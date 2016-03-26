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  • Россия забила три гола Литве, Гилерме дебютировал в составе нашей сборной

Россия забила три гола Литве, Гилерме дебютировал в составе нашей сборной

Первый тайм выдался на редкость скучным, но в конце первого тайма наши заиграли поинтереснее и открыли счет. Тарасов вывел один на один Смолова, и тот не промахнулся – 1:0!

Текстовая трансляция на «Бомбардире»

В перерыве состоялось чествование Сергея Игнашевича – рекордсмена по числу матчей в составе сборной России.

А на второй тайм наша команда вышла с пятью новыми игроками, а также бразильцем в своем составе. Исторический момент!

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Удвоить счет сборная России смогла после красивого удара 19-летнего Александра Головина – 2:0!

Третий гол забил Денис Глушаков, и снова не ногой. Неделю назад за «Спартак» в ворота махачкалинского «Анжи» – он точно ударил головой. а сейчас – пробил плечом после подачаи Ионова с углового. 3:0!

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Комментарии (10)
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19element87
1459011289
ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!!!!!!!! ВПЕРЁД РОССИЯ!!!!!!!!!!!!!
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шеффилд таун
1459012699
ЧТО ТАМ В ХЕРА МОЖНО ДЕРЖАТЬ!!???
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Den4ik111
1459014432
Мертвенько..но эффективно.. С Французами другая игра будет совершенно..
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fifty5094
1459014931
Гилерме отлично сыграл! Если на евро Слуцкий поставит Конифей, плюну первому в рожу!
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19element87
1459014936
Головин классно положил!!!! Браво Россия!!!!
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koka7751
1459015235
Жальгирис - Россия = 3 : 0. Не стыдно?! Французы полную корзину наложат.
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slavikil
1459016289
Все три гола очень красивые. Красивая победа на классе.С французами так не получится.
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карасевщинa
1459068423
жаль что лучших в первом тайме заменили да и крицюку могли дать весь матч
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