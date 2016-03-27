Открытия на арене. 5 тактических выводов из матча сборной России

Вингер Мамаев

Леонид Слуцкий еще с первых сезонов в ЦСКА упорно пробовал Мамаева на фланге. Тогда мера была, скорее, вынужденной, и Павел справлялся с ролью не очень-то успешно. Однако тренер продолжал упорствовать. И продолжает.

В «Краснодаре» Мамаев – один из ключевых игроков центра поля, который, да, универсален и способен заткнуть любую дыру в атаке. В сборной же он, похоже, рассматривается исключительно как вингер. Причем в данный момент – способный достойно заменить Черышева. Первые 20 минут сборная играла исключительно левым флангом, а большинство атак обострял именно Павел – особенно в случае быстрого выхода из обороны. Судя по всему, и Леонид Слуцкий поддался модному веянию: конструирование комбинаций через флангового плеймейкера.

Неудачный эксперимент с центром поля

Вчера сборная России атаковала преимущественно флангами далеко не от хорошей жизни. Такая тенденция обуславливается неудачей в зоне центрального круга. Тарасов и Глушаков больше ориентировались на разрушение и располагались довольно глубоко. При такой схеме от них в атакующих действиях необходим быстрый и качественный выход из обороны через передачу. Тарасов его откровенно раз за разом проваливал, допуская значительное количество брака. Глушаков же в первом тайме попросту осторожничал. Иванов, располагаясь неожиданно высоко, никак не мог получить мяч в выгодной для обострения позиции. А подчас и просто не мог его получить. Оттого приходилось действовать флангами, где соперник предоставлял солидное количество свободных зон.

Однако интересно другое: как Слуцкий исправил ситуацию после перерыва. Тарасов отправился в оборону, где от него зачинать атаки особенно и не требовалось – ведь рядом есть Игнашевич. В пару к Глушакову вышел Юсупов, что помогло найти необходимый баланс. Такого качественного отрезка Артур не выдавал давно. Помимо огромного объема работы, он регулярно раздавал обостряющие передачи и активно рвался вперед. Особенно это было заметно в первые 15 минут тайма. Далее же опорники выдвигались вперед поочередно, соблюдая баланс. Количество комбинаций в центре поля значительно увеличилось. Тут нельзя не сказать о важности Глушакова, который не только забил после явно наигранного на тренировках стандарта, но и постоянно страховал уходящего слишком далеко по флангу Комбарова. Слуцкий в очередной раз показал, что 15 минут ему вполне достаточно для полноценного исправления ошибок.

Смена функций флангов по ходу игры

В первом тайме и Мамаев, и особенно Самедов уделяли огромное внимание обороне, постоянно страхуя защитников и возвращаясь назад. Крайними нападающими их уж никак назвать было нельзя. Есть ощущение, что Слуцкий пробовал различные варианты подстраховки фуллбеков, которые (что давно характерно для сборной России) обожают топтать чужую половину поля. Другая функция фланговых полузащитников – смена позиций в атакующей группе, которая зачастую путала литовцев. Иванов частенько вешал с левого фланга, Мамаев превращался в треквартисту, а Самедов подстраховывал центр. О роли Смолова в перестроениях поговорим чуть позже.

На вторые 45 вышли другие фланговые игроки: Ионов и Головин. Сразу же стало понятно, что Слуцкий обостряет игру и пытается добавить скорости. Сработало. Вместе с Кержаковым они образовали угрожающее атакующее трио, а Головин и вовсе успел положить прекрасный гол. Выше поднялись и фуллбеки, периодически оставляя центрбеков и вратаря в одиночестве на половине поля. Игра флангами стала разительной и молниеносной. Такой ход, несомненно, очень может пригодиться на Евро, а потому отработать его и подобрать подходящих исполнителей надо именно сейчас.

Иванов-треквартиста

Выше упоминалось, что роль плеймейкера вчера исполнял располагающийся на левом фланге Мамаев. Однако изначально она отводилась другому футболисту, который во втором тайме наконец-то ее окончательно обрел. Речь, конечно же, об Олеге Иванове, на удивление игравшем именно на позиции треквартисты. Так высоко он вообще располагается довольно редко. А учитывая, что прошлый свой матч за сборную (тот самый – против Австрии) полузащитник «Терека» провел в роли второго опорного, то эта придумка Слуцкого стала настоящим сюрпризом. В том числе и для коллег по центру поля. Во втором пункте мы обсуждали проблему доставки мяча вперед опорниками. Именно из-за нее, а также слишком большого расстояния между линией оборонительных хавов и линией Иванова, Олег практически не получил в первом тайме шанса проявить себя в роли конструктора игры.

Однако проблема была решена за счет индивидуального мастерства и смены позиций. Олег при контратаках сам опускался за мячом и за счет проходов осуществлял быстрый выход из обороны. Но контратаки в первом тайме были редкостью. Потому мяч Иванов находил благодаря частой смене позиций в атакующей группе, инициатором которой был именно он, постоянно смещаясь на левый фланг и навешивая оттуда. После перестроений в перерыве механизм центра поля заработал как следует, и Олег стал чувствовать себя гораздо комфортнее, имея необходимую подпитку передачами от Глушакова и Юсупова. Особенно заметной роль бронзового призера Евро стала после его ухода с поля – Илья Максимов вновь разрушил связь между линиями и откровенно потерялся в непростом амплуа.

Роль Смолова

Выбор Смолова в качестве основного форварда очевиден. Альтернатив фактически не было. В виду всех выше описанных взаимодействий игроков стартового состава, был необходим такой нападающий, который готов постоянно отходить назад за мячом, смещаться во фланг и брать игру на себя. Федор провел потрясающий матч, несколько раз блеснув техникой, с которой у него полный порядок. Он не столько вырывался на атакующую позицию, сколько выводил партнеров на нее, грамотно действуя в подыгрыше и меняясь позициями с атакующей группой.

Почему во втором тайме вышел Кержаков? Тактический рисунок полностью изменился. Слуцкий перешел на игру в три нападающих с таранным и скоростным центрфорвардом. Федор в такую роль не очень-то вписывался. Любопытно, что на поле так и не появился Дзюба. Тем самым Леонид Слуцкий продемонстрировал нам вариативность в атаке и уровень резерва. За такого «резервиста» как Смолов уж точно не стыдно. Однако под него, очевидно, придется делать не одно тактическое перестроение. Вариант с Федором в центре нападения – скорее, хороший сюрприз для соперника, чем полноценная замена выбывшего по какой-либо причине Дзюбы.

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