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  • Давыдов, Миранчук и другие россияне до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Давыдов, Миранчук и другие россияне до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Антон Митрюшкин, «Сьон»

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €1 млн

Прототип: Владимир Габулов

В 14 лет Митрюшкин оказался в академии «Спартака», где сразу укрепился в статусе одного из главных талантов. Вратарь выступал в качестве первого номера за сборные России всех возрастов, выиграл Евро до 17 лет и остановился с командой в шаге от победы на турнире до 19. Своей игрой Антон обратил на себя внимание европейских клубов. Надежность на линии и реакция – достоинства вратаря, обладающего еще и железными нервами.

Но к основе «Спартака» Митрюшкина подпускали долго. Всего же ему удалось сыграть за взрослую команду четыре матча, а в большинстве игр он защищал ворота «Спартака-2». Приход в клуб Дмитрия Аленичева окончательно убил перспективы Митрюшкина. «Он сам попросил о возможности перейти в другой клуб», – рассказывал наставник, сделавший ставку на опытного Реброва. Митрюшкин отправился в «Сьон», где пока ни разу не попал даже в заявку клуба на матчи.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Возраст: 20 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €3,5 млн

Прототип: Олег Иванов

Братьев Миранчуков выгнали из академии «Спартака», сославшись на их недостаточное физическое развитие. Зато в «Локомотиве» обоих оторвали с руками. При этом Алексей, у которого лучше выражены атакующие навыки, даже дошел до основного состава команды. Хотя и сыграла свою роль напряженная ситуация с Мубараком Буссуфа. С «Локо» Алексей уже выиграл Кубок России, забив великолепный гол в финале турнира.

Антону Миранчуку повезло меньше. Конкуренция в средней линии высока, а сходу пробиться в основу не удалось. Пришлось отправиться в эстонскую «Левадию», где Миранчук уже на предсезонке стал лидером коллектива. Но в ближайшее время братья Миранчуки видят себя именно в «Локомотиве». При этом постепенно в основу «Локо» готовятся ворваться еще и юные Жемалетдинов и Баринов. Очевидно, что будущее «Локомотива» именно за всеми этими футболистами.

Александр Головин, ЦСКА

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €0,5 млн

Прототип: Павел Мамаев

Из молодых воспитанников ЦСКА уже давно никто не выбивался в основную команду. Головиным в клубе вообще особенно долго не занимались. В ЦСКА он оказался лишь в 2012 году, однако приглянулся даже Леониду Слуцкому. Долгое время Слуцкий возился с Ефремовым, постоянно выпуская того на замены. Теперь Дмитрий пылит в аренде в чешском «Словане», а наставник армейцев переключился на Головина. Выход на 15-30 минут – то, на что Александр может рассчитывать почти в каждом матче.

Но всем хочется большего. При Капелло Головин успел дебютировать и в сборной, а вот с местом в основе ЦСКА дело обстоит туго. Клуб претендует на чемпионский титул, поэтому в центре поля слишком высокая конкуренция. Головин подкупает Слуцкого своей старательностью и надежностью. На молодежном уровне он никогда не отличался талантами бомбардира, однако всегда играл с полной самоотдачей. Такие работоспособные футболисты в современном футболе ценятся, а потому Слуцкий не стесняется доверять игроку в концовках матчей.

Денис Давыдов, «Млада Болеслав» (аренда из «Спартака»)

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €0,7 млн

Прототип: Федор Смолов

Талантливого воспитанника «Спартака» уже давно окрестили русским Месси, но оправдать ожидания пока не получается. У Давыдова есть талант, скорость, приличный удар, однако Аленичев не видит футболиста в основе «Спартака». «Давыдов тренируется с недостаточной самоотдачей. Он отправится в аренду, где попробует доказать свою состоятельность», –  рассказывал наставник. «Если Аленичев так считает, то это его право», – ответил тренеру футболист, уже осевший в чешском клубе «Млада Болеслав». Там в Давыдове видят потенциал и потому взяли футболиста в аренду до конца сезона.

Не только Давыдов пользуется услугами команд из Чехии. Талантливые Ефремов и Караваев еще раньше Дениса оказались в чешском чемпионате, где уже играют ведущие роли в своих коллективах. Форварду «Спартака» же остается надеяться, что аренда пойдет на пользу, а Дмитрий Аленичев даст ему еще один шанс.

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Джамалдин Ходжаниязов, «Орхус»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник / крайний защитник / опорный полузащитник

Стоимость: €0,3 млн

Прототип: Евгений Макеев

Талантливый игрок занимался в академии Тольятти, откуда его взяли в «Зенит». Лучано Спаллетти увидел в Ходжаниязове потенциал, позволив тому дебютировать за основную команду. Но закрепиться в клубе не получилось. Больших успехов Джамалдин достиг на молодежном уровне, стал чемпионом Европы среди юношей до 17-ти лет. Брали Джамалдина и в расширенный состав основной сборной, но дебютировать не получилось.

Джамалдин Ходжаниязов – парень талантливый  Он даже удостоился от экспертов включения в символическую сборную мира среди игроков 1996 года рождения. В Европе универсальный футболист ищет тот шанс, которого у него не было в «Зените» после ухода Спаллетти – стабильное развитие и игру в основном составе. Чемпионат Дании, где Джамалдин выступает за «Орхус», при этом становится все более конкурентоспособным.  

Алексей Гасилин, «Шальке» (аренда из «Зенита»)

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €0,2 млн

Прототип: Александр Кержаков

20-летний нападающий приобрел известность на юношеском уровне, успешно выступая на чемпионатах Европы. В «Зените» нападающего, способного сыграть еще и немного в оттяжке, не сильно ценили. Гасилина отпустили набираться опыта во вторую команду «Шальке». Сам Алексей при этом рассчитывал поиграть и за основной коллектив. Он даже попал в заявку на Лигу Европы, но своего шанса пока так и не получил.

