Как сейчас живут обладатели Кубка УЕФА 2008

В 2008-м году питерский Зенит повторил достижение московского ЦСКА и взял предпоследний Кубок УЕФА в истории футбола. Блог MyFootball вспоминает игроков того состава и рассказывает о том, чем они занимаются сейчас. P.S. Фернандо, продолжай бороться!

Вячеслав Малафеев – один из четырех игроков-победителей того Кубка УЕФА, остающихся в команде и по сей день. Достаточно давно уже потеряв пост номер 1 в воротах «Зенита», он продолжает тренироваться с командой и передавать свой опыт Михаилу Кержакову и Юрию Лодыгину. Скорее всего, уже не за горами завершение футбольной карьеры одного из лучших голкиперов России начала ХХI века.

Александр Анюков до сих пор продолжает играть за команду из Санкт-Петербурга, проведя 15 матчей в нынешнем чемпионате России. Сейчас правому защитнику 33 года, и пока до завершения карьеры еще очень далеко.

Ивица Крижанац, проведший 6 лет в составе «Зенита», в январе 2011 года вернулся на родину в клуб «Сплит». Ивицу мучали постоянные проблемы со спиной, собственно из-за которых ему и пришлось завершить выступления за сборную еще в 2010-м. В итоге, спустя 3 года не очень-то и регулярных игр за «Сплит», защитник закончил с игрой в футбол на профессиональном уровне, сосредоточившись на воспитании двух дочерей и задумываясь о карьере агента. «Буду работать в хорватском футболе. Скорее всего агентом. Благо связи в России остались».

Радек Ширл. С особой теплотой вспоминают болельщики питерского клуба о левоногом левом защитнике. С 2003 по 2010 год Радек был одним из важнейших игроков «Зенита», успев завоевать достаточно много трофеев. Автор «золотого гола» чемпионата России 2007 года после ухода из «Зенита» сходу заиграл в клубе высшего дивизиона Чехии «Млада Болеслав». Будучи твердым игроком основного состава, в первом же сезоне завоевал Кубок Чехии. Летом 2012 года Радек подписал контракт с «Викторией» из Пльзеня, однако из-за большой конкуренции его отправили обратно в «Младу Болеслав» на правах аренды. Но стоит заметить, что вернувшись, Ширл стал капитаном команды.

По окончании сезона арендные путешествия продолжились, на этот раз в услугах Радека был заинтересован клуб «Богемианс 1905». Который впоследствии выкупил контракт игрока, сделав его одним из лидеров коллектива. В январе этого года было объявлено о том, что Радек Ширл официально завершил карьеру. Руководство «Богемианса» заявило, что они всегда рады видеть экс-зенитовца на другой должности в системе клуба. «Нам не остается ничего другого, кроме как поблагодарить Радека за все, что он делал для «Богемианса» на поле. Сейчас мы будем искать наиболее подходящий вариант, при котором Ширл мог бы дальше работать в клубе. Хорошо, что Радек стремится передать свой богатый опыт и навыки новым поколениям», – прокомментировал спортивный директор «Богемианса» Мирослав Држмишек.

Алехандро «Эль Чори» Домингес – ныне нападающий греческого «Олимпиакоса». После двух сезонов в «Зените» он вернулся в казанский «Рубин». В 2009 году стал лучшим футболистом чемпионата России. 10 декабря того же года Домингес заявил, что переходит в «Валенсию». Однако, заиграть там оказалось не судьба, «летучие мыши» отправили Чори в аренду на родину в «Ривер Плэйт». В августе 2012 года был оформлен трансфер в «Райо Вальекано». Отыграв там один сезон, Домингес подписал контракт с бессменным в последние годы чемпионом Греции «Олимпиакосом», где играет достаточно стабильно и является игроком основной обоймы.

Роман Широков после зенитовского периода своей карьеры, вместившей в себя аренду в «Краснодар», перешел в стан одного из злейших врагов питерской команды – московский «Спартак». Полсезона отыграв за «красно-белых» , Роман опять вернулся на правах аренды в «Краснодар». В феврале этого года подписал контракт с ЦСКА, чьим воспитанником он является. В общем-то, рассказывать про Широкова было не нужно, но раз уж мы вспоминаем всех победителей Кубка УЕФА в составе «Зенита», хотя бы для галочки надо это сделать.

