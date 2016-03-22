Давыдов, Миранчук и другие россияне до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Антон Митрюшкин, «Сьон»

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

Стоимость: €1 млн

Прототип: Владимир Габулов

В 14 лет Митрюшкин оказался в академии «Спартака», где сразу укрепился в статусе одного из главных талантов. Вратарь выступал в качестве первого номера за сборные России всех возрастов, выиграл Евро до 17 лет и остановился с командой в шаге от победы на турнире до 19. Своей игрой Антон обратил на себя внимание европейских клубов. Надежность на линии и реакция – достоинства вратаря, обладающего еще и железными нервами.

Но к основе «Спартака» Митрюшкина подпускали долго. Всего же ему удалось сыграть за взрослую команду четыре матча, а в большинстве игр он защищал ворота «Спартака-2». Приход в клуб Дмитрия Аленичева окончательно убил перспективы Митрюшкина. «Он сам попросил о возможности перейти в другой клуб», – рассказывал наставник, сделавший ставку на опытного Реброва. Митрюшкин отправился в «Сьон», где пока ни разу не попал даже в заявку клуба на матчи.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Возраст: 20 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Стоимость: €3,5 млн

Прототип: Олег Иванов

Братьев Миранчуков выгнали из академии «Спартака», сославшись на их недостаточное физическое развитие. Зато в «Локомотиве» обоих оторвали с руками. При этом Алексей, у которого лучше выражены атакующие навыки, даже дошел до основного состава команды. Хотя и сыграла свою роль напряженная ситуация с Мубараком Буссуфа. С «Локо» Алексей уже выиграл Кубок России, забив великолепный гол в финале турнира.

Антону Миранчуку повезло меньше. Конкуренция в средней линии высока, а сходу пробиться в основу не удалось. Пришлось отправиться в эстонскую «Левадию», где Миранчук уже на предсезонке стал лидером коллектива. Но в ближайшее время братья Миранчуки видят себя именно в «Локомотиве». При этом постепенно в основу «Локо» готовятся ворваться еще и юные Жемалетдинов и Баринов. Очевидно, что будущее «Локомотива» именно за всеми этими футболистами.

Александр Головин, ЦСКА

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: €0,5 млн

Прототип: Павел Мамаев

Из молодых воспитанников ЦСКА уже давно никто не выбивался в основную команду. Головиным в клубе вообще особенно долго не занимались. В ЦСКА он оказался лишь в 2012 году, однако приглянулся даже Леониду Слуцкому. Долгое время Слуцкий возился с Ефремовым, постоянно выпуская того на замены. Теперь Дмитрий пылит в аренде в чешском «Словане», а наставник армейцев переключился на Головина. Выход на 15-30 минут – то, на что Александр может рассчитывать почти в каждом матче.

Но всем хочется большего. При Капелло Головин успел дебютировать и в сборной, а вот с местом в основе ЦСКА дело обстоит туго. Клуб претендует на чемпионский титул, поэтому в центре поля слишком высокая конкуренция. Головин подкупает Слуцкого своей старательностью и надежностью. На молодежном уровне он никогда не отличался талантами бомбардира, однако всегда играл с полной самоотдачей. Такие работоспособные футболисты в современном футболе ценятся, а потому Слуцкий не стесняется доверять игроку в концовках матчей.

Денис Давыдов, «Млада Болеслав» (аренда из «Спартака»)

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €0,7 млн

Прототип: Федор Смолов

Талантливого воспитанника «Спартака» уже давно окрестили русским Месси, но оправдать ожидания пока не получается. У Давыдова есть талант, скорость, приличный удар, однако Аленичев не видит футболиста в основе «Спартака». «Давыдов тренируется с недостаточной самоотдачей. Он отправится в аренду, где попробует доказать свою состоятельность», – рассказывал наставник. «Если Аленичев так считает, то это его право», – ответил тренеру футболист, уже осевший в чешском клубе «Млада Болеслав». Там в Давыдове видят потенциал и потому взяли футболиста в аренду до конца сезона.

Не только Давыдов пользуется услугами команд из Чехии. Талантливые Ефремов и Караваев еще раньше Дениса оказались в чешском чемпионате, где уже играют ведущие роли в своих коллективах. Форварду «Спартака» же остается надеяться, что аренда пойдет на пользу, а Дмитрий Аленичев даст ему еще один шанс.

Кержаков вернулся в сборную. Давыдов сломался в Чехии. Как русские выступают в Европе

Джамалдин Ходжаниязов, «Орхус»

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник / крайний защитник / опорный полузащитник

Стоимость: €0,3 млн

Прототип: Евгений Макеев

Талантливый игрок занимался в академии Тольятти, откуда его взяли в «Зенит». Лучано Спаллетти увидел в Ходжаниязове потенциал, позволив тому дебютировать за основную команду. Но закрепиться в клубе не получилось. Больших успехов Джамалдин достиг на молодежном уровне, стал чемпионом Европы среди юношей до 17-ти лет. Брали Джамалдина и в расширенный состав основной сборной, но дебютировать не получилось.

