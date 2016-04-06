Цифра дня. Сомнительный рекорд «Барселоны»

«Барселона» получила численное преимущество в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Еще в первом тайме с поля был удален Фернандо Торрес. После этого «Барселона» забила два мяча и вырвала победу, хотя до удаления гостевая команда играла лучше. Это уже 30-й случай, когда соперник «Барселоны» оставался в меньшинстве в матчах Лиги чемпионов. Второе место по этому показателю занимает «Бавария» (20 удалений у соперников), а третье – «Арсенал» (18).

При этом нападающий «Барселоны» Луис Суарес тоже мог получить красную карточку. Но судья пропустил момент с его нарушением правил.

Дубль Суареса, гол и удаление Торреса, натужная победа «Баварии». Ключевые моменты матчей 1/4 ЛЧ