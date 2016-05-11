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    «Фратрия» требует от Аленичева уважения к «Спартаку»

    Фанаты московского «Спартака» из «Фратрии» выступили с открытым обращением к главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

    После матча между «Спартаком-2» и тульским «Арсеналом» тренер основного состава «Спартака» Дмитрий Аленичев активно праздновал вместе с игроками гостей выход в премьер-лигу. Ситуация еще более абсурдна тем, что этот выход стал возможным благодаря победе над «Спартаком-2».

    Дмитрий Анатольевич, почему на глазах всей страны Вы не идете поддержать молодежь своего клуба, а отправляетесь в раздевалку соперника? Почему из раза в раз нарушаются основные правила клубного патриотизма? Игрок «Зенита» в самолете, празднование с «Арсеналом», ликование медицинского персонала и стюардов на «Открытие Арене» во время матчей с более чем принципиальными соперниками ЦСКА и «Зенитом». И все после победных матчей против нашего и Вашего клуба.

    Мы не ждем ничего сверхъестественного. Уважение к клубу проявляется в каждой мелочи, а тем более, в поведении публичного человека, которым является тренер «Спартака».

    Дмитрий Анатольевич, сделайте выводы из этих ошибок. Это не вопрос тренерской квалификации или сложного морального выбора. Это вопрос уважения к клубу и его болельщикам, ценности которых не менялись с 90-х годов, в которых Вы играли за «Спартак».

    Также мы хотели бы понять, почему в «Спартаке» напрочь отсутствует какая-либо клубная «корпоративная» идеология? Все случаи наплевательского, а порой и откровенно издевательского отношения к нашим цветам и ценностям, не находят абсолютно никакого отклика от руководства команды, кроме идиотских интервью в прессе «а что такого?». Складывается ощущение, что имидж клуба, патриотизм, преданность – пустые слова для многих людей, работающих в «Спартаке» на абсолютно разных должностях.

    Источник: Фратрия

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    11.05.2016 14:00
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 мая 2016, 13:50

      Вот более всего меня бесят двойные стандарты. Если б Спартак проиграл Валенсии и Эмери пошел их поздравлять, все бы сказали, что все ок?

      Или скажем, Луис Энрике пришел на матч Барселоны-Б против Сельты и пошел праздновать с Сельтой победу. Его точно б фанаты поняли и сказали, что все норм, так?

      Почему остальные тренеры доходят своей головой, что можно делать, что нельзя. Что не так с Димкой?

      0
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      Рейтинг: +19

      Andrei_2411 11 мая 2016, 22:45

      я болею за "Спартак" с 1979 года. всякое видел... и в чемпионате Союза и России... и горести поражений и радости побед. но мы были едины на стадионе... потому что у нас была своя гордость за клуб за наш "Спартак"
      а сейчас я не могу (да и не хочу) идти на стадион... вот из-за таких как ВЫ. да мне просто стыдно там находиться вместе с вами... фатрия вы или ещё что то не понятное. сплошной мат... речёвки ваши глупые(мягко сказано). (мы Спартак а вы го..но). Го..но - это вы!!! люди не далёкого ума. да половина из вас не то что историю... они состав назвать не могут.(сам слышал).
      и правильно вам тут пишут... вы у себя порядок наведите... а уж потом диктуйте свои условия. а то вы чем то начинаете напоминать соседей наших... таких же не далёких умом "майданутых" молодчиков.

      5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Andrei_2411 12 мая 2016, 13:51

      Фратрия отнюдь не пример для подражания. Но и Дима ведет себя неправильно и некорректно.

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 11 мая 2016, 19:22

      Плевать , кого они берут в самолет. Плевать кому они радуются - ЭТО НЕ НАШЕ ДЕЛО.

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 11 мая 2016, 17:36

      Вот вот все патриоты на публике, а когда за глаза то обычный клуб.

      -1
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 11 мая 2016, 17:25

      Сало уронили!

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      Рейтинг: +15

      J4m 11 мая 2016, 16:42

      Флаг третьего рейха на матче с Шинником в кубковой игре, это клубный патриотизм? У себя на секторе порядок наведите, для начала.

      3
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > msbleff 11 мая 2016, 22:32

      Отломать бы тебе голову за подобные слова, дебил ты, недоразвитый.

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 мая 2016, 16:40

      Одно слово-Дебилы.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 16:37

      А "фратрия" ,что за слово? От слова "фрикция" ? Онанисты что ли?

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 мая 2016, 16:30

      Что-такое "Фратрия"? Обычное футбольное хулиганьё! И нечего прислушиваться.

      3
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      Рейтинг: +19

      Торпедо 67 11 мая 2016, 16:26

      Фратрия вы или мудаки или специально нагнетайте. дубль спартака создан для других целей. а Арсенал для Аленичева не пустой звук. он же не поздравлял соперника когда основа влетала. включите мозг хоть иногда.

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Торпедо 67 11 мая 2016, 16:55

      нет,специально не нагнетают..

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