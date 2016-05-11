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  • Смолов забил 20 голов в РФПЛ. Роналду покинет «Реал» ради «ПСЖ». Дайджест событий дня

Смолов забил 20 голов в РФПЛ. Роналду покинет «Реал» ради «ПСЖ». Дайджест событий дня

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» выиграли в 28-м туре РФПЛ

Очередной тур РФПЛ уверенно провели команды, претендующие на место в тройке сильнейших. ЦСКА победил «Уфу» со счетом 3:1 и обеспечил себе медали, «Зенит» крупно переиграл «Мордовию» 3:0 и сохранил шансы на чемпионство, а «Краснодар» благодаря хет-трику Смолова разгромил «Крылья Советов». Кроме того, два слабейших клуба РФПЛ – «Анжи» и «Кубань» победили на выезде соответственно «Рубин» и «Локомотив», окончательно запутав ситуацию в нижней части турнирной таблицы. Завтра пройдут еще три матча 28-го тура российского чемпионата. А у Смолова, между прочим, уже 20 голов в чемпионате. Вот это результативность после семейной драмы.

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Роналду очень близок к переходу в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» получил приоритетное право выкупа нападающего «Реала» Криштиану Роналду, если португалец решится на уход из испанского клуба. Информацию подтвердил агент футболиста Жорже Мендеш. Таким образом, с большей долей вероятности Роналду пополнит состав именно парижской команды, если решение об отъезде из «Реала» все-таки будет принято.

«Реал» расстанется с Хамесом

Еще один вероятный трансфер, связанный с «королевским» клубом – возможный уход полузащитника Хамеса Родригеса. Сообщается, что руководство «Реала» планирует расстаться с колумбийцем, и президент клуба Флорентино Перес лично объявит об этом агенту игрока. Два года назад «Реал» заплатил за Хамеса 80 миллионов евро, но, несмотря на интерес к футболисту со стороны «Арсенала»«Манчестер Сити» и «Ювентуса», вряд ли какой-либо из этих клубов захочет расстаться с такой суммой.

«Фратрия» снова недовольна Аленичевым

Фанаты московского «Спартака» из объединения «Фратрия» выступили с открытым обращением к главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, в котором прокомментировали поступок специалиста, отпраздновавшего с тульским «Арсеналом» выход в премьер-лигу после победы над командой «Спартак-2». Полный текст письма можно прочитать здесь. Ранее болельщики «Спартака» уже высказывали недовольство решением руководства разрешить форварду «Зенита» Артему Дзюбе лететь вместе со спартаковцами из Санкт-Петербурга в Москву.

Малафеев завершит карьеру через несколько дней          

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев официально завершит карьеру в воскресенье. После игры 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» вратарь пробежит круг почета перед трибунами стадиона «Петровский». Напомним, Малафеев выступает за «Зенит» с 1999 года. В составе клуба он провел 442 матча и завоевал 12 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, голкипер стал бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

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Луческу в «Зените» – это возможно?

Близкий друг главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу агент ФИФА Доган Эрджан заверил, что специалист получил хорошее предложение от «Зенита» и согласен возглавить российский клуб. Вчера в СМИ появилась информация о том, что румын хочет поработать в турецком «Фенербахче». Что касается «Зенита», то в клубе тут же опровергли информацию о переговорах с Луческу.

Уэлбек вернется на поле в следующем году

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек получил тяжелую травму в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2) и теперь будет прооперирован. Срок восстановления после операции займет девять месяцев. Таким образом, футболист пропустит Евро-2016 и часть следующего сезона.

«Ростов» больше не будут пугать банкротством

Компания «Агрофест-Дон» отказалась от исковых требования на 44 миллиона рублей, которые ранее предъявила «Ростову». По этой причине арбитражный суд Ростовской области был вынужден закрыть вопрос о возможном банкротстве донского клуба. Причины отказа заявителя на данный момент неизвестны. Напомним, ранее сообщалось, что «Ростов» может быть признан банкротом и не получить лицензию на участие в еврокубках следующего сезона.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Локомотив ЦСКА Краснодар Рубин Анжи Зенит Кубань (ЛФЛ) Реал Спартак Арсенал Ростов Малафеев Вячеслав Смолов Федор Роналду Криштиану Уэлбек Дэнни Родригес Хамес Луческу Мирча Аленичев Дмитрий
Комментарии (20)
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scikuni
1462994888
халк два с пенальти смолов 3 с игры вот и вся битва в гонке
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LokoBars
1462998251
Смолов забил больше, чем команда Крылья Советов за весь сезон!
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lihindic
1463002744
смолов мочит...
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арейская
1463009413
Смолов на перевыполнение плана пошел и семейная драма выходит только в пользу футбола вышла, а вот Малафееву видимо на самом деле пора завершить карьеру, считай два года то на скамейке, то в лазарете, да и желания большого играть как-то не наблюдается, а голкипер в своё время был отменный
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OritanVovka
1463018081
Стоило Ростову пропустить вперед ЦСКА и Зенит как сразу же "Компания «Агрофест-Дон» отказалась от исковых требования на 44 миллиона рублей". Совпадение ? - не думаю.
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vlalvl
1463018770
Смолова - помниться в недавнем прошлом кто только не чмырил, а стоило Лопырёву под себя подмять и всё координально изменилось.
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Strig
1463024072
Паровоз пустился под откос!
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firs04
1463036122
Славе респект, всегда был на уровне. Более надежнее чем Акинфеев
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Серёга Краснодарский
1463040717
Привет Всем. Молодец Краснодар. В прошлом году был удивлен победой дома над Крыльями, в этом году уже нет. Кубань должна вылезть. Ростовчику чемпионства желаю.
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TUMS
1463174321
Фанаты СПАРТАКА сами не знают, чего хотят. То кричали Аленичева им подавай, а сейчас неугоден стал.
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