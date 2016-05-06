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Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

В футболе нет справедливости, есть турнирная таблица. Наверное, много тренеров на нашей планете произносили что-то подобное, даже если  не обладали и каплей афористичности уровня Билла Шенкли. И давайте мы  тоже не будем заниматься опровержением очевидного. Набрал больше очков – чемпион, набрал меньше – объясняйся перед губернатором или, что более страшно, инвестором (по крайней мере, у нас так).

История «Ростова» не про эфемерные субстанции вроде той же справедливости, а эстетику и преждевременное сравнение с английским феноменом. Единственное  сходство российской команды с английской – та самая справедливая таблица. Шли в гнилых подвалах, а через год уже готовы откупоривать чемпионское шампанское. На этом все. А теперь по порядку, почему пора отказаться от пошлого сравнения.

«Ростов» – не откровение

Любая аналитика о «Ростове» начинается и заканчивается Бердыевым (мы с вами продержались два абзаца).  И все крутится вокруг постулата, что Курбан Бекиевич – гений и, что он – сюрприз-сюрприз – умеет ставить игру в обороне. И мы не накидываемся на уважаемых коллег уважаемых изданий за их поверхностные выводы. Именно по этим причинам: есть Бердыев и его бесценные методики, которые все и объясняют.

«Рубин» 2008-2009 годов тоже про это. Казанцы в 2007-м застряли в бутерброде между «Химками» и «Томью», а потом дважды выигрывали турнир. Старательно, изредка ярко, но  средней командой Бердыев выгравировал верную мысль – чемпионат России можно выиграть порядком; класс слишком инфантилен на наших просторах.

Так вот, «Ростов» – тот же «Рубин», умеющий дать по шапке любой РФПЛ-зазнайке. Склеенный и собранный из среднего материала (пусть и с отдельными крепкими «кирпичиками»), проект имеет срок годности – пока против него не научатся играть. Все эти стадии нам известны. Даже период отрицания был, когда Бердыев вдруг объявил, что ему нравится атака, и он хочет в Казани построить «Барселону».

Футбольный клуб «Ростов» постройки Бердыева – не уникальное сооружение. «Рубин» мы уже проходили, и радоваться его южной версии – довольно странно. Это не «Лестер», который ворвался на элитный банкет, расфигачил обрезом все фужеры, и выносит кровавым пинком дорогих гостей куда подальше. У нас все скромнее, у нас двери обычно открыты.

«Ростов» – не генератор гениальных футболистов

Футболисты «Лестера» стали звездами АПЛ уже осенью. Историю Джейми Варди бабушки у подъезда пока не знают, но если и покажут сериал про футболиста на «Первом канале», то вряд ли в нем будет раскрываться непростая судьба Александра Бухарова или Тимофея Калачева. Про Бердыева вот – можно, это киношная история одного нетипичного тренера. А футболисты, случись что с «Ростовом», вряд ли даже перейдут в наши топ-клубы. Ну, за исключением пары игроков.

Тут уместно вспомнить Миодрага Божовича. Его команда в чемпионате играла через раз, сбивчиво, но все-таки выгрызла по пенальти у «Краснодара» трофей. И вот та банда улыбалась лицом Артема Дзюбы и радовала ренессансом Джано Ананидзе. А Роль Божовича не была решающей. И если бы не финансовые бойни с самими собой и Николаем Толстых летом 2014-го, «Ростов» мог получить развитие более зажигательного сюжета.   

«Ростов» без будущего

Исходя из психологии Леонида Арнольдовича Федуна, он опять метнется к новому полюсу и договорится с Бердыевым. Просто так заведено в «Спартаке»: после молодого и своего придет опытный чужак без ромбовидного прошлого. При таком сценарии будущее «Ростова» даже с Лигой чемпионов будет горьким и слезным.

Могут вскрыться серые схемы, долги и прочее, от чего у нового главаря мирового футбола Джанни Инфантино заноют волосяные луковицы. Да, варианты развития есть, но все они неинтересные: даже новая победа Бердыева на «Камп Ноу» будет повторением старой песни.

«Ростов» рано или очень рано окунется в свою провинциальность, если, конечно, руководство клуба не начнет стабильно зарабатывать и избавится от стремного прошлого. Это только «Лестер» в своей Англии победой в лиге окупит жизнь (не существование) на несколько лет вперед.

Ростовчан ждет иное, даже если Бердыев откажется от главного перформанса жизни – сделать «Спартак» чемпионом. Нужен ли так Курбану Бекиевичу «Ростов», чтобы отказать нам в удовольствии посмотреть на совершенно новый красно-белый сериал? Покруче «Лестера» ведь может получиться.

«Ростов», Москва, «Зенит» и сборная России. Где Бердыев встретит осень?

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Комментарии (77)
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aleksand1r
1462086282
Ростов первое место!
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red_blue_fury
1462087421
в ЛЧ "ростовская сказка" закончится так и не успев начаться....российские топы допустили к турниру чемпионов случайного "рыцаря из провинции"....печально смотреть на отечественный чемпионат...жаль и тех и тех...(((
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Spartak Moscow Official
1462088997
Хочу обратиться к господину Федуну. Леонид Арнольдович, если вы пригласите в Спартак Бердыева, я откажусь от поддержки своей любимой команды и мне не будет интересна судьба великого клуба, пока у её руля будет находиться водитель автобуса. Знаю, что для вас важно сохранить такого преданного болельщика как я, поэтому подумайте основательно прежде, чем приняте решение. Либо моя поддержка, либо Бердыев. Выбор за вами, господин Федун!
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Qranat
1462094404
Как же вы достали, ангажированные писаки... Желчью не захлебнитесь... Привыкли жить по-понятиям, а тут такой облом от ростовских покатил... и засуетились как черви на поверхности при копке болота РФПЛ. Учитесь признавать очевидное - "Ростов" лучший по игре, организации и тактически грамотнее и современнее всех наших кабинетных "Грандов"... это мнение зарубежных экспертов - читайте спортивную прессу Европы, прежде чем писать подобную чушь. Выйдут дончане в Европу и никуда Бердыев не уйдет... а ожидать новых побед бердыевских над "Барсой", называя ее обыденной, по меньшей мере, смешно.... Как-будто современные "Зенит" или ЦСКА имеют в своем послужном списке подобные победы над "Атлетико", "Челси", "Интером" ??? Мерзковато, уважаемый.
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AfterAll14
1462099417
Статья бред - от начала до конца.
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DZHEKO
1462100090
Афтор!Именно "Афтор"!Странный парень! Начнем анализ статьи! "История «Ростова» не про эфемерные субстанции вроде той же справедливости, а эстетику и преждевременное сравнение с английским феноменом. Единственное сходство российской команды с английской – та самая справедливая таблица." Афтор ты что дэббилл?Ситуация схожая что те что другие доролись за "выживание"!И у тех и у других не было звезд!(ну разве что приезд канте из франции,но это талант не более тем более с его габаритами в апл) "Так вот, «Ростов» – тот же «Рубин», умеющий дать по шапке любой РФПЛ-зазнайке." Формально афтар прав!Но не нужно забывать,что Бердыев работал с Рубинов очень долго еще до их триумфального чемпионства!Что нельзя сказать про Бердыева в Ростове! "«Ростов» – не генератор гениальных футболистов" Думаю это не так!У Ростова отличные футболисты среднего класса!Но это не говорит о том что там нету талантов!Примеру тот же Варди из Лестера!Просто у нас (в России),не умеют или не хотят правильно работать с футболистами и даже самые незаурядные теряются в нашем чемпионате!Тем более это с нашем замечательным лимитом!Так что афтар шляпа! "«Ростов» без будущего" Хмм...Про Рубин тоже так говорили!И ничего Бердыев справился!И даже сли сравнивать с тем же ЦСКА,то и у них в лч шансов объективно не больше!
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Serjoga
1462101097
Уже пресса "гнобит" Ростов! Бердыев уже в Спартаке! Ростов одногодка! Что-нибудь оптимистичное есть? Даже победа над Барселоной была бы обыденным делом при Бердыеве! А постоянный ПОЗОР Зенита и ЦСКА в ЛЧ это что? Дайте другим командам поиграть на законном основании и радоваться их успехам, а не "лить на них грязь" заранее! Вы еще про какой-нибудь автобус наговорите!
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sawa84
1462110460
кроме результатов на сайте делать нечего,статьи пишут воронины
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sold93
1462566162
мораль статьи: Спартак - чемпион; Бердыев - чемпион, но клуб попутал; Ростов - не чемпион, а хз кто; автор - мясной мудак.
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Jiver
1462574415
По сути своей говно ебаное.. Я ахуел когда на канале НАШ ФУТБОЛ черданцев(полупидер) начал объяснять про то, как строится зонная оборона Ростова... олени смотрят что-ли? Канал о Футболе, нахуй втирать очевидное... Это бред пиздец... За офсайды ебланам что-то поясняет...
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