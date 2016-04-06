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Цифра дня. Сомнительный рекорд «Барселоны»

«Барселона» получила численное преимущество в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Еще в первом тайме с поля был удален Фернандо Торрес. После этого «Барселона» забила два мяча и вырвала победу, хотя до удаления гостевая команда играла лучше.  Это уже 30-й случай, когда соперник «Барселоны» оставался в меньшинстве в матчах Лиги чемпионов. Второе место по этому показателю занимает «Бавария» (20 удалений у соперников), а третье – «Арсенал» (18).

При этом нападающий «Барселоны» Луис Суарес тоже мог получить красную карточку. Но судья пропустил момент с его нарушением правил.

Дубль Суареса, гол и удаление Торреса, натужная победа «Баварии». Ключевые моменты матчей 1/4 ЛЧ

Лига чемпионов Лига чемпионов Барселона Торрес Фернандо Суарес Луис
Комментарии (9)
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Marchen
1459952181
тянут за уши барсу в ЛЧ, уже всем понятно!
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калач
1459952379
Суарес в мяч играл а Торес намерено по ногам бил
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Костя из Барселоны
1459953186
Странная статейка от Бомбардира...
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rus32lan
1459954895
Это называется набросили ....на на вентилятор. Дилетантская статья в том плане что аналитики 0. А сколько матчей в лч у них и у соперников? Получается команда которая за все время в лч играла 1 раз и все матчи просидела в обороне крутая, потому что в лч ее соперников ни разу не удаляли? Если бы привели количество спорных решений в ту и другую сторону - еще куда ни шло, а так попытка поднять популярность засчет срача болел Реала и Барселоны
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Russo_
1459958223
постоянно им помогают , чушь совсем , не смотрю игры Барселоны
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Bulbo
1460026493
Ну вот и понабежали яростные хейтеры и беспощадные болелы)) а Торрес был удален заслуженно
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kella
1460094789
За такую статью не мешало бы автору накостылять!
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