Анатолий Тимощук является одним из самых любимых игроков «Зенита» для болельщиков команды из Санкт-Петербурга. 2 года, проведенных в составе «сине-бело-голубых», обернулись для полузащитника не только кучей трофеев, но и приглашением в саму мюнхенскую «Баварию». Отыграв 4 сезона за немецкий коллектив, Анатолий на 2 года вернулся в северную столицу России. Сейчас любимец донецких и питерских фанатов играет за «Кайрат», выступающий в чемпионате Казахстана. Является там капитаном команды и твердым игроком основы.

Виктор Файзулин еще со времен 2008 года верен «Зениту». Его дебют случился 13 февраля в игре 1/16 Кубка УЕФА с «Вильярреалом». То время останется в памяти Виктора, как чудесный взлет в его карьере – после перехода из нальчикского «Спартака» уже спустя полгода он забивал Оливеру Кану. Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает в июле 2016 года.

Все помнят здоровенного центрального защитника из Норвегии ? Да да, речь идет об Эрике Хагене. Так получилось, что помощь «Зениту» в завоевании Кубка УЕФА Эрик оказал только в групповом этапе, поскольку в январе 2008 года был отдан в аренду в английский «Уиган». По возвращении оттуда, обиженный Хаген не стал пытаться снова заиграть в «Зените», а вернулся на родину в тот клуб, откуда его питерцы и выкупили. В «Волеренге» он провел 2 сезона, затем подписал контракт с клубом «Хенефосс». Закончил свою карьеру в малоизвестном «Евнакер». Но Эрик заставил не забывать о себе, дав скандальное интервью, в котором заявил, что он и его партнеры по «Зениту» принимали участие в договорых матчах, причём даже в Кубке УЕФА. На этом предлагаю закончить с норвежцем и продолжить вспоминать о тогдашнем составе «сине-бело-голубых».

По сути, Константин Зырянов может быть причислен пятым игроком к тем, кто из обладателей второго по значимости европейского клубного трофея еще выступает за «Зенит», поскольку сейчас он передаёт опыт молодежи в команде «Зенит-2». Причем не в качестве тренера, а в качестве игрока. Не думаю, что про Константина нужно что-то еще рассказывать, ну разве упомянуть, что в этом году ему будет уже 39, а он все еще продолжает играть.

В июне 2013 года покинул расположение питерского клуба Игорь Денисов, подписав контракт с «Анжи». Однако уже в августе перешел в московское «Динамо». Причиной такого быстрого пребывания в Махачкале стал конфликт с лидером команды камерунцем Самуэлем Это'О. По имеющимся слухам и домыслам, Денисову не понравилось, что бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» руководил многими процессами, руководить которыми не должен. В частности, Игорь обвинил Это'О в специальном давлении на свою персону с целью выбить твердое место в основе для Лассана Диарра. В общем оставим эти скандалы, интриги, расследования в прошлом. В «Динамо» Денисов играет и по сей день, пережив очередную волну скандалов то с бывшим главным тренером Станиславом Черчесовым, то с врачом клуба.

Владислав Радимов лишь эпизодически принял участие в завоевании Кубка УЕФА, но без его голевого паса на Аршавина в первой выездной игре 1/8 финала с «Марселем», а напомню что счет был 0-3 и лишь на 85-й минуте питерцы забили очень важный гол, который и помог пройти им дальше, еще неизвестно как все сложилось бы. 31 декабря 2008 года Радимов завершил карьеру игрока, по-прежнему будучи игроком «Зенита». В данный момент является главным тренером команды «Зенит-2», выступающей в ФНЛ.

Наверняка все помнят и полузащитника, игравшего под 88-м номером. Александр Горшков. Закончив с карьерой игрока в конце сезона 2007/08, он тренировал молодежный состав «Зенита», затем юношескую команду 1993 года рождения. В 2011 году был назначен главным тренером «Балтики», однако ввиду резко сменившихся обстоятельств, спустя 3 недели был снят с должности. В 2012-м успел поработать на посту главного тренера «Руси» и «Нижнего Новгорода», с февраля 2013-го стал помощником Рустема Хузина в пермском «Амкаре». 16 июня 2014 года был назначен главным тренером раменского «Сатурна», но в конце сентября того же года за неудовлетворительные результаты руководство клуба приняло решение о его оставке.

