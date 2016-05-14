Одемвингие, Джанаев, Янбаев и другие воспитанники, не заигравшие в ЦСКА

Кто: Сослан Джанаев

Позиция: вратарь

Где сейчас: «Ростов»

Отношения Джанаева и ЦСКА на серьезном уровне не завязались: дубль, за который он провел почти что ничего, так и остался потолком, который не суждено было пробить. Реализоваться в московском клубе ему не помогла и работа с опытными Владимиром Габуловым и Вениамином Мандрыкиным. «В обиде ли я на ЦСКА? Наоборот, благодарен этому клубу. Я с 12 лет тренировался в армейской школе и очень признателен тренерам, которые со мной там возились», – изрек Джанаев.

Оставив ЦСКА, вратарь пошумел в первом дивизионе в составе КАМАЗа, чем соблазнил «Спартак». Правда, в составе красно-белых из подрастающей звезды он быстро приобрел статус неудачника и героя мемов. Теперь же, перезапустив карьеру в «Ростове», вместе с командой он несется к чемпионству РФПЛ, мимоходом устанавливая рекорд по продолжительности «сухой» серии.

Кто: Виталий Денисов

Позиция: левый защитник

Где сейчас: «Локомотив»

В ЦСКА Виталий Денисов попал на заре подросткового возраста, где выступал за дублирующий состав, вместе с тем замахиваясь на место в первой команде. Однако дальше двух матчей в Кубке России у него дело в армейском клубе не пошло, хотя с трофейной полки золотую медаль Кубка УЕФА у него не отнять – гордость. «Премии за ту победу мне, если честно, только на мороженое хватило», – с улыбкой вспоминает Денисов.

Не пробившегося в основу ЦСКА Денисова сначала арендовал нижегородский «Спартак», а затем перехватил «Днепр», который на полноценной основе выкупил контракт игрока. Оттуда-то защитник перебрался в«Локомотиве», в котором зарекомендовал себя одним из самых трудолюбивых и полезных футболистов этого амплуа в РФПЛ.

Кто: Алексей Никитин

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Уфа»

В школе ЦСКА Никитин провел долгие 10 лет, но в первой команде его работа ограничилась лишь разовыми тренировками. «ЦСКА мне, конечно, небезразличен, но не могу сказать, что матчи против него для меня очень уж принципиальные», – подчеркнул защитник. Когда настало время переходить на взрослый уровень, игрока отправили набираться опыта в суровую лигу – ФНЛ. Выступления за арендовавший его «Енисей» Никитину, напротив, показались сказкой.

«Тенденция такова,что в ЦСКА из аренды обычно не возвращаются», – не хуже оракула Никитин напророчил себе будущее. Красноярский клуб выкупил игрока, но армейцы оставили за собой право первоочередного выкупа, хотя и не воспользовались им.После сезона защитник вернулся в РФПЛ, обосновавшись в середняках лиги: сначала в «Амкаре», а теперь в «Уфе».

Кто: Иван Таранов

Позиция: центральный защитник

Где сейчас: «Крылья Советов»

«Я – воспитанник ЦСКА, поэтому в душе мечтаю, чтобы эта команда всегда становилась чемпионом», – лестно отозвался Таранов о своем бывшем клубе.В стане армейцев защитник оказался в 15 лет, а уже двумя годами позднее дебютировал за первую команду. Молодой и перспективный он был на хорошем счету в юношеской, а потом и молодежной сборной России, постепенно крепчая и в составе ЦСКА.

Под 50 матчей за первую команду, один гол, два чемпионства и Кубка России – собрав неплохую статистику в ЦСКА, Таранов перешел в «Крылья Советов». Интересно, что самарский клуб лишь второй в карьере футболиста, но именно в нем он дорос до капитанской повязки.

Кто: Ренат Янбаев

Позиция: правый защитник

Где сейчас: «Локомотив»

Попасть в школу ЦСКА в 10 лет, пройти все ступени обучения, продраться в дубль и стать в нем лидером – все это о Ренате Янбаеве. «Когда я играл за дубль, в основе ЦСКА было столько народу, что полкоманды играло вместе со мной», – в итоге серьезную конкуренцию Янбаев не выдержал. Считанные разы, которые защитник провел под руководством Валерия Газзаева с первой командой, не повернули перспективы в нужную сторону. После чего Янбаев на правах аренды отправился покорять Махачкалу в составе «Анжи».

«Химки» и «Кубань» – пройдя закалку первым дивизионом, защитник совершил широченный шаг: сначала перебрался в «Локомотив», а затем дослужился до сборной России, с которой съездил на ЧЕ-2008 и завоевал бронзовые медали.

Кто: Святослав Георгиевский

Позиция: левый полузащитник

Где сейчас: «Кубань»

«Выступать за ЦСКА – моя мечта. Этого я хотел с раннего детства», – поделился сокровенным Святослав Георгиевский. Чего хотел – того добился: в армейской школе вдохновленный игрой Месси и Роббена полузащитник провел семь с лишним лет и за это время вырос в звезду дубля и крутого технаря. Леонид Слуцкий привлекал его к работе с первой командой, выписывал авансы, но к официальным матчам так и не подпустил.

