и в денежном рейтинге. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка оценены в €25 млн, из остальных лишь Ярославу Ракицкому удается удерживаться в компании «10+», стоит он как раз 10 миллионов. Самый недорогой – 37-летний капитан Анатолий Тимощук, вызов которого на родине поняли далеко не все.

Сборная России – €133,5 млн

Самым дорогим футболистом нашей команды стал бы Алан Дзагоев (€16 млн), но он травмирован, поэтому самый ценный игрок сейчас – Игорь Акинфеев (€14 млн), а самые недорогие – два армейца: Сергей Игнашевич и Александр Головин, стоимость которых не превышает полмиллиона евро.

Сборная Уэльса – €168,6 млн

Даже если б был Дзагоев, по стоимости валлийцев мы бы не перепрыгнули. У них все понятно без лишних слов: исключи Гарета Бэйла (€80 млн) и Арона Рэмзи (€30 млн), и остальные футболисты будут стоить в сумме всего 58 миллионов – чуть дороже румын. Самый недорогой из них – голкипер Оуэйн Фон Уильямс стоимостью €250 тысяч, он играет за шотландский «Инвернесс».

Сборная Швейцарии – €172,5 млн

€28 миллионов стоит защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес, которого просматривают многие европейские топ-клубы. Перешедший в «Арсенал» Гранит Джака пока еще числится игроком «Боруссии» со стоимостью 25 миллионов. Дешевле всех – 33-летний защитник «Янг Бойз» Стив фон Берген (всего миллион).

Сборная Польши – €175,3 млн

Поляки в общей сложности оценены всего в сотню с небольшим, если убрать Роберта Левандовски (€70 млн). 10 миллионов и дороже стоит лишь пятеро: помимо Левандовски это Гжегож Крыховяк (€25 млн), Камил Глик (€11 млн), Войцех Щесны и Аркадиуш Милик (по €10 млн). Дешевле всех оценен левый защитник Якуб Вавжиняк, не слишком удачно поигравший в РФПЛ за «Амкар». Тем не менее, именно этот 350-тысячный футболист, скорее всего, будет закрывать край обороны у интересной польской сборной.

Сборная Турции – €186,05 млн

Арда Туран (€35 млн) выделяется особо – он дороже любого из своих соотечественников в несколько раз. Исключение – Хакан Чалханоглу, который стоит 18 миллионов. Сиротливо в этой компании смотрится справивший прошлым летом совершеннолетие 100-тысячный полузащитник Эмре Мор из «Нордшелланда», поигравший за несколько юношеских датских сборных.

Сборная Италии – €272 млн

Почти на 70 миллионов дороже стоила бы итальянская команда, если бы не две ужасные потери – Марко Верратти и Клаудио Маркизио не поедут на Евро из-за травм. Так что самым дорогим футболистом этой сборной является Леонардо Бонуччи (€30 млн), чуть поодаль – Антонио Кандрева и Лоренцо Инсинье (по €25 млн). Кто дешевле всех? Ни за что не догадаетесь, а многие еще и возмутятся. Да, это капитан команды – Джанлуиджи Буффон, оцененный всего в два миллиона евро.

Сборная Хорватии – €272,25 млн

Хорватские топ-футболисты всегда стоили дорого, как пример – тройка полузащитников Модрич-Ракитич-Ковачич общей стоимостью €115 млн. Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука по цене лишь восьмой – €11 млн, а бывший футболист московского «Динамо» Гордон Шильденфельд оценен дешевле всех – всего в полтора миллиона.

Сборная Португалии – €321,7 млн

А без Криштиану – всего 210 миллионов на 22 игроков. Бывали в этом плане времена у португальцев и покруче. Второй после 110-миллионового Роналду – Виллиам Карвалью из «Спортинга», стоимостью €26 млн. Купленный за бешеные деньги из «Бенфики» новичок «Баварии» Ренату Санчес пока сидит с февральским ценником в €10 млн. Как и положено – наименее дорогой в рейтинге – 38-летний знаменитый защитник Рикарду Карвалью (500 тысяч).

Сборная Англии – €446 млн

Предсказуемо, что самый дорогой игрок англичан – это Рахим Стерлинг, перешедший в «Ман Сити» за бешеную сумму. Пока что его цена – €50 млн, Уэйн Руни на десятку дешевле, еще на десять миллионов меньше оценены Гарри Кейн и Джон Стоунс. Самые недорогие из всех – голкипер Том Хитон, а также супердебютант Маркус Рэшфорд – с ценниками по три миллиона евро.

