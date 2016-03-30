Балич, Милинкович-Савич и другие балканцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Ваня Милинкович-Савич, «Лехия», Сербия

Возраст: 19 лет

Позиция: голкипер

Стоимость: €750 тысяч

Прототип: Костел Пантилимон

Милинкович-Савич – знакомое сочетание фамилий для поклонников Серии А, ведь с недавних пор в римском «Лацио» на видных ролях пребывает 21-летний Сергей Милинкович-Савич. 19-летний Ваня – его младший брат, двухметровый гигант, представляющий польскую «Лехию» из Гданьска. Старший брат Сергей, даром что играет на позиции атакующего полузащитника, тоже немаленький детина (192 см), что объясняется просто – мама талантливых футболистов Милана Савич – профессиональная баскетболистка.

Ваня и Сергей могли заявить о себе в баскетболе, но пошли по стопам отца – бывшего полузащитника «Оуренсе», «Альмерии» и ряда других испанских, португальских и австрийских клубов Николы Милинковича. Сергей и Ваня родились в Испании, а футболом начали заниматься в «Войводине». В 2014 году Ване удалось впечатлить скаутов «Манчестер Юнайтед» и попасть в академию «красных дьяволов», но так как там не удалось решить проблему с разрешением на работу, голкиперу пришлось вернуться в Восточную Европу, где в него поверили в «Лехии» из Гданьска.

Дуйе Чалета-Цар, «Ред Булл» (Зальцбург), Хорватия

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €1,5 млн

Прототип: Деян Ловрен

Бывший центральный защитник «Шибеника» Дуйе Чалета-Цар выбрал необычный вариант развития карьеры. После дебюта в родном клубе из одноименного города Шибеника защитник перебрался в региональную лигу Австрии, где выступал в составе «Пашинга», а затем попал в поле зрения скаутов «Ред Булла» из Зальцбурга – лидера австрийского футбола последних лет. Начал сезон-2014/15 Чалета-Цар в составе фарм-клуба «Ред Булла» – «Лиферинга», но уже зимой был переведен в главную команду, где и закрепился в роли центрального защитника.

Рослый (188 см) защитник отлично играет на «втором этаже», что и продемонстрировал недавно в составе молодежной сборной Хорватии, забив в ворота испанцев – он перепрыгнул двух игроков соперника при подаче углового и точно пробил головой метров с десяти. Перспективы футболиста, в 19 лет сумевшего стать основным защитником клуба, постоянно играющего в еврокубках, отличные – за ним следят скауты нескольких ведущих немецких клубов, но пока что Дуйе не стоит спешить с переходом в немецкую Бундеслигу, набираясь опыта в составе «Ред Булла».

Андрийя Балич, «Удинезе», Хорватия

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €3,5 млн

Прототип: Иван Ракитич

Хорватский футбол продолжает производить классных атакующих полузащитников и недавно купленный «Удинезе» в «Хайдуке» Андрийя Балич – один из наиболее многообещающих наследников пары Модрич-Ракитич. Балич уже сейчас, в 18 лет, умеет на поле многое – он отлично исполняет стандарты, обладает высокой культурой паса, умеет принимать нестандартные решения. И в то же время готов быть чернорабочим – может выступить в роли плеймейкера или опорника.

В современном футболе такие кадры, умеющие выполнять любую работу в центре поля, на вес золота. Балич выше и физически мощнее Модрича, что делает его практически идеальной ложной девяткой – в «Удинезе» умеют развивать таланты, потому нет сомнений в том, что Андрийя в скором времени станет заметным игроком в Серии А.

Никола Влашич, «Хайдук», Хорватия

Возраст: 18 лет

Позиция: правый вингер

Стоимость: €4,5 млн

Прототип: Джо Коул

В отличие от Балича, Никола Влашич пока что игрок «Хайдука», но нет сомнений, что в скором времени его заберут в какой-нибудь европейский топ-клуб. Скорее всего, английский. Никола просто создан для английского футбола, напоминая по стилю игры молодого Джо Коула, прокачанного по части физики до невероятного уровня. Ничего удивительного в фантастической выносливости Николы нет – его отец, бывший тренер по легкой атлетике, занимался с сыном персональными тренировками на развитие скорости с четырех лет. Старшая сестра Николы –Бланка Влашич – чемпионка мира по прыжкам в высоту, так что спорт в этой семье всегда был на первом месте.

Влашич – идеальный вингер, он выступает на правом фланге, но может сыграть и слева. Остановить его очень сложно, так как Никола действует настолько целеустремленно, что даже попытки сфолить на нем часто оказываются безуспешными – он просто прет напролом как танк, используя силовые приемы и работу корпусом. Физически он сложен идеально для флангового игрока, но дело не только в его скорости и выносливости – Влашич не «всадник без головы», он всегда готов завершить свой проход обостряющей передачей, прострелом или ударом.

