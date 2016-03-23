Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Врачи сказали, что мой сын не будет ходить. А он вывел «Шеффилд» на поле». История мужества маленького мальчика


    5
    Голосов: 1
    23.03.2016 16:00
    «Шеффилд Уэнсдей» сражается за выход в Премьер-лигу. Пример Эйдену Макгиди и компании подарил юноша, которому предрекали страшное будущее. Трогательный сюжет о том, что мужчина — это не возраст, а характер.

    «Десять лет назад нам сказали, что мой сын никогда не сможет ходить. Смотрите, теперь он выводит «Шеффилд Уэнсдей» на игру», — гордился Мартин Данфорт.

    8600 ретвитов и 14 тысяч лайков завалили видео обычного мужчины, у которого в твиттере было полсотни подписчиков. Видео было снято в родном городе Джо Кокера, Pulp и Arctic Monkeys, где также базируются два футбольных клуба, давно не заглядывавшие в Премьер-лигу. Видео не концертное, но футбольное и куда ценнее и дороже любого эксклюзива.

    Сыну Мартина Данфорта поставили диагноз «синдром CHARGE» – это чрезвычайно сложное и редкое заболевание, причем приходится на одного человека из десяти тысяч. CHARGE – аббревиатура, состоящая из шести различных патологий, которые сопровождают эту страшную болезнь. Среди них: патологии сердца, гениталий, уха, а также задержка роста и развития.

    «Джо ничего не слышит, и у него ухудшается зрение, – рассказала его мать. – Он пережил три операции, во время которых врачи боролись за его жизнь. Джо не может говорить, но футбол – это все, что у него есть. Как и страсть к буквам и цифрам. У него есть абонемент, и он посещает каждую домашнюю игру «Шеффилда» вместе с отцом и сестрой».

    Никола Данфорт продолжает: «Когда Джо вывел «Шеффилд» на поле, мы с его сестрой сидели на трибуне, а отец был внизу. Я закричала: «Посмотрите! Вот он, мой мальчик!». Фанаты, сидевшие рядом, были шокированы. Мартин говорит, что никогда не чувствовал себя более гордым, чем в тот момент, когда сын вывел его любимую команду на поле. У него стоял ком в горле, но он держался. Ведь мужчины не плачут».

    Мечта этой семьи исполнилась благодаря обычному письму, которое миссис Данфорт отправила в офис «Шеффилда», и там его не выбросили в корзину.

    В тот день «Шеффилд» разнес «Чарльтон» — 3:0, причем все три мяча уложились в 13 минут второго тайма. Сейчас команда занимает шестое место в Чемпионшипе и отчаянно борется за зону плей-офф, из которой можно попасть в элиту. Уже в мае будет понятно, увидит ли Джо Данфорт через несколько месяцев любимый клуб в Премьер-лиге, сумеет ли посмотреть вживую на Руни, Агуэро, Фабрегаса и других футбольных суперзвезд. Еще одна причина болеть за нынешнюю команду Эйдена Макгиди.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: thestar.co.uk, metro.co.uk
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      dima556 24 марта 2016, 11:04

      надеюсь Шеффилд попадет в Премьер-Лигу.... и надеюсь что парень выведет свою команду на матче против грандов))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 23 марта 2016, 22:05

      Пустил слезу... Здоровья пареньку!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 марта 2016, 14:16

      Иногда думается, такие истории случаются только в кино. Жаль только вот, что без присущего кинематографу хэппи энда.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 23 марта 2016, 13:00

      Трогательно...

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11