Сборная Франции – €454 млн

Поль Погба – самый дорогой (€65 млн), чуть поодаль Антуан Гризманн, оцененный на пять миллионов дешевле. У остальных футболистов цена не превышает €30 млн. Впрочем, Кристофу Жалле и Патрису Эвра – самым недорогим игрокам французской сборной – таких цифр уже не достичь. Стоят оба ветерана сейчас всего по два миллиона евро.

Сборная Бельгии – €460,9 млн

Мы уже привыкли, что в бельгийской сборной что ни имя, то суперзвезда. Рейтинги зимние, так что лидерство удерживает пока еще 70-миллионный Эден Азар, для которого Евро – шанс хоть немного скрасить провальный сезон. На 10 миллионов меньше стоит Кевин Де Брюйне. Лишь стоимость Жана-Франсуа Жиле – 37-летнего голкипера «Мехелена» – не исчисляется миллионами, ветеран оценен всего в 400 тысяч евро.

Сборная Испании – €557,5 млн

Забавно, что самые недорогие игроки этой команды – знаменитый Икер Касильяс (€4 млн) и лучший бомбардир Лиги Европы-2015/16 – Ариц Адурис (€3 млн). Лидеры – Серхио Бускетс и Коке, оба стоят по €50 млн. Жерар Пике и Серхио Рамос оценены в 40 миллионов, в тройку забрался Сеск Фабрегас (€45 млн).

Сборная Германии – €562 млн

А вот и денежный лидер, где лишь два игрока недотягивают до отметки в 10 млн – это восьмимиллионные Йонас Хектор и Лукас Подольски. Первый, конечно, Томас Мюллер (€75 млн), Тони Кроос и Месут Озил оценены в €50 млн, на пять миллионов меньше стоит Мануэль Нойер.

Общая стоимость всех заявленных на Евро футболистов равна €4972,58: из них доля сборной Германии составляет 11,3%, России – 2,7%, а наименьшая – венгерская – всего 0,5%. На прошлом Евро доля сборной Испании (самой дорогостоящей команды) составляла 17,6%, России – 4,4%, а наименьшей – ирландской – всего 1,9%.

Криштиану Роналду стоит дороже, чем полные заявки сразу девяти сборных. Притом, он дороже даже трех вместе взятых заявок Албании (или Исландии), Северной Ирландии и Венгрии. Самый недорогой футболист немецкой команды (Хектор или Подольски) стоит больше самого дорогого венгерского или североирландского.

Всю сборную Венгрии по стоимости опережает один 28-миллионный Аксель Витсель. Давид Силва дороже всей североирландской команды. Алаба стоит больше, чем вся Исландия или Албания. Все румыны на Евро оценены меньше, чем один Антуан Гризманн. Эден Азар выше по стоимости, чем вся сборная Чехии. Роналду стоит больше, чем, например, все шведы или словаки.

Сборная Германия (или Испании) по стоимости опережает девять вместе взятых заявок Венгрии, Северной Ирландии, Албании, Исландии, Румынии, Чехии, Швеции (только не говорите Ибре!), Ирландии и Словакии. Немецкая заявка дороже венгерской более чем в 20 раз.

Самой дорогой является группа D (€1080,25 млн), причем более половины ее стоимости занимает сборная Испании. Далее следует группа E (€909,05 млн), C (€901,85 млн), B со сборной России (€839,2) и А (€723,33). Самая недорогая – группа F (всего €518,9), причем одна немецкая (или испанская) заявка стоит куда больше, чем весь квартет участников группы с Португалией, Исландией, Австрией и Венгрией.

Восемь легионеров из РФПЛ, которые будут представлены на чемпионате (Дюрица, Губочан, Зинченко, Чорлука, Витсель, Гранквист, Вернблум, Сигурдссон) по своей стоимости опережают любую из шести полных заявок таких сборных, как Чехия, Румыния, Исландия, Албания, Северная Ирландия и Венгрия. Если отминусовать из нашей сборной выступающего в Бундеслиге Нойштедтера и приплюсовать легионеров, получится, что стоимость игроков из РФПЛ на Евро составит ровно 200 миллионов евро.

Данные предоставлены порталом transfermarkt.de с зимним обновлением (2016-й год). Летний апдейт, скорее всего, состоится после чемпионата Европы.