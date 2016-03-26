Россия забила три гола Литве, Гилерме дебютировал в составе нашей сборной

Первый тайм выдался на редкость скучным, но в конце первого тайма наши заиграли поинтереснее и открыли счет. Тарасов вывел один на один Смолова, и тот не промахнулся – 1:0!

Текстовая трансляция на «Бомбардире»

В перерыве состоялось чествование Сергея Игнашевича – рекордсмена по числу матчей в составе сборной России.

А на второй тайм наша команда вышла с пятью новыми игроками, а также бразильцем в своем составе. Исторический момент!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Удвоить счет сборная России смогла после красивого удара 19-летнего Александра Головина – 2:0!

Третий гол забил Денис Глушаков, и снова не ногой. Неделю назад за «Спартак» в ворота махачкалинского «Анжи» – он точно ударил головой. а сейчас – пробил плечом после подачаи Ионова с углового. 3:0!