В «Шальке», кстати, есть и другой талантливый российский футболист. Нападающий Максимилиан Проничев выступает за юношеский коллектив гельзенкирхенцев, очень часто забивает и имеет неплохие перспективы на будущее. Оба футболиста принадлежат «Зениту» и выступают в Германии на правах аренды.

Георгий Мелкадзе, «Спартак»

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник / нападающий

Стоимость: €0,45 млн

Прототип: Алан Дзагоев

Мелкадзе считается одним из главных спартаковских талантов последнего времени. Футболист пришел в футбол через московское «Динамо», однако затем решил продолжить карьеру в «Спартаке». Его успехи в клубе пока ограничиваются хорошей игрой за «Спартак-2» и дебютом за основную команду во встрече с ЦСКА. Тот момент, когда парню реально дали прочувствовать спартаковский дух.

Если закрепиться в «Спартаке» пока не позволяет отсутствие опыта и профессиональная молодость, то на юношеском уровне парень уже блеснул. Мелкадзе завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Европы, при этом за свою карьеру поиграв за российские коллективы всех возрастов. И в каждом из них ему была отведена одна из ключевых ролей.  

Рамиль Шейдаев, «Зенит»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €0,75 млн

Прототип: Роман Павлюченко

Шейдаев – настоящий воспитанник «Зенита», проделавший весь путь до основной команды. При этом парень никогда не выделялся на фоне конкурентов особенными качествами. Лишь только острое голевое чутье позволяло ему всегда выходить в составе во всех командах на юношеском уровне. К примеру, за сборную России до 19 лет Шейдаев забил 11 мячей в семи играх.

Но слишком большая конкуренция в клубе мешает форварду получить большой шанс на высоком уровне. «Зенит» попробовал было сдать Шейдаева в аренду в «Рубин», как уже раньше делал с Могилевцем, но Рамиль Казань не потянул. Сыграв за «Рубин» только один матч, Шейдаев вернулся в «Зенит-2», где во второй половине сезона ФНЛ должен заново открыть в себе бомбардирские таланты. А возможность проявить себя по-настоящему у него еще появится.

Кирилл Маляров, «Волга»

Возраст: 19 лет

Позиция: крайний защитник

Стоимость: €0,15 млн

Прототип: Игорь Смольников

Нижегородская «Волга» испытывает большие трудности с  финансовым положением. Даже зимние сборы команда проводила, бегая на лыжах в холодную погоду. Все это грустно, но даже в такой ситуации можно найти свои плюсы. «Волга» получила возможность делать ставку на молодых футболистов, не опасаясь всеобщего осуждения.

Один из получивших шанс – защитник Кирилл Маляров. Ему только-только исполнилось 19 лет, но на качестве показываемого футбола возраст никак не сказывается. Этот футболист способен сыграть на любом из флангов обороны. Андрей Талалаев наигрывает игрока, выпустив его в 15-ти матчах нынешнего сезона. А болельщики «Волги» даже признали Малярова лучшим футболистом первой половины чемпионата.

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Артем Макарчук, «Балтика»

Возраст: 20 лет

Позиция: инсайд, центральный полузащитник

Стоимость: €0,2 млн

Прототип: Олег Шатов

Калининградская «Балтика» тоже решила сделать ставку на молодых футболистов. Бюджет клуба при этом урезали в четыре раза. Футбол от обороны с молниеносными выходами в контратаку – то, на чем строится игра сегодняшней «Балтики». При такой стратегии полезны скорость и юношеский задор, которые есть и у Артема Макарчука. Этот футболист вообще пришел из любителей, пробившись в «Балтику» через чемпионат области. Там его заметили скауты клуба, а путь из любителей в профессионалы занял всего одно лето.

За «Балтику» Макарчук в нынешнем сезоне пока отличился три раза, но в числе пострадавших оказался даже «Зенит-2». Вершиной же карьеры полузащитника остается матч за сборную ФНЛ против команды Серии Б. Туда из «Балтики» вызвали еще и арендованного у «Краснодара» Олега Ланина. К сожалению, наши проиграли 2:3, а молодым талантам остается лишь надеяться, что реванш удастся взять уже на более высоком уровне.

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Скандинавы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия ЦСКА Спартак Локомотив Млада Болеслав Зенит Орхус Волга Балтика Сьон Давыдов Денис Миранчук Алексей Гасилин Алексей Ходжаниязов Джамалдин Митрюшкин Антон Шейдаев Рамиль Головин Александр Маляров Кирилл Мелкадзе Георгий Макарчук Артем
Комментарии (13)
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Freyk
1458635387
Кроме Миранчука и, может быть, Гасилина никто не убедил. Спасибо Мутко за лимит.
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Grelas
1458640074
Время покажет)
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Inks
1458643479
Где центральные защитники, где???
Ответить
CSKA75875
1458652537
Чернов?,Караваев?
Ответить
shava-andrey
1458654184
Где Коробов?
Ответить
Garrincha58
1458668474
если бы они были такие крутые давно бы уже играли или хотя бы выходили на замену или играли в кубке а так все по арендам один Миранчук и то выходит на 10 минут в их возрасте молодые должны рвать и метать а они все ждут еще ужесточения лимита Вот ЦСКА им лучше купить какого то странного Странберга чем из Базелюка сделать футболиста и где этот Странберг и где Базелюки опять негра купили так у нас никогда не появятся свои игроки
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headdevil
1461257294
Дай Бог про кого-нибудь из них вспомнить через 10 лет
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