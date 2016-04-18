Разгром «Спартака», поражение «Барсы» или удаление Варди? Выбери главное событие уикэнда

Россия. «Зенит» крупно победил «Спартак»

«Спартак» дважды вел в счете и выиграл у «Зенита» первый тайм, отыграв его весьма прилично, однако после перерыва тут же посыпались голы в ворота красно-белых. Итого: пять раз из сетки мяч вынимал Артем Ребров. Давно столько «Спартаку» не забивали.

Испания. «Барселона» потерпела третье поражение подряд

Ну, хоть не скучно было! Едва ли не каждый домашний матч «Барсы» превращается в жестокое избиение ее соперника, что уж было говорить про недавно расхаживавшую рядом с зоной вылета «Валенсию». Однако ж валенсийцы забили «Барселоне» дважды еще до перерыва, и никакой юбилейный гол Месси после перерыва их ничуть не расстроил. «Валенсия» победила 2:1 на «Камп Ноу», а «Барсу» по очкам уже догнал «Атлетико». «Реал» отстает всего на один балл.

Испания. Двойной суперсэйв Кейлора Наваса

В современном футболе очень редко назначаются свободные удары в пределах штрафной, еще реже команды получают возможность пробить с линии вратарской. А уж шанс на отражение такого удара у вратаря вряд ли составляет больше одного процента. Впрочем, голкипера «Реала» Кейлора Наваса в матче с «Хетафе» это совершенно не смутило, и пущенный с нескольких метров мяч он благополучно вытащил. Такие сэйвы случаются раз в десятилетие.

Италия. Странный автогол голкипера «Сассуоло»

Посмотрев, как вратарь «Сассуоло» Андреа Консильи забил гол в свои ворота, многие решили, что он либо решил спасти собственную проваливавшуюся ставку на мячи (неужто ставил ТБ3.5?), либо просто объявил забастовку. Непонятный автогол похож на те мячи, что мы сами по неопытности или неумению забивали в ранних футбольных симуляторах, нажав не на ту кнопку. В любом случае, таких нелепых голов в свои ворота в реальной жизни мы почти не видели.

Германия. Пулишич вошел в пятерку самых молодых авторов голов Бундеслиги

Американский легионер дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич открыл счет в матче с «Гамбургом» (3:0), забив из пределов штрафной. Таким образом, 17-летний американец вытеснил с четвертого места в рейтинге самых «ранних» голов Ларса Риккена. Лишь три футболиста в истории немецкого чемпионата был еще моложе, когда забивали в нем свой первый мяч – это Тимо Вернер, Юлиан Дракслер, а также Нури Шахин.

Англия. Джейми Варди удалили, общественность возмущена

В современном мире все настолько влюблены в английский «Лестер», что любую спорную ситуацию трактуют однозначно в пользу маленького клуба-сенсации АПЛ. Все хорошо шло у «Лестера» в матче с «Вест Хэмом» до 56-й минуты, пока автор гола Джейми Варди не рухнул в чужой штрафной площади и не получил вторую желтую карточку за симуляцию. В конце игры «лисы» пропустили дважды, но сумели отыграться с пенальти, в итоге – 2:2. Однако именно удаление Варди обсуждали гораздо больше, чем саму игру. Так была ли симуляция?

Шотландия. «Рейнджерс» вернулся!

Мало того, что один из двух шотландских суперклубов, наконец-то, официально вышел в премьер-лигу, он еще и вышиб своего заклятого врага из полуфинала Кубка Шотландии. Возможно «Селтик» уже и сам соскучился по «Рейнджерс», еще бы, за последние четыре года соперники лишь раз встретились между собой – в полуфинале Кубка Лиги. Тогда «кельты» выиграли 2:0, а теперь реванш взяли «джерс», пусть и в серии пенальти. А уж какой красивый гол забил «Рейнджерс» при счете 1:1 – настоящее чудо!

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