Был в составе «Зенита» и турецкий легионер – нападающий Фатих Текке. Тот самый, который подписав контракт, пообещал забить 61 гол за 2 сезона, вдобавок по этой причине взяв себе 61-й номер. Однако за 3 года, проведенных в Санкт-Петербурге, забил только 29. В феврале 2010 года перешел в казанский «Рубин», на этот раз не обещав голевых подвигов. Заиграть в новом клубе не вышло, и 1 сентября того же года оформился в «Бешикташ». 15 января 2011 года заключил соглашение с «Анкарагюджю», закончил карьеру в мае 2012 в команде «Ордуспор». «Я не получил у себя в стране признания, которого ожидал. После «Зенита» я поиграл в нескольких клубах, но мое выступление в них можно охарактеризовать одним словом - разочарование».

Еще один нынешний игрок «Динамо» Москва был тогда в составе «Зенита». Павел Погребняк, перешедший в стан питерцев из «Томи», в победном Кубке УЕФА-2007/08 забил 10 голов и стал лучшим бомбардиром турнира, поделив это звание с форвардом «Баварии» Лукой Тони. В 2009 года немецкий «Штутгарт» пожелал видеть русского нападающего у себя в команде, предложив нескромные 4 миллиона евро в год. В январе 2012 был арендован английским «Фулхэмом», забив уже в дебютном матче АПЛ в ворота «Сток Сити». Вместе с окончанием аренды закончился и контракт со «Штутгартом», поэтому летом Павел подписал соглашение с «Редингом». Причем соперником в его первом матче снова был «Сток Сити». Но опять забить не удалось. В августе 2015 года Погребняк перешел в московское «Динамо».

Безусловно главная звезда того «Зенита» – Андрей Аршавин. Уверен, что все в курсе его «послезенитовского» периода карьеры, поэтому стоит сказать лишь то, что сейчас автор покера в ворота «Ливерпуля» вместе с Анатолием Тимощуком играет в Казахстане за «Кайрат».

Почему бы не вспомнить нам и Илью Максимова, который пару раз выходил на замену в матчах группового этапа. В феврале 2008 года началась вереница аренд, включившая в себя такие команды как «Шинник», «Спортакадемклуб» и «Химки». В 2010 году перешел в «Нижний Новгород», игравший тогда в первом дивизионе. Затем поиграл за «Кубань», «Волгу» Нижний Новгород, «Крылья Советов». В августе 2013 года стал игроком «Анжи». Много положительных отзывов об игре этого талантливого полузащитника, подтверждением чего стал вызов Максима в национальную сборную России на товарищеские матчи с Литвой и Францией, состоявшиеся в марте.

Вспомним и двух корейских легионеров, приведенных Диком Адвокаатом еще в 2007 году. Один из них – Ли Хо, которому уже 31 год, и играет он сейчас в чемпионате Южной Кореи за «Ульсан Хендэ». Еще одним был Ким Дон Чжин, с которым «Зенит» расторг контракт из-за проблем со здоровьем, несовместимых с выполнением контракта. Такова была официальная формулировка. В феврале 2010 года перешел в «Ульсан Хендэ», затем вернулся в свой родной ФК «Сеул». Затем 2 сезона отпылил за китайский «Ханчжоу Гринтаун». С 2014 года играет в чемпионате Тайланда за «Муатонг Юнайтед».

Помимо Вячеслава Малафеева ворота «Зенита» защищал и Камил Чонтофальски. После питерского периода карьеры немного поиграл за кипрский «АЕЛ», затем за греческий клуб «Лариса», в 2011 подписал контракт со «Славией» из Праги и на 3 сезона остался там. Последним клубом словацкого кипера была команда из Санкт-Петербурга. Только не российского, а американского. Есть во Флориде городок с названием Сэнт-Питерсберг. Вот именно в нём Камил защищал ворота клуба «Тампа Бэй Раудис». В данный момент Чонтофальски является свободным агентом.