Джамалдин Ходжаниязов – парень талантливый Он даже удостоился от экспертов включения в символическую сборную мира среди игроков 1996 года рождения. В Европе универсальный футболист ищет тот шанс, которого у него не было в «Зените» после ухода Спаллетти – стабильное развитие и игру в основном составе. Чемпионат Дании, где Джамалдин выступает за «Орхус», при этом становится все более конкурентоспособным.

Алексей Гасилин, «Шальке» (аренда из «Зенита»)

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €0,2 млн

Прототип: Александр Кержаков

20-летний нападающий приобрел известность на юношеском уровне, успешно выступая на чемпионатах Европы. В «Зените» нападающего, способного сыграть еще и немного в оттяжке, не сильно ценили. Гасилина отпустили набираться опыта во вторую команду «Шальке». Сам Алексей при этом рассчитывал поиграть и за основной коллектив. Он даже попал в заявку на Лигу Европы, но своего шанса пока так и не получил.

В «Шальке», кстати, есть и другой талантливый российский футболист. Нападающий Максимилиан Проничев выступает за юношеский коллектив гельзенкирхенцев, очень часто забивает и имеет неплохие перспективы на будущее. Оба футболиста принадлежат «Зениту» и выступают в Германии на правах аренды.

Георгий Мелкадзе, «Спартак»

Возраст: 18 лет

Позиция: атакующий полузащитник / нападающий

Стоимость: €0,45 млн

Прототип: Алан Дзагоев

Мелкадзе считается одним из главных спартаковских талантов последнего времени. Футболист пришел в футбол через московское «Динамо», однако затем решил продолжить карьеру в «Спартаке». Его успехи в клубе пока ограничиваются хорошей игрой за «Спартак-2» и дебютом за основную команду во встрече с ЦСКА. Тот момент, когда парню реально дали прочувствовать спартаковский дух.

Если закрепиться в «Спартаке» пока не позволяет отсутствие опыта и профессиональная молодость, то на юношеском уровне парень уже блеснул. Мелкадзе завоевал серебряную медаль юношеского чемпионата Европы, при этом за свою карьеру поиграв за российские коллективы всех возрастов. И в каждом из них ему была отведена одна из ключевых ролей.

Рамиль Шейдаев, «Зенит»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €0,75 млн

Прототип: Роман Павлюченко

Шейдаев – настоящий воспитанник «Зенита», проделавший весь путь до основной команды. При этом парень никогда не выделялся на фоне конкурентов особенными качествами. Лишь только острое голевое чутье позволяло ему всегда выходить в составе во всех командах на юношеском уровне. К примеру, за сборную России до 19 лет Шейдаев забил 11 мячей в семи играх.

Но слишком большая конкуренция в клубе мешает форварду получить большой шанс на высоком уровне. «Зенит» попробовал было сдать Шейдаева в аренду в «Рубин», как уже раньше делал с Могилевцем, но Рамиль Казань не потянул. Сыграв за «Рубин» только один матч, Шейдаев вернулся в «Зенит-2», где во второй половине сезона ФНЛ должен заново открыть в себе бомбардирские таланты. А возможность проявить себя по-настоящему у него еще появится.

Кирилл Маляров, «Волга»

Возраст: 19 лет

Позиция: крайний защитник

Стоимость: €0,15 млн

Прототип: Игорь Смольников

Нижегородская «Волга» испытывает большие трудности с финансовым положением. Даже зимние сборы команда проводила, бегая на лыжах в холодную погоду. Все это грустно, но даже в такой ситуации можно найти свои плюсы. «Волга» получила возможность делать ставку на молодых футболистов, не опасаясь всеобщего осуждения.

Один из получивших шанс – защитник Кирилл Маляров. Ему только-только исполнилось 19 лет, но на качестве показываемого футбола возраст никак не сказывается. Этот футболист способен сыграть на любом из флангов обороны. Андрей Талалаев наигрывает игрока, выпустив его в 15-ти матчах нынешнего сезона. А болельщики «Волги» даже признали Малярова лучшим футболистом первой половины чемпионата.

Стать своим Джеррардом. Семь крутых тинэйджеров ФНЛ

Артем Макарчук, «Балтика»

Возраст: 20 лет

Позиция: инсайд, центральный полузащитник

Стоимость: €0,2 млн

Прототип: Олег Шатов

Калининградская «Балтика» тоже решила сделать ставку на молодых футболистов. Бюджет клуба при этом урезали в четыре раза. Футбол от обороны с молниеносными выходами в контратаку – то, на чем строится игра сегодняшней «Балтики». При такой стратегии полезны скорость и юношеский задор, которые есть и у Артема Макарчука. Этот футболист вообще пришел из любителей, пробившись в «Балтику» через чемпионат области. Там его заметили скауты клуба, а путь из любителей в профессионалы занял всего одно лето.

За «Балтику» Макарчук в нынешнем сезоне пока отличился три раза, но в числе пострадавших оказался даже «Зенит-2». Вершиной же карьеры полузащитника остается матч за сборную ФНЛ против команды Серии Б. Туда из «Балтики» вызвали еще и арендованного у «Краснодара» Олега Ланина. К сожалению, наши проиграли 2:3, а молодым талантам остается лишь надеяться, что реванш удастся взять уже на более высоком уровне.

Макнэйр, Кристенсен, Фишер и другие европейцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Скандинавы до 21 года, которыми вы будете восхищаться