Анте Чорич, «Динамо» (Загреб), Хорватия

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €6 млн

Прототип: Лука Модрич

Анте Чорича часто сравнивают с Лукой Модричем из-за невысокого роста и отличной техники, но он все же игрок немного другого типа – более подвижный и быстрый, динамичный, любящий смещаться на фланг с последующими обостряющими прострелами, после которых нападающим остается лишь подставить ногу, чтобы отправить мяч в ворота.

Чорич, как и Чалета-Цар, в юном возрасте отправился в Австрию, где занимался в академии «Ред Булла», но в 2013 году загребское «Динамо» вернуло его домой, отдав миллион евро за 16-летнего футболиста. О вложении никто не жалеет, так как сейчас Чорич – один из главных талантов в чемпионате Хорватии, уже в 18 лет являющийся лидером полузащиты сильнейшего клуба страны.

Кейди Баре, «Атлетико», Албания

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €100 тысяч

Прототип: Джердан Шакири

Успех албанской сборной в отборе к Евро-2016 не случаен – в этой стране уже давно активно занимаются развитием футбола, создав массу академий местного уровня. Албанская молодежь, понимая, что спорт дает хорошую возможность проявить себя и перебраться в Италию, Швейцарию, Хорватию, активно занимается футболом, что и приводит к появлению россыпи талантов, коих ранее в этой бедной стране не было.

Кейди Баре, внешне и по стилю игры напоминающий швейцарца албанского происхождения Джердана Шакири, начинал заниматься футболом в Фиере – городе, где сконцентрированы лучшие футбольные академии Албании. Дебютировав в чемпионате Албании в 16-летнем возрасте, он сыграл за «Аполонию» всего в двух матчах и отправился на просмотр в тренировочный лагерь «Атлетико» в Тбилиси, где был признан лучшим полузащитником и после соблюдения формальностей зачислен в академию «Матрасников».

Лука Йович, «Бенфика», Сербия

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €2 млн

Прототип: Радамель Фалькао

Наверное, нет ничего удивительного, что нападающий, которого называют «вторым Фалькао» выбирает для себя вариант развития карьеры в Португалии. Пусть не в «Порту», где набирался европейского опыта кумир Луки Йовича, но в «Бенфике», где 18-летнему форварду проще адаптироваться из-за того, что вместе с ним лиссабонцы приобрели и партнера по молодежной сборной Ивана Шапоньича.

Связка Йович-Шапоньич – будущее сборной Сербии. На двоих они забили 23 гола в составе молодежной национальной команды, прекрасно дополняя друг друга. Йович чуть ниже и подвижнее, техничнее, но также может точно пробить головой. Он забил свой первый гол за «Црвену Звезду» в возрасте 16 лет и 156 дней, побив клубный рекорд Деяна Станковича. Было дело, за него 2,5 миллиона евро предлагал «Атлетико», где как раз играл Фалькао, но «Црвена Звезда» ответила отказом, чтобы этой зимой отпустить нападающего в «Бенфику» за 2,2 млн.

Йович понял, что пора уезжать в Европу, когда его семье стали угрожать рэкетиры, обещавшие переломать ноги Луке, если не получат запрошенную сумму денег. Пока что и Лука и Иван, пришедший из «Партизана», играют в дубле «Бенфики», но уже очень скоро их планируют перевести в главную команду.

Рей Манай, «Интер», Албания

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €800 тысяч

Прототип: Марио Балотелли

Главный талант албанского футбола воспитывается в Италии, где он уже с 11 лет занимается футболом – в академиях «Пьяченцы», «Кремонезе» и «Сампдории», а с недавних пор – в «Интере», выигравшем борьбу за Рея Маная у «Юве», «Атлетико» и «Ромы». Несмотря на то, что Рей покинул Албанию в юном возрасте, он всегда мечтал играть за сборную своей Родины. Мечту Манай воплотил в реальность сказочно, забив гол после 12 секунд пребывания на поле, еще и первым касанием. Причем забил в ворота сборной Косово!

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини называет Маная новым Балотелли или Ибрагимовичем не зря – талант нападающего не вызывает сомнений, но вот его характер может помешать ему реализоваться в полной мере. Рей постоянно спорит с судьями, получает необязательные карточки, также имел неоднократные конфликты с товарищами по команде и тренерами. Кем он станет в итоге – Балотелли или Ибрагимовичем, мы узнаем позже, а пока что можно назвать Маная одаренным форвардом штрафной площадки – с сильным и точным ударом, техникой и чувством гола.

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