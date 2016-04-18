Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Разгром «Спартака», поражение «Барсы» или удаление Варди? Выбери главное событие уикэнда

Разгром «Спартака», поражение «Барсы» или удаление Варди? Выбери главное событие уикэнда

Россия. «Зенит» крупно победил «Спартак»

«Спартак» дважды вел в счете и выиграл у «Зенита» первый тайм, отыграв его весьма прилично, однако после перерыва тут же посыпались голы в ворота красно-белых. Итого: пять раз из сетки мяч вынимал Артем Ребров. Давно столько «Спартаку» не забивали.

Испания. «Барселона» потерпела третье поражение подряд

Ну, хоть не скучно было! Едва ли не каждый домашний матч «Барсы» превращается в жестокое избиение ее соперника, что уж было говорить про недавно расхаживавшую рядом с зоной вылета «Валенсию». Однако ж валенсийцы забили «Барселоне» дважды еще до перерыва, и никакой юбилейный гол Месси после перерыва их ничуть не расстроил. «Валенсия» победила 2:1 на «Камп Ноу», а «Барсу» по очкам уже догнал «Атлетико». «Реал» отстает всего на один балл.

Испания. Двойной суперсэйв Кейлора Наваса

В современном футболе очень редко назначаются свободные удары в пределах штрафной, еще реже команды получают возможность пробить с линии вратарской. А уж шанс на отражение такого удара у вратаря вряд ли составляет больше одного процента. Впрочем, голкипера «Реала» Кейлора Наваса в матче с «Хетафе» это совершенно не смутило, и пущенный с нескольких метров мяч он благополучно вытащил. Такие сэйвы случаются раз в десятилетие.

Италия. Странный автогол голкипера «Сассуоло»

Посмотрев, как вратарь «Сассуоло» Андреа Консильи забил гол в свои ворота, многие решили, что он либо решил спасти собственную проваливавшуюся ставку на мячи (неужто ставил ТБ3.5?), либо просто объявил забастовку. Непонятный автогол похож на те мячи, что мы сами по неопытности или неумению забивали в ранних футбольных симуляторах, нажав не на ту кнопку. В любом случае, таких нелепых голов в свои ворота в реальной жизни мы почти не видели.

Германия. Пулишич вошел в пятерку самых молодых авторов голов Бундеслиги

Американский легионер дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич открыл счет в матче с «Гамбургом» (3:0), забив из пределов штрафной. Таким образом, 17-летний американец вытеснил с четвертого места в рейтинге самых «ранних» голов Ларса Риккена. Лишь три футболиста в истории немецкого чемпионата был еще моложе, когда забивали в нем свой первый мяч – это Тимо Вернер, Юлиан Дракслер, а также Нури Шахин.

Англия. Джейми Варди удалили, общественность возмущена

В современном мире все настолько влюблены в английский «Лестер», что любую спорную ситуацию трактуют однозначно в пользу маленького клуба-сенсации АПЛ. Все хорошо шло у «Лестера» в матче с «Вест Хэмом» до 56-й минуты, пока автор гола Джейми Варди не рухнул в чужой штрафной площади и не получил вторую желтую карточку за симуляцию. В конце игры «лисы» пропустили дважды, но сумели отыграться с пенальти, в итоге – 2:2. Однако именно удаление Варди обсуждали гораздо больше, чем саму игру. Так была ли симуляция?

Шотландия. «Рейнджерс» вернулся!

Мало того, что один из двух шотландских суперклубов, наконец-то, официально вышел в премьер-лигу, он еще и вышиб своего заклятого врага из полуфинала Кубка Шотландии. Возможно «Селтик» уже и сам соскучился по «Рейнджерс», еще бы, за последние четыре года соперники лишь раз встретились между собой – в полуфинале Кубка Лиги. Тогда «кельты» выиграли 2:0, а теперь реванш взяли «джерс», пусть и в серии пенальти. А уж какой красивый гол забил «Рейнджерс» при счете 1:1 – настоящее чудо!

Что-то важное мы упустили или не учли? Расскажите нам об этом в комментариях!

[poll id=1015]

Испания. Примера Испания Зенит Спартак Барселона Валенсия Реал Сассуоло Лестер Рейнджерс Селтик Консильи Андреа Навас Кейлор Варди Джейми
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+