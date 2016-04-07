Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Ничья в Дортмунде, «Севилья» и «Шахтер» побеждают на выезде. Все голы четвертьфиналов Лиги Европы

Ничья в Дортмунде, «Севилья» и «Шахтер» побеждают на выезде. Все голы четвертьфиналов Лиги Европы

«Боруссия Д» – «Ливерпуль» – 1:1

Не перепутайте скамейки, герр Клопп!

«Боруссия» упустила на 18-й минуте очень хороший момент для взятия ворот.

«Боруссия» губила моменты, а Ориги открыл счет на 36-й минуте, так команда Юргена Клоппа вышла вперед.

Совершенно непонятно, как Дортмунд не забил в конце первого тайма.

Матс Хуммельс сравнял результат сразу же после перерыва.

А потом Вайденфеллер сотворил аж три сэйва за минуту! Но голов в Дортмунде больше забито не было.

«Вильярреал» – «Спарта» – 2:1

«Вильярреал» открыл счет уже на третьей минуте, автор курьезнейшего гола – Бакамбу. Фактически, голкипер «Спарты» подарил его сопернику.

«Спарта» терпела-терпела, да и сравняла результат в конце первого тайма – со стандарта отличился Брабец.

63-я минута и дубль Бакамбу. «Вильярреал» повел 2:1. Испанцы победили с минимальным счетом, хотя нанесли по воротам «Спарты» аж 27 ударов (и 10 в створ)!

«Атлетик» – «Севилья» – 1:2

Упорный матч дольше остальных сохранял нули на табло. Эвер Банега упустил неплохую возможность в середине первого тайма, поразив штангу, а через несколько минут из выгодной позиции промахнулся Муньяин.

Хозяева открыли счет на третьей минуте второго тайма. Отличился, конечно же, Ариц Адурис. Это уже девятый гол лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Через восемь минут ответный гол забил Колоджейчак.

Важнейший гол за семь минут до конца матча забил Висенте Иборра – «Севилья» вышла вперед и в итоге победила. Кстати, оба победивших испанских клуба («Севилья» и «Вильярреал») выиграли свои 25-е матчи в истории турниров Лиги Европы, сравнявшись по этому показателю с лидером – «Бенфикой».

«Брага» – «Шахтер» – 1:2

Поначалу «Шахтер» не слишком летел вперед, а у «Браги» было несколько моментов. Но в конце первого тайма точный удар нанес защитник гостей Ярослав Ракицкий, выход которого на поле из-за травмы был под большим вопросом.

Во второй половине игры «Шахтер» сделал серьезную заявку на полуфинал, забив еще один мяч. Отличился Факундо Феррейра, использовавший кошмарный провал в защите хозяев.

«Брага» подсократила разрыв в счете под занавес матча благодаря Вилсону Эдуарду – 1:2.

Что ж, пока везде сохраняется интрига, хотя у «Шахтера» и «Севильи» – великолепные шансы на выход в полуфинал, также неплохими они выглядят у «Вильярреала» и «Ливерпуля». Ответные матчи состоятся ровно через неделю – 14 апреля.

Лига Европы Лига Европы Боруссия Д Ливерпуль Шахтер Брага Атлетик Севилья Вильярреал Спарта Хуммельс Матс Вайденфеллер Роман Адурис Ариц Ракицкий Ярослав Колоджейчак Тимоти Брабец Эрих Бакамбу Седрик Иборра Висенте Эдуарду Вилсон Феррейра Факундо Ориги Дивок Клопп Юрген
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kurskih
1460063061
В принципе, все исходы ожидаемы, сенсаций не случилось)
Ответить
Russo_
1460065215
liverpool
Ответить
Strig
1460087784
На Шахтера не ставил...
Ответить
crusadere
1460090334
Обидно что коментатор матча не знает какая птица на гербе ливерпуля.но это не отменяет отличный футбол и поднявшиеся шансы выиграть дома!Мерсисайд так держать!
Ответить
D'achkov
1460101219
боруссия пройдёт
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+