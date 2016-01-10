Стать своим Джеррардом. Семь крутых тинэйджеров ФНЛ

"Бомбардир" отобрал семерку молодых талантов ФНЛ, на которых стоит обратить пристальное внимание. И здесь вы не найдете ни одного игрока второго "Спартака" или "Зенита".

«Бомбардир» отобрал семерку молодых талантов ФНЛ, на которых стоит обратить пристальное внимание. И здесь вы не найдете ни одного игрока второго «Спартака» или «Зенита».

Дмитрий Коробов

Клуб: «Факел»

Позиция: полузащитник

В нынешнем сезоне молодой полузащитник прошел путь настоящего преображения: не попадая на первых порах даже в заявку команды, он добился расположения тренерского штаба и из резервиста превратился в одного из лидеров «Факела». Коробов – универсал, способный барражировать по всему фронту атаки, менять фланги и выходить на позицию «ложной девятки». В помощь ему – техника, скорость и дриблинг. В этом плане немного важной статистики: в среднем за матч Коробов идет в обводку восемь раз с эффективностью в 62%, что является одним из лучших показателей в ФНЛ.

«Коробов не имеет особого футбольного опыта даже по меркам второго дивизиона, но он во многом определяет игру команды, он амбициозен, он лидер и в отношении к делу», – отмечает главный тренер команды Павел Гусев. Теперь осталось сохранить одаренного игрока в зимнее трансферное окно: по слухам, несколько клубов уже готовы забрать такой лакомый кусочек из Воронежа.

Огнеопасно. Как «Факел» зажигает в ФНЛ и рвется в Премьер-лигу

Артем Макарчук

Клуб: «Балтика»

Позиция: полузащитник

Каждый из нас, гоняя мяч во дворе, мечтает о том, что когда-нибудь станет профессиональным футболистом и будет выступать за любимый клуб… Еще летом юный Артем Макарчук тоже витал где-то в этом же пространстве и, выступая на уровне любителей в чемпионате Калининградской области, даже не помышлял об игре за профессионалов. Поэтому вызванный со стороны родной «Балтики» интерес воспринялся полузащитником как что-то невообразимое. Еще бы: все-таки мечта детства.

Успешно пройдя сборы, Макарчук буквально оказался в новом мире, однако стал важным игроком атаки калининградцев и провел почти все матчи в основном составе. За время выступления за «Балтику» 20-летний россиянин пока забил только три гола. Тем не менее, капитан команды Сергей Цуканов верит в способности полузащитника: «Нужен шанс, терпение, труд – чтобы обратили внимание, но Макарчук может заиграть даже в Премьер-лиге». К слову, отчасти его уже заметили: главный тренер сборной ФНЛ Владислав Радимов в декабре вызвал россиянина на товарищеский матч с командой Серии Б.

Михаил Бородько

Клуб: «Байкал»

Позиция: вратарь

Согласитесь, с чем в России нет проблем, так это с вратарями. И это касается не только РФПЛ, но и ФНЛ. Уж Михаил Бородько не соврет. Воспитанник красноярского футбола, отправившийся в этом сезоне покорять Иркутск в составе дебютировавшего в лиге «Байкала», на первых порах не был первым номером команды. Однако потом случился матч с «Енисеем» – клубом, которому и принадлежит вратарь.

Насолить своим бывшим партнерам у Бородько получилось в достатке: потащив пару убойных ударов, он выдал «сухарь» и в дальнейшем застолбил за собой место в основном составе. Апофеозом же его игры стал матч Кубка России против ЦСКА, в котором голкипер тащил все что можно и нельзя. «Если нарезку сейвов Бородько посмотрит кто-то из тренеров грандов, наверняка обратит на него особое внимание», – резюмировал после матча главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. Теперь, если команде РФПЛ выпадет матч в Иркутске, то пугать будут не далеким перелетом, а сумасшедшими сейвами местного вратаря. Правда, есть ощущение, что сам Бородько скоро будет поближе к Москве.

Алексей Сутормин

Клуб: «Волгарь»

Позиция: полузащитник

Давно известно, что главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев хорошо знает, как правильно подступиться к молодым талантам, чтобы те выдавали максимум из своих возможностей. Однако Алексей Сутормин – целая находка. Выудить такую золотую рыбку надо постараться, но Газзаев – еще тот рыбак: взял удочку помощнее, да и утянул в «Волгарь» лучшего бомбардира «Строгино». В астраханском пруду Сутормин, начавший свой футбольный путь в петербургском «Зените», освоился довольно быстро: в дебютном для себя сезоне ФНЛ стал основным игроком «Волгаря».

В наиболее подкованной в тактическом плане команде ФНЛ линия полузащиты является настоящим козырем в рукаве. И Сутормин в ней занимает ключевое место. Он ловко меняет фланