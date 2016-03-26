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    Россия забила три гола Литве, Гилерме дебютировал в составе нашей сборной


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    Голосов: 0
    26.03.2016 19:51
    Смолов реализовал выход один на один, Головин провел второй гол за сборную в 19 лет, Глушаков забил плечом, Игнашевича чествовали за рекорд, а за Россию впервые сыграл иностранец. «Бомбардир» отследил ключевые события товарищеского матча против Литвы.

    Первый тайм выдался на редкость скучным, но в конце первого тайма наши заиграли поинтереснее и открыли счет. Тарасов вывел один на один Смолова, и тот не промахнулся – 1:0!

    Текстовая трансляция на «Бомбардире»

    В перерыве состоялось чествование Сергея Игнашевича – рекордсмена по числу матчей в составе сборной России.

    А на второй тайм наша команда вышла с пятью новыми игроками, а также бразильцем в своем составе. Исторический момент!

    Удвоить счет сборная России смогла после красивого удара 19-летнего Александра Головина – 2:0!

    Третий гол забил Денис Глушаков, и снова не ногой. Неделю назад за «Спартак» в ворота махачкалинского «Анжи» – он точно ударил головой. а сейчас – пробил плечом после подачаи Ионова с углового. 3:0!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер сборной России
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 27 марта 2016, 11:47

      жаль что лучших в первом тайме заменили да и крицюку могли дать весь матч

      0
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      Рейтинг: +41

      slavikil 26 марта 2016, 21:18

      Все три гола очень красивые. Красивая победа на классе.С французами так не получится.

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 26 марта 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жальгирис - Россия = 3 : 0. Не стыдно?! Французы полную корзину наложат.

      -7
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > koka7751 27 марта 2016, 04:03

      А че стыдиться-то? Стыдно было бы, если б не забили.

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 26 марта 2016, 20:55

      Головин классно положил!!!! Браво Россия!!!!

      3
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      Рейтинг: +11

      fifty5094 26 марта 2016, 20:55

      Гилерме отлично сыграл!
      Если на евро Слуцкий поставит Конифей, плюну первому в рожу!

      -1
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      Рейтинг: +21

      Den4ik111 26 марта 2016, 20:47

      Мертвенько..но эффективно.. С Французами другая игра будет совершенно..

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 26 марта 2016, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЧТО ТАМ В ХЕРА МОЖНО ДЕРЖАТЬ!!???

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 26 марта 2016, 19:54

      ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!!!!!!! ВПЕРЁД РОССИЯ!!!!!!!!!!!!!

      2
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