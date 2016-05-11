Смолов забил 20 голов в РФПЛ. Роналду покинет «Реал» ради «ПСЖ». Дайджест событий дня

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» выиграли в 28-м туре РФПЛ

Очередной тур РФПЛ уверенно провели команды, претендующие на место в тройке сильнейших. ЦСКА победил «Уфу» со счетом 3:1 и обеспечил себе медали, «Зенит» крупно переиграл «Мордовию» 3:0 и сохранил шансы на чемпионство, а «Краснодар» благодаря хет-трику Смолова разгромил «Крылья Советов». Кроме того, два слабейших клуба РФПЛ – «Анжи» и «Кубань» победили на выезде соответственно «Рубин» и «Локомотив», окончательно запутав ситуацию в нижней части турнирной таблицы. Завтра пройдут еще три матча 28-го тура российского чемпионата. А у Смолова, между прочим, уже 20 голов в чемпионате. Вот это результативность после семейной драмы.

Смолов оформил хет-трик. ЦСКА и «Зенит» уверенно выиграли. «Локо» уступил «Кубани». Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ

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Роналду очень близок к переходу в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» получил приоритетное право выкупа нападающего «Реала» Криштиану Роналду, если португалец решится на уход из испанского клуба. Информацию подтвердил агент футболиста Жорже Мендеш. Таким образом, с большей долей вероятности Роналду пополнит состав именно парижской команды, если решение об отъезде из «Реала» все-таки будет принято.

«Реал» расстанется с Хамесом

Еще один вероятный трансфер, связанный с «королевским» клубом – возможный уход полузащитника Хамеса Родригеса. Сообщается, что руководство «Реала» планирует расстаться с колумбийцем, и президент клуба Флорентино Перес лично объявит об этом агенту игрока. Два года назад «Реал» заплатил за Хамеса 80 миллионов евро, но, несмотря на интерес к футболисту со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ювентуса», вряд ли какой-либо из этих клубов захочет расстаться с такой суммой.

«Фратрия» снова недовольна Аленичевым

Фанаты московского «Спартака» из объединения «Фратрия» выступили с открытым обращением к главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, в котором прокомментировали поступок специалиста, отпраздновавшего с тульским «Арсеналом» выход в премьер-лигу после победы над командой «Спартак-2». Полный текст письма можно прочитать здесь. Ранее болельщики «Спартака» уже высказывали недовольство решением руководства разрешить форварду «Зенита» Артему Дзюбе лететь вместе со спартаковцами из Санкт-Петербурга в Москву.

Малафеев завершит карьеру через несколько дней

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев официально завершит карьеру в воскресенье. После игры 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» вратарь пробежит круг почета перед трибунами стадиона «Петровский». Напомним, Малафеев выступает за «Зенит» с 1999 года. В составе клуба он провел 442 матча и завоевал 12 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, голкипер стал бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

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Луческу в «Зените» – это возможно?

Близкий друг главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу агент ФИФА Доган Эрджан заверил, что специалист получил хорошее предложение от «Зенита» и согласен возглавить российский клуб. Вчера в СМИ появилась информация о том, что румын хочет поработать в турецком «Фенербахче». Что касается «Зенита», то в клубе тут же опровергли информацию о переговорах с Луческу.

Уэлбек вернется на поле в следующем году

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек получил тяжелую травму в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2) и теперь будет прооперирован. Срок восстановления после операции займет девять месяцев. Таким образом, футболист пропустит Евро-2016 и часть следующего сезона.

«Ростов» больше не будут пугать банкротством

Компания «Агрофест-Дон» отказалась от исковых требования на 44 миллиона рублей, которые ранее предъявила «Ростову». По этой причине арбитражный суд Ростовской области был вынужден закрыть вопрос о возможном банкротстве донского клуба. Причины отказа заявителя на данный момент неизвестны. Напомним, ранее сообщалось, что «Ростов» может быть признан банкротом и не получить лицензию на участие в еврокубках следующего сезона.