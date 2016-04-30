Почему английский Чемпионшип интереснее Премьер-лиги

Необычный формат

В Чемпионшипе выступают 24 команды, две трети из которых обладают схожим подбором игроков. Регламент турнира только подхлестывает эти клубы на борьбу за попадание в элиту. Неслучайно говорят, что Чемпионшип – болото, где легко увязнуть. Каждый сезон здесь выстреливают все новые клубы. Побеждает же в этом турнире стабильность, а не класс.

Прямую путевку в Премьер-лигу получают команды, занявшие первые две строчки. Коллективы, оказавшиеся на местах с третьего по шестое, участвуют в плей-офф за еще одно место в элите. Полуфиналы проходят в два матча, а финал играется на «Уэмбли». На заключительную игру сезона народу собирается больше, чем суммарное количество зрителей на нескольких матчах РФПЛ.

Футбол в Англии хорошо продается во всех дивизионах. Нынешний сезон же интересен не только плей-офф, но и концовкой длинного регулярного чемпионата. «Мидлсбро», «Брайтон», «Бернли» – команды, в равной степени претендующие на выход в элиту. В каком еще чемпионате вы найдете столь живую интригу за два тура до конца?

Почему «Мидлсбро» больше не фаворит

Раздираемый конфликтами «Мидлсбро» весь сезон лихорадило. Команда ссорилась с тренером Айтором Каранкой, когда-то работавшим помощником Жозе Моуринью. Теперь же наставник в какой-то момент даже отказывался тренировать вверенный ему коллектив. Пережив сложное время, «Мидлсбро» все-таки нашел в себе силы встать с колен. «Мидлсбро», имеющий больше всего поражений из представителей первой тройки (девять), умудрился в эту самую тройку попасть.

Перед началом 45-го тура Чемпионшипа у «Боро», «Брайтона» и «Бернли» было по 87 очков. Однако «Мидлсбро» предстояло этот тур открывать. Ничейный результат с «Бирмингемом» (2:2), которому в нынешнем сезоне уже ничего не надо, перечеркнул всякие надежды болельщиков «Боро». Незасчитанный гол Айялы вроде бы отобрал у «Мидлсбро» надежду на автоматическое повышение, но победа над «Брайтоном» в заключительном туре все равно выведет клуб в элиту. Своеобразный финал плей-офф совсем не на «Уэмбли» и на месяц раньше запланированного срока.

Что представляют из себя «Брайтон» и «Бернли»

«Брайтон» – команда опытная. Уже несколько лет подопечные Хьютона раз за разом подбираются к Премьер-лиге. Только запрыгнуть на уходящую платформу клубу мешают уже упомянутые реалии Чемпионшипа. В нынешнем «Брайтоне» выделяется вечно талантливый полузащитник Кноккарт, наконец-то полюбивший забивать и отдавать, а также чех Иржи Скалак. Этому футболисту всего 24 года. Он совсем недавно выехал за пределы родины, успел стать лидером английской команды, о чем вряд ли сожалеет.

«Бернли» все знают и хорошо помнят. Выступая в Премьер-лиге, команда Дайча не боялась игр с сильными соперниками, стремилась везде показать зубы. Но зубастого наконечника атак в итоге забрал «Ливерпуль». Дэнни Ингз, считавшийся самым талантливым игроком «Бернли», теперь просиживает лучшие годы в лазарете «Ливерпуля». В «Бернли» по нему долго не грустили, найдя качественную замену. История Андре Грэя заслуживает едва ли не больше внимания, чем Джейми Варди. Грэй тоже пробивался из низших лиг, всегда стоил гроши, но в любой команде много забивал. В следующем сезоне эти парни рискуют встретиться уже в Премьер-лиге. И оба должны подойти к этой битве в ранге победителя.

Кто еще интересен

Два из трех оставшихся представителей плей-офф уже определены. Это «Дерби Каунти», о победе которого мечтали все ненавистники «МЮ» в кубковом противостоянии команд, и «Халл Сити». При этом «Халл» во второй части сезона вообще выглядит командой без слабых мест. У клуба два крепких голкипера, опытные футболисты и сплоченный коллектив. В «Дерби» же выделяется парочка игроков, давно попавших на карандаш к большим клубам. Томасу Инсу помешал заиграть его известный отец, все время искавший для сына лучшей участи. Его чрезмерное опекунство привело сначала к уходу Инса из «Ливерпуля», а затем к поездке в Чемпионшип. Стоит обратить внимание и на Уилла Хьюза. Парню прочили большое будущее и переход в «Тоттенхэм». Но теперь в составе «шпор» блистает Делли Алли, тоже найденный на просторах низших лиг. Хьюз же больше лечится, однако если добирается до поля, то удивляет зрителей классными передачами.

За шестое место ведут борьбу «Шеффилд Уэндсэй» и «Кардифф». «Шеффилд» опережает соперника на четыре очка и обязательно должен оказаться в плей-офф. Вот только в противостоянии с крепкими фаворитами клубу все равно суждено быть побежденным. Но зато там успел засветиться Эйден Макгиди, а команда прославляется трогательными историями.

Время веселья

Концовка сезона в Чемпионшипе интересна не только персоналиями. Здесь всегда находилось место красивым историям. Самая знаменитая в последние годы связана с «Лестером» и «Уотфордом», ныне покоряющими Премьер-лигу. Эти команды как раз встретились в полуфинале плей-офф. «Лестер» выиграл первую встречу со счетом 1:0, а в ответной проигрывал 1:2. В добавленное к матчу время «лисы» получили право на пенальти. Однако Мануэль Альмуния отразил удар, а его партнеры умудрились забить в молниеносной контратаке. В том матче, кстати, принимал участие Харри Кейн, которого «Тоттенхэм» отправлял в «Лестер» набираться опыта. А «Уотфорд» потом проиграл финал плей-офф «Кристал Пэлас».

Похожих историй стоит ждать и в концовке нынешнего сезона. Все находящиеся на вершине команды играют в атакующий футбол, куда более приятный глазу, чем прагматизм некоторых коллективов Премьер-лиги. Здесь нет преимущества фаворита над аутсайдером, потому что отсутствует сам фаворит. Игру команд Чемпионшипа не надо анализировать. В концовке сезона, когда все немного устали от реалий футбола, ей просто нужно наслаждаться.

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