Николас Ломбертс тоже был в том победном составе «Зенита». Ну понятное дело, что все в курсе где он сейчас и что с ним. На мой взгляд, стоит только напомнить о вкладе Николаса в завоевание Кубка УЕФА. В ответном матче 1/16 финала с «Вильярреалом» Ломбертс ценой травмы скинул мяч Погребняку, который забил гол. А именно – бельгиец левым коленом ударился о штангу, выбыв из работоспособного состояния почти на год.

Один из лучших защитников в истории «Зенита» Мартин Шкртел лишь в осенней части помогал клубу набирать очки и прорываться в плэй-офф. Зимой словак принял предложение «Ливерпуля», за который выступает и по сей день.

19-летнего на тот момент Алексея Ионова Дик Адвокаат постепенно подпускал к играм за основную команду. Тем не менее, 2 гола за «Зенит» в том розыгрыше Кубка УЕФА он забил. В отборочной стадии поразил ворота словацкого «ВиОна», а его второй гол в матче с немецким «Нюрнбергом» в игре группового этапа принёс питерцам ничью. Сезон-2012/13 Ионов провел в «Кубани», после окончания которого подписал контракт с «Анжи», но довольно скоро ушел в «Динамо». Как объяснил сам Ионов, он откликнулся на приглашение Дана Петреску, уже имея опыт работы с ним в «Кубани». Сейчас ему 27 лет и он по-прежнему играет за московскую команду.

Ну и еще один игрок того победного состава – голландский опорник Фернандо Риксен. Первоначально он был взят в аренду у шотландского «Рэйнджерс», затем его контракт был выкуплен. В августе 2009 года из-за частого нарушения дисциплины «Зенит» принял решение расстаться с игроком. Следующие 3 сезона Риксен отыграл за свою первую в профессиональной карьере команду – «Фортуна» Ситтард. В 2013 году Фернандо закончил карьеру, начав играть за любительскую команду «Минор», тренером которой является его брат.

Я не просто так рассказал про него в конце статьи. Сейчас Фернандо Риксен борется с ужасно прогрессирующей в его организме болезнью. Врачи диагностировали у голландца боковой амиотрофический склероз. Суть этой болезни центральной нервной системы в постепенном поражении как верхних так и нижних двигательных нейронов. Самое ужасное, что это заболевание пока неизлечимо. Заключительный период БСА – паралич и атрофия мышц, затем смерть из-за отказа дыхательной мускулатуры. Вообще, средний период жизни после обнаружения болезни – от трех до пяти лет, хотя британский физик-теоретик Стивен Хокинг живёт с ней уже 52 года. «Я хочу быть первым человеком в мире, победившим БАС. Должен же кто-то это сделать? Я обязан увидеть, как растет моя дочь. Я буду бороться. С 30 октября 2013 года, когда я объявил по телевидению, что у меня диагностировали болезнь двигательных нейронов, число людей, которые предложили мне помощь, было ошеломляющим. И я не знаю, как мне всех отблагодарить», – сказал Фернандо после одного из благотворительных матчей, организованных в его поддержку.

Стоит сказать, что многие пришли Риксену на помощь – «Рейнджерс» провёл несколько благотворительных матчей, даже «Селтик» выделил голландцу крупную денежную сумму, «Зенит» помог организовать лечение в Санкт-Петербурге. «Врачи, обнаружившие у меня БАС, сказали, что я продержусь максимум полгода – у меня ведь самая прогрессивная форма. Но поддержка «Рейнджерс» помогает держаться. Конечно, я никогда не буду прежним Фернандо. Когда я хожу, я чувствую, что я болен. У меня проблемы с балансом: я падаю в коридоре, в ванной, в саду, да почти везде. Но я смеюсь над собой в эти моменты». В августе прошлого года журналисты Daily Mirror заявили, что Риксен больше не может разговаривать, но в твиттере жены Фернандо появилось видеоопровержение, в котором футболист разговаривает, пусть и не совсем разборчиво. В декабре Риксен в очередной раз упал, сломав себе руку, однако прокомментировал это как обычно с настроем – «Моя рука сломана, но моя воля – никогда!».

В заключении хотелось бы процитировать еще одно высказывание Фернандо Риксена – «У себя в голове я играю в футбол каждый день...Но моё тело больше не может играть». Играйте в футбол и наслаждайтесь каждым моментом, ведь однажды может случиться так, что возможности сыграть больше не предоставится...Здоровья тебе, Фернандо!!!