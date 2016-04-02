Символическая сборная Эль Класико

Вратарь

Кейлор Навас («Реал»). Если у «Барселоны» по-настоящему основного голкипера нет, то в «Реале» на этой позиции конкуренция отсутствует. Навас переиграл пришедшего из «Эспаньола» Касилью, а об уходе в «Порту» легендарного Касильяса начинают забывать даже самые преданные болельщики. Кейлор Навас играет уверенно, сохраняя концентрацию даже при счете 4:0 в пользу его команды. В «Барселоне» же погрязли в соперничестве друг с другом Браво и Тер Штеген. Оба нередко ошибаются и выглядят слабее оппонента из Мадрида.

Защитники

Марсело («Реал»). Известный барселонский симулянт Хорди Альба в нынешнем сезоне играет не так ярко. Вроде и место в основе у него никто не отбирал, но на первых ролях Альбу мы больше не видим. Зато Марсело феерит. Если бразильский защитник в форме, то в атаке участвует наравне с нападающими. В нынешнем сезоне Марсело забил уже два гола и отдал столько же голевых передач, но добавил к этому еще и надежную игру в обороне. Раньше за ним такое замечалось не всегда.

Жерар Пике («Барселона»). Центр обороны в нашей команде застолбили за собой игроки «Барселоны». Пике опаздывает на тренировки и любит размахивать руками в собственной штрафной, но при этом наконец-то повзрослел. Его освистывают даже собственные фанаты, но вместо громкой реакции Жерар отвечает на это стабильностью. Получается очень даже сносно. Не зря «Барселона» пока пропустила всего 24 гола, что на четыре меньше, чем «Реал».

Хавьер Маскерано («Барселона»). Вы наверняка ждали увидеть на этом месте Серхио Рамоса. Но у защитника «Реала» травма спины, поэтому даже его участие в предстоящем матче находится под большим вопросом. Маскерано же играет ничуть не хуже. Забивать в чужие ворота, правда, все еще не получается. Аргентинец сосредоточился на своих прямых обязанностях, окончательно закрыл дорогу в основу талантливому Бартре, заслуженно оказавшись в нашей сборной.

Даниэль Карвахаль («Реал»). Большой привет всем остальным правым защитникам этих команд шлет Карвахаль. По прошлому сезону оборонец «Реала» выглядел безоговорочно лучшим на своей позиции. С приходом из «Порту» бразильца Данило, в которого вложили 30 миллионов евро, Карвахаль стал играть меньше. Однако это не мешает ему превосходить не только конкурента, но и Дани Алвеса – оппонента из «Барселоны». Оставим за скобками гол Алвеса за сборную, ставший спасительным для Бразилии в игре с Парагваем. Карвахаль ведь не только не уступает ему в атакующих действиях, но и выглядит надежнее в обороне.

Полузащитники

Лука Модрич («Реал»). Хорват – один из лучших опорных полузащитников последнего десятилетия. У Модрича есть все, начиная от цепкости и усердия, и заканчивая поставленным дальним ударом. Разве что в качестве паса Лука ощутимо проигрывает Бускетсу, который в расположении сборной умудрился сломать палец на руке. Именно в сражении в центре поля и решится, кто сильнее в предстоящем матче. В нашей же сборной отдадим предпочтение Модричу.

Андрес Иньеста («Барселона»). Болельщики «Реала» видят проблемы клуба в ужасной форме Иско и Хамеса. Футболисты подвергаются критике за слабую результативность и игру. У Иньесты в нынешнем сезоне на счету всего один гол и передача. Когда они были сделаны? В игре с «Реалом» в первом круге, когда «Барселона» ничего не оставила от соперника на «Бернабеу» (4:0). Пусть Иньеста и приносит «Барселоне» пользу без голов, но в самом важном матче обязательно находит способ выстрелить. А болельщики каталонцев куда терпеливее относятся к не самым удачным играм своих любимцев.

Тони Кроос («Реал»). Если и связаны с кем-то надежды «Реала», то героем клуба должен стать Тони Кроос. Никто не удивится, если немец летом рискнет покинуть Испанию и перейдет в «ПСЖ». Пока же главный мозг команды будет что-то придумывать в главном матче второй половины сезона. Схватка Ракитича и Крооса может получиться со всех точек зрения веселой. Если оба поймают кураж, то можно ждать града опасных моментов со всех сторон.

Нападающие

Неймар («Барселона»). Неймара попробуем сравнить с Бэйлом, для которого игра с «Барселоной» представляется матчем жизни. О перспективах валлийца мы уже рассказывали, но и Неймара не можем обойти стороной. В нынешнем сезоне бразилец совершил серьезный скачок в развитии, приблизившись к уровню Месси. В ближайшие несколько лет мы будем с упоением наблюдать за их противостоянием на уровне сборных, а пока же наслаждаемся совместной игрой лидеров «Барселоны». 21 гол и 13 передач Неймара в Примере – показатель впечатляющий.

Лионель Месси («Барселона»). Футболистов не с нашей планеты будем разбирать отдельно. Если прикидывать статистику и влияние Роналду на игру «Реала», то прослеживается важная закономерность. Главные голы в важнейших встречах забивает не Роналду. Португалец отыгрывается в матчах с командами, значительно уступающими «Реалу» в классе. В ситуации с Месси все по-другому. А потому, если от кого-то и ждать голов в предстоящем Класико, то именно от Лионеля – главного мозгового центра нынешней «Барселоны».

Луис Суарес («Барселона»). Карим Бензема продолжает ходить по судам, а его оппонент из «Барселоны» только прогрессирует. От прихода уругвайца ожидали мало хорошего, а «кусачие» выходки давно сделали Суаресу плохую репутацию. Однако это не помешало Луису стать ярким наконечником главного атакующего трио современности. Да простят нас болельщики «Реала», но линия атаки их любимого клуба «Барселоне» все-таки проигрывает. По нынешнему сезону, конечно.

Почему Класико будет важнейшей игрой в карьере Гарета Бэйла

Три больше двух. Месси, Неймар, Суарес и другие трио