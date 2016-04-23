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    Чалый: «Девич будет очень строго наказан за нарушение игровой дисциплины»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый после матча 25-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1) заявил, что нападающий Марко Девич будет наказан за то, что пробил пенальти. Девич с 11 метров не сумел переиграть вратаря грозненцев.

    «Девич не должен был бить пенальти ни сегодня, ни в предыдущем матче. Это нарушение игровой дисциплины, которое выливается в результат. Он будет очень строго наказан. По всей строгости тех полномочий, которые у меня есть.

    Не в том проблема, что он не забил. Проблема в том, что он подошел бить. У нас два штатных пенальтиста – Мийо Цакташ и Кисляк. Третий – Портнягин», – сказал Чалый.

    Источник: Р-Спорт

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    23.04.2016 22:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 апреля 2016, 16:30

      Если бы забил , тогда может и прокатило бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 09:48

      Давай Марик, чемодан-вокзал-Казань-Кубань

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 апреля 2016, 08:01

      Марко конечно огорчил,но и себя не забудь наказать тренер..
      Как был в обороне бардак,так он и есть.Пора поискать конспекты Бекиича!

      2
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 24 апреля 2016, 05:43

      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 апреля 2016, 02:08

      Да, "отгребёт" теперь Девич по-полной, если бы забил, отделался бы устным внушением

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 апреля 2016, 00:58

      одного уже проводили в болгарию из амкара))...

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 апреля 2016, 00:57

      а где же ты был тренер во время игры, когда не тот игрок бьет пенальти? Где капитан? Вице капитан? Тренер этими словами показал свою слабость и низкий уровень .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > KARAT777 24 апреля 2016, 01:00

      да какой там капитан...вспомни зенит...в свое время ...халк взял мячик под мышку и пошел в очередной раз незабивать пенальти))

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2016, 00:03

      уже второй раз!!! а где же капитан?

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 24 апреля 2016, 00:02

      Не заслуживал Рубин поражения -наказать максимально гада !

      -1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 23 апреля 2016, 23:22

      да уж

      0
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