Может быть, виной всему лень игрока, о которой однажды заявил тренер молодежки Валерий Минько? Это немного парадоксально, ведь в поисках нового пристанища для игрока скауты ЦСКА рассматривали варианты с зарубежными клубами. Но в итоге слова остались словами, а на деле Георгиевский отправился в «Кубань».

Кто: Юрий Бавин

Позиция: центральный полузащитник

Где сейчас: «Зенит-2»

С 12 лет Юрий Бавин занимался в красно-синей академии, дорос до капитана молодежки, попутно получая шансы потренироваться с основой. 20 минут в матче Кубка России с «Химиком» – скромный кусок игрового времени, который хавбек сумел урвать в играх за ЦСКА. Правда, в адрес бывшего клуба на эпитеты он не скупится: «Люблю этот клуб. ЦСКА дал мне все. Я прошел через тысячи тренировок, работал под руководством легенд армейского клуба и всем сердцем благодарен ЦСКА за эти годы».

Стать новым Петром I и прорубить окно в Европу у Бавина толком не получилось: после года, проведенного в португальской «Лейрии», он вернулся в Россию. Но уже не в команду сердца, а в Северную столицу, где его приютил «Зенит-2».

Кто: Равиль Нетфуллин

Позиция: центральный полузащитник

Где играет: «Солярис»

Осень 2010 года Равиль Нетфуллин встретил с оптимизмом: просмотр в молодежном составе ЦСКА он прошел успешно. Спустя сезон полузащитник уже тренировался с основой, с восхищением наблюдая за игрой Игнашевича и братьев Березуцких. Не за горами оказался и тот момент,когда он уже выходил с ними в основном составе на матч РФПЛ и получал шанс сыграть в дерби со «Спартаком». Однако стремительный взлет так же быстро оборвался, как и начался.

Короновавший хавбека на большие подвиги Леонид Слуцкий понял, что удержание игрока на скамейке запасных до добра не доведет. Так появился вариант с арендой в «Факел». А оттуда в ЦСКА Нетфуллин уже не вернулся и сейчас в составе «Соляриса» постигает особую кухню под названием ПФЛ.

Кто: Никита Бурмистров

Позиция: правый полузащитник

Где сейчас: «Урал»

Вытеснить из основного состава Вагнера Лава и Жо – поди, попробуй. Никита Бурмистров был к этому как никогда близок. Грамотно воспользовавшись уездом бразильского дуэта на Кубок Америки, нападающий часто начал выбивать себе игровое время. И это на рубеже 17-18 лет! Увы, в основе он так и не прижился, а вот в дубле стал для болельщиков родным – особенно после дерби, когда кричал вместе с ними «ЦСКА всегда будет первым!».

С ЦСКА Бурмистров выигрывал бронзу чемпионата и золото Кубка России, однако медалей за это не получил, причиной чему стало недостаточное количество матчей. После аренд в «Луч-Энергию» и «Шинник» он ушел в «Амкар». Сейчас же, принадлежа «Краснодару», выступает за «Урал».

Кто: Александр Салугин

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Амкар»

«ЦСКА навсегда останется в моем сердце», – признался Салугин. Еще бы: к 18 годам нападающий на зависть собрал триплет трофеев из чемпионата, Кубка России и Кубка УЕФА. По молодым Салугин считался большим талантом – Валерий Газзаев, который пригласил в основу совсем пацана, не даст соврать. Шансов амбициозный форвард получал немного (с десяток матчей при одном забитом голе), поэтому решил сбежать.

После победы в Кубке УЕФА Салугин подшутил над Дейвидасом Шемберасом: «Посмотрим, что через пять лет будет. Я буду в «Реале», а ты – в «Алании». Литовец и правда оказался во Владикавказе, но позднее, а вот Салугин после ЦСКА где только не был: тут и середняки РФПЛ, и участники ФНЛ – в общем, «Реалом» тут и не пахнет.

Кто: Питер Одемвингие

Позиция: центральный нападающий

Где сейчас: «Бристоль Сити»

Российско-нигерийский нападающий провел в школе ЦСКА три года, однако ни за дубль, ни за первую команду так не сыграл и матча. Наверное, тренеры, которые списали будущего лучшего футболиста Нигерии 2009 года, серьезно сожалеют о содеянном.

«Что мне ближе – «Спартак» или ЦСКА? «Спартак», – неудавшийся ученик армейской школы признавался в любви красно-белым и вовсе планировал переезжать в Россию только из-за «народной команды». Спрашивается, какой уж тут ЦСКА? Форвард даже имел конкретное предложение от «Спартака», а в итоге играл за «Локомотив». Сейчас же Одемвингие играет в Чемпионшипе в составе «Бристоль Сити».

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