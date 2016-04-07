Ничья в Дортмунде, «Севилья» и «Шахтер» побеждают на выезде. Все голы четвертьфиналов Лиги Европы

«Боруссия Д» – «Ливерпуль» – 1:1

Не перепутайте скамейки, герр Клопп!

«Боруссия» упустила на 18-й минуте очень хороший момент для взятия ворот.

«Боруссия» губила моменты, а Ориги открыл счет на 36-й минуте, так команда Юргена Клоппа вышла вперед.

Совершенно непонятно, как Дортмунд не забил в конце первого тайма.

Матс Хуммельс сравнял результат сразу же после перерыва.

А потом Вайденфеллер сотворил аж три сэйва за минуту! Но голов в Дортмунде больше забито не было.

«Вильярреал» – «Спарта» – 2:1

«Вильярреал» открыл счет уже на третьей минуте, автор курьезнейшего гола – Бакамбу. Фактически, голкипер «Спарты» подарил его сопернику.

«Спарта» терпела-терпела, да и сравняла результат в конце первого тайма – со стандарта отличился Брабец.

63-я минута и дубль Бакамбу. «Вильярреал» повел 2:1. Испанцы победили с минимальным счетом, хотя нанесли по воротам «Спарты» аж 27 ударов (и 10 в створ)!

«Атлетик» – «Севилья» – 1:2

Упорный матч дольше остальных сохранял нули на табло. Эвер Банега упустил неплохую возможность в середине первого тайма, поразив штангу, а через несколько минут из выгодной позиции промахнулся Муньяин.

Хозяева открыли счет на третьей минуте второго тайма. Отличился, конечно же, Ариц Адурис. Это уже девятый гол лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Через восемь минут ответный гол забил Колоджейчак.

Важнейший гол за семь минут до конца матча забил Висенте Иборра – «Севилья» вышла вперед и в итоге победила. Кстати, оба победивших испанских клуба («Севилья» и «Вильярреал») выиграли свои 25-е матчи в истории турниров Лиги Европы, сравнявшись по этому показателю с лидером – «Бенфикой».

«Брага» – «Шахтер» – 1:2

Поначалу «Шахтер» не слишком летел вперед, а у «Браги» было несколько моментов. Но в конце первого тайма точный удар нанес защитник гостей Ярослав Ракицкий, выход которого на поле из-за травмы был под большим вопросом.

Во второй половине игры «Шахтер» сделал серьезную заявку на полуфинал, забив еще один мяч. Отличился Факундо Феррейра, использовавший кошмарный провал в защите хозяев.

«Брага» подсократила разрыв в счете под занавес матча благодаря Вилсону Эдуарду – 1:2.

Что ж, пока везде сохраняется интрига, хотя у «Шахтера» и «Севильи» – великолепные шансы на выход в полуфинал, также неплохими они выглядят у «Вильярреала» и «Ливерпуля». Ответные матчи состоятся ровно через неделю – 14 апреля.