Последний путь. Как фанаты «хоронят» своих и чужих

«Бирмингем Сити» и «Астон Вилла» представляют один город, собственно, Бирмингем, поэтому фанаты искренне друг друга ненавидят. «Сити» провалился в Чемпионшип несколько лет назад и пока не особенно рвется назад. «Астон Вилла» потеряла шансы остаться в Премьер-лиге в 34 туре, проиграв «Манчестер Юнайтед». Болельщики «Бирмингема» следили за турнирной таблицей в одном из пабов.

Теперь поклонники «Сити» чуть ли не на каждом матче своей команды «хоронят» соседей.

Зато фанатам «Чарльтона» не до смеха. С помощью «похоронной процессии» они надеются привлечь внимание к проблемам своего клуба. «Атлетик» вылетают из Чемпионшипа, и болельщики требуют отставки руководства.

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Еще один протест — это уже фанаты «Лидса» выступают против владельца Массимо Челлино.

Праздник на трибунах «Селтик Парк» по случаю банкротства «Рейджерс».

Тиффози «Лацио» устроили пышные «похороны» для «Ромы», когда победили в финале Кубка Италии-2013. Чувствуется, что гроб декорировали с душой.

Английские болельщики даже на Евро-2012 шастали с гробом. Так они отреагировали на предостережение Сола Кэмпбелла не ездить на чемпионате в Польшу и Украину: «Лучше остаться дома, смотреть футбол по телевизору и ничем не рисковать. Потому что вы можете в итоге вернуться домой в гробу». В итоге довольные англичане с песнями пронесли гроб по Донецку.

Фанаты «Крыльев Советов» почему-то решили устроить «похороны» на воде. В озеро неподалеку от стадиона «Металлург» они спустили гроб с надписью «Маслов RIP». Денис Маслов на момент 2014 года был гендиректором клуба, и отношения у болельщиков и руководства не складывались.

Если то противостояние закончилось, и Маслов в клубе уже не работает, то конфликт между Александром Тукмановым и фанатами «Торпедо», кажется будет длиться вечно. «Похоронные» акции тут уже никого не удивляют. «Ряд болельщиков, пытаясь донести нашу позицию до Тукманова, отправили ему домой гроб, – рассказывал один из фанатов «Торпедо». - Это стандартная европейская тема. В итальянском стиле. Еще и венки на стадионе повесили. Он никак не отреагировал».

Все это, впрочем, шалости, в сравнении с историей из Колумбии. Фанаты «Кукута Депортиво» в конце матча с «Энгвигадо» пронесли на трибуну настоящий гроб с телом Кристофа Жакома. 17-летний парень состоял в фанатской группировке и был убит днем ранее. Примечательно, что именно в конце матча «Депортиво» сравняло счет – 1:1.