Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

В футболе нет справедливости, есть турнирная таблица. Наверное, много тренеров на нашей планете произносили что-то подобное, даже если не обладали и каплей афористичности уровня Билла Шенкли. И давайте мы тоже не будем заниматься опровержением очевидного. Набрал больше очков – чемпион, набрал меньше – объясняйся перед губернатором или, что более страшно, инвестором (по крайней мере, у нас так).

История «Ростова» не про эфемерные субстанции вроде той же справедливости, а эстетику и преждевременное сравнение с английским феноменом. Единственное сходство российской команды с английской – та самая справедливая таблица. Шли в гнилых подвалах, а через год уже готовы откупоривать чемпионское шампанское. На этом все. А теперь по порядку, почему пора отказаться от пошлого сравнения.

«Ростов» – не откровение

Любая аналитика о «Ростове» начинается и заканчивается Бердыевым (мы с вами продержались два абзаца). И все крутится вокруг постулата, что Курбан Бекиевич – гений и, что он – сюрприз-сюрприз – умеет ставить игру в обороне. И мы не накидываемся на уважаемых коллег уважаемых изданий за их поверхностные выводы. Именно по этим причинам: есть Бердыев и его бесценные методики, которые все и объясняют.

«Рубин» 2008-2009 годов тоже про это. Казанцы в 2007-м застряли в бутерброде между «Химками» и «Томью», а потом дважды выигрывали турнир. Старательно, изредка ярко, но средней командой Бердыев выгравировал верную мысль – чемпионат России можно выиграть порядком; класс слишком инфантилен на наших просторах.

Так вот, «Ростов» – тот же «Рубин», умеющий дать по шапке любой РФПЛ-зазнайке. Склеенный и собранный из среднего материала (пусть и с отдельными крепкими «кирпичиками»), проект имеет срок годности – пока против него не научатся играть. Все эти стадии нам известны. Даже период отрицания был, когда Бердыев вдруг объявил, что ему нравится атака, и он хочет в Казани построить «Барселону».

Футбольный клуб «Ростов» постройки Бердыева – не уникальное сооружение. «Рубин» мы уже проходили, и радоваться его южной версии – довольно странно. Это не «Лестер», который ворвался на элитный банкет, расфигачил обрезом все фужеры, и выносит кровавым пинком дорогих гостей куда подальше. У нас все скромнее, у нас двери обычно открыты.

«Ростов» – не генератор гениальных футболистов

Футболисты «Лестера» стали звездами АПЛ уже осенью. Историю Джейми Варди бабушки у подъезда пока не знают, но если и покажут сериал про футболиста на «Первом канале», то вряд ли в нем будет раскрываться непростая судьба Александра Бухарова или Тимофея Калачева. Про Бердыева вот – можно, это киношная история одного нетипичного тренера. А футболисты, случись что с «Ростовом», вряд ли даже перейдут в наши топ-клубы. Ну, за исключением пары игроков.

Тут уместно вспомнить Миодрага Божовича. Его команда в чемпионате играла через раз, сбивчиво, но все-таки выгрызла по пенальти у «Краснодара» трофей. И вот та банда улыбалась лицом Артема Дзюбы и радовала ренессансом Джано Ананидзе. А Роль Божовича не была решающей. И если бы не финансовые бойни с самими собой и Николаем Толстых летом 2014-го, «Ростов» мог получить развитие более зажигательного сюжета.

«Ростов» без будущего

Исходя из психологии Леонида Арнольдовича Федуна, он опять метнется к новому полюсу и договорится с Бердыевым. Просто так заведено в «Спартаке»: после молодого и своего придет опытный чужак без ромбовидного прошлого. При таком сценарии будущее «Ростова» даже с Лигой чемпионов будет горьким и слезным.

Могут вскрыться серые схемы, долги и прочее, от чего у нового главаря мирового футбола Джанни Инфантино заноют волосяные луковицы. Да, варианты развития есть, но все они неинтересные: даже новая победа Бердыева на «Камп Ноу» будет повторением старой песни.

«Ростов» рано или очень рано окунется в свою провинциальность, если, конечно, руководство клуба не начнет стабильно зарабатывать и избавится от стремного прошлого. Это только «Лестер» в своей Англии победой в лиге окупит жизнь (не существование) на несколько лет вперед.

Ростовчан ждет иное, даже если Бердыев откажется от главного перформанса жизни – сделать «Спартак» чемпионом. Нужен ли так Курбану Бекиевичу «Ростов», чтобы отказать нам в удовольствии посмотреть на совершенно новый красно-белый сериал? Покруче «Лестера» ведь может получиться.

«Ростов», Москва, «Зенит» и сборная России. Где Бердыев встретит осень?

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