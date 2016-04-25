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  • Ерохин, Смолов, Аленичев и другие герои и антигерои – в обзоре 25-го тура РФПЛ

Ерохин, Смолов, Аленичев и другие герои и антигерои – в обзоре 25-го тура РФПЛ

Герой – Йоан Молло («Крылья Советов»)

«Крылья» не проиграли «Уралу» по традиции, которая длится аж с сезона-94 – 10 матчей без поражений от екатеринбургского клуба. «Крылья» впервые за восемь домашних игр забили гол. Счастливый автор забитого мяча – Милан Родич, однако хвалим мы сегодня совсем другого футболиста. Лидер самарского клуба Йоан Молло провел великолепный матч, раздав множество обостряющих передач и выполнив аж 16 кроссов (для сравнения – второй по кроссам в матче Габулов сделал их всего пять раз). Один из навесов 26-летнего француза стал голевым и не позволил уральцам выиграть, хотя они долгое время вели в счете после результативного удара Александра Сапеты. В итоге – 1:1 в стартовом матче 25-го тура.

Антигерой – Дмитрий Аленичев («Спартак»)

Кадровые проблемы красно-белых были известны задолго до матча с «Мордовией», но главный тренер выбрал самый рискованный вариант для их решения – выпустил несколько молодых или редко играющих футболистов и ожидаемо прогадал. Пуцко и Зуев провалили матч, Брызгалов и Зотов ничем особым не отметились, а капитана усадили в запас, хотя к Песьякову, что странно, претензий особо не предъявишь. В свою очередь, раздираемый различными проблемами саранский клуб сражался достойно, повел в счете после удара Самодина, затем пропустил от Боккетти и Промеса, но Луценко довольно быстро сравнял результат, после чего «Мордовия» едва не забила еще мяч-два. «Спартак» же в очередной раз не показал внятной игры, но, по словам Дмитрия Аленичева, 2:2 с «Мордовией» для него – это не провал. Комментарии излишни.

Антигерой – Марко Девич («Рубин»)

20 апреля казанский «Рубин» отпраздновал свое 58-летие и поэтому провел матч с «Тереком» в специальной ретро-форме на стадионе «Центральный», а цена билета на игру составила 58 рублей. Зрелище-то болельщики увидели, а вот попраздновать не удалось. Самый приятный момент для них возник на 32-й минуте, когда Сергей Рыжиков ногой отразил пенальти, исполненный Мацеем Рыбусом, однако уже через три минуты поляк отомстил голкиперу, хладнокровно переиграв его при выходе один на один. В целом, игроки казанского клуба вполне могли сравнять счет, но толком не попадали по воротам (хотя 3 удара в створ из 15 – нормальный результат для РФПЛ), а самый реальный шанс упустил Марко Девич, смазавший пенальти, за что форвард теперь понесет серьезное наказание. «Рубин» проиграл впервые за семь домашних матчей, а «Терек» укрепился на шестом месте и оторвался от «Спартака» на три очка.

Герой – Неманья Пейчинович («Локомотив»)

Здесь схожая история с игрой «Крылья Советов» – «Урал», поскольку использовать голевой момент, решивший судьбу матча, было не так уж сложно, а вот выполнить такую классную передачу, которую придумал Неманья Пейчинович – удалось бы не всем. Закрепившийся на правом краю обороны защитник «Локомотива» и помимо голевого паса отметился полезными действиями, хотя королем защиты железнодорожников снова можно признать Чорлуку. «Амкар» так и не придумал, как спастись от поражения и уже без скандалившего с тренером Пеева продлил безвыигрышную серию до шести матчей, а точный удар Шкулетича так и остался единственным в этой игре. «Локо» никак не желает покидать чемпионскую гонку и все так же сильно мешает конкурентам, а «Амкар» теперь не так уж и недосягаем для команд, болтающихся в зоне стыковых матчей.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

Мы совсем не против, если прописавшийся в нашей сборной тура Федор Смолов останется в ней и до конца чемпионата – лишь бы свою сумасшедшую форму российский нападающий сохранил до Евро-2016. Особых проблем в матче с «Уфой» «Краснодар» не имел, и свое превосходство клуб обозначил четырьмя безответными мячами, три из которых получились очень красивыми. Свой дубль Вандерсон сотворил с пасов Смолова, а самый шикарный гол всего тура забил именно россиянин – в падении через себя. Еще один мяч на счету Петрова – 4:0. «Краснодар» готов повторить медальный успех и даже задумывается о чемпионстве, а «Уфа» с ее безвыигрышной гостевой серией из десяти матчей продолжает борьбу за выживание.

Герой – Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Забил победный гол в дерби, потому герой? Отчасти так. Но лишь отчасти, поскольку помимо забитого мяча защитник ЦСКА Алексей Березуцкий собрал еще и внушительную коллекцию полезных действий в обороне (особенно преуспел в перехватах – шесть раз), а подключаясь к атакам мог сотворить едва ли не хет-трик. «Динамо» загадочным образом остается одним из самых неудобных соперников для армейцев даже в не слишком благополучный для бело-голубых момент, и ЦСКА сумел добиться победы над ними лишь во втором матче из последних 13 (!). «Динамо» же обошлось без кошмарных провалов в обороне, как это было в играх с «Краснодаром» и «Рубином», однако итог один и тот же – поражение. Всего их у динамовцев набралось уже четыре подряд.

Герой – Янник Боли («Анжи»)

Оба аутсайдера довольно активно провели матч между собой, но реализация голевых моментов оставляла желать лучшего, да и один-единственный гол был забит с пенальти, который Янник Боли сам заработал и реализовал, попутно вынудив удалиться голкипера «Кубани» Беленова. «Анжи» впервые в сезоне сумел победить дома и придвинулся вплотную к границе стыковых матчей. Кстати, от московского «Динамо», которое пока находится вне зоны стыков, махачкалинцы отстают на пять очков – не так уж это и много. 

Герой – Александр Ерохин («Ростов»)

Феерическая победа «Ростова» над «Зенитом» состоялась в том числе благодаря гениальному решению Курбана Бердыева подготовить Александра Ерохина к этой игре в отсутствие одного из ключевых футболистов в средней линии – Гацкана. Ерохин блестяще отыграл весь матч, став лучшим в своей команде по проценту точных передач, несколько раз здорово прерывал атаки «Зенита» удачными отборами и перехватами, а в ближе к концу матча забил невероятной красоты гол. После его удара счет стал 3:0, два первых мяча на счету Канги и Азмуна. «Ростов» не пропустил в восьмом матче подряд и остался во главе турнирной таблицы, а «Зенит» отстал от лидера уже на пять очков. 

Символическая сборная 25-го тура РФПЛ:

Результаты 25-го тура РФПЛ:

«Крылья Советов» – «Урал» – 1:1

«Спартак» – «Мордовия» – 2:2

«Рубин» – «Терек» – 0:1

«Амкар» – «Локомотив» – 0:1

«Краснодар» – «Уфа» – 4:0

ЦСКА – «Динамо» – 1:0

«Ростов» – «Зенит» – 3:0

«Анжи» – «Кубань» – 1:0

Расписание 26-го тура:

28 апреля (четверг): «Урал» – ЦСКА, «Зенит» – «Кубань»

29 апреля (пятница): «Динамо» – «Амкар»

30 апреля (суббота): «Локомотив» – «Спартак»

1 мая (воскресенье): «Уфа» – «Рубин», «Мордовия» – «Ростов», «Терек» – «Крылья Советов», «Краснодар» – «Анжи»

Календарь РФПЛ 

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 26-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Боккетти («Спартак»), Белоруков («Амкар»), Ещенко («Динамо»), Беленов («Кубань»).

Все голы 25-го тура РФПЛ

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо ЦСКА Локомотив Ростов Зенит Кубань (ЛФЛ) Краснодар Амкар-Пермь Анжи Ахмат Крылья Советов Урал Уфа Мордовия Рубин Березуцкий Алексей Смолов Федор Девич Марко Боли Янник Молло Йоан Пейчинович Неманья Ерохин Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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Hm
1461522976
Ростов просто пугает своим оптимизмом
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Jiver
1461523923
Смолов, Ерохин... Что творят парни!!? Молодцы )
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zenit888
1461528388
На "Матч ТВ", перед матчем Ростов - Зенит, один лысый головастик сказал, что сегодня будет конец Ростовской сказке и вот, теперь, мы видим кто работает на этом Российском канале - просто брехуны и трепачи. Жаль Зенит, но Ростов был реально сильнее. Обыграл всю Российскую Лигу Чемпионов.
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sour12
1461547463
всё же гол смолова это да, а то что ростов зенит обыграл, это было вполне возможно, а вот такие голы да ещё от форварда россиянина увидишь раз в десятилетие )))) хотя смолов очень прогрессирует и забивает много качественных голов!
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Strig
1461555019
Слабы по физике зенитные кони, после кубка еле ноги волочат, а в голове - туман празднования выхода в финал...
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Ильгизар И
1461571756
Ростов молодец
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vgarakh
1461571912
Гол Ерохина ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ, забить под таким острым углом, в закрытый вратарем угол- это мастер с большой буквы. Гол Смолова тоже красив, но по-моему гол Ерохина Сложнее, тем более на плечах висели два защитника.
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REDAT
1461602404
Смолов супер!!!!!!!!!!
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D'achkov
1461675521
амкар на ничью играл
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