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    «Кубань» обыграла «Томь». «Волгарь» уступил «Анжи». Главные события переходных матчей


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    Голосов: 0
    24.05.2016 18:00
    Сезон в РФПЛ и ФНЛ завершился, но дивизионы на следующий сезон еще полностью не укомплектованы. Переходные матчи помогут решить, кто отправится на повышение, а кому следующий сезон придется провести лигой ниже. «Бомбардир» следит за основными событиями.

    Второй тайм голов не принес. «Кубань» обыгрывает «Томь», делая неплохой задел перед ответной встречей.

    Первый тайм в матче «Кубань» – «Томь» получился довольно равным. Сложно выделить преимущество одной из команд, однако «Кубань» впереди по счету. С пенальти краснодарцам немножечко повезло.

    Есть гол и в игре «Кубани» с «Томью». Игорь Армаш реализовал пенальти!

    Обзор матча «Волгаря» и «Анжи». Есть на что посмотреть.

    Да ладно?! Это все-таки случилось! Янник Боли на 92-й минуте приносит «Анжи» победу в игре с «Волгарем"!

    Начался матч «Кубани» и «Томи». Стартовые составы команд.

    Второй тайм пока проходит на низких скоростях. «Волгарь» пытается сохранить нули на табло, а футболисты «Анжи» будто бы и не стремятся забить. Такими темпами голов в этом матче мы так и не увидим.

    А вот так запорол хорошую возможность Боли.

    Не использовал свой момент и Эбесилио. В этом моменте отличную реакцию продемонстрировал голкипер.

    Сначала Жиров мог открывать счет, но пробил чуть выше перекладины.

    Посмотрим на три главных момента первого тайма.

    Уже первый тайм подходит к концу. На табло нули, однако они совсем не скучные. «Анжи» пока выглядит сильнее своего соперника. Команда РФПЛ оправдывает свое положение, поэтому и атакует намного больше. Мутари, Эбесилио и Мусалов имели моменты и могли забивать. Но голкипер Станислав Бучнев в полном порядке и команду выручает. Верим, что во второй половине игра изменится. Ждем голов!

    Голов пока нет, поэтому можно полюбоваться красивыми видами Астрахани.

    В этом противостоянии «Анжи» является безусловным фаворитом. Однако за «Волгарь» в первой встрече говорит фактор своего поля. Смотрим!

    Составы на матч «Волгарь» – «Анжи».

    На очереди у нас матч «Анжи» и «Волгаря». Махачкалинцы в концовке сезона заметно прибавили и спаслись от прямого вылета в ситуации, которую все называли безнадежной. «Волгарь» же долгое время находился на границе попадания в переходные матчи. В концовке сезона команда сумела превзойти «Факел» и «Спартак-2». При этом «Спартаку» бы все равно не разрешили играть в РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Кубань»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 26 мая 2016, 11:08

      анжи останется,если волгарь так продолжит играть

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 25 мая 2016, 13:55

      Анжи пройдёт стыковые, а вот Кубань - ещё посмотрим

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 24 мая 2016, 22:03

      Смотрел игру. Стыдно. Видно забашляны парни в зеленом и парни в черном а кубань не хочет играть. гнал бы всех в шею кто был сегодня на поле и набрали бы пацанов из сдюшор-5 или сдюшора кубани и пусть смотрели бы фнл но не издевательство над болельщиками как сегодня

      -1
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      Рейтинг: +371

      ASG > Серёга Краснодарский 25 мая 2016, 08:37

      ты видимо лучше бы сыграл?

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > ASG 25 мая 2016, 10:01

      нет у меня другая работа и другая зарплата.

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 24 мая 2016, 21:43

      ребята, я все понимаю, но вы реально бесите уже своей рекламой. Нажал смотреть, реклама. Нажал на паузу-реклама. Даже когда видео закончилось, опять, блядь, реклама. Давайте уже может вообще вместо видео вставлять одну рекламу? Во бабла срубите, представьте!

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      Рейтинг: +10

      kamikadzeb13 > JI e x a 24 мая 2016, 23:15

      AdBlock тебе в помощь). С ним никакой нет рекламы. А качество видео не так критично падает

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      Рейтинг: +790

      JI e x a 24 мая 2016, 21:40

      вратарь Волгаря почему-то решил прыгать влево. Какой логикой он руководствовался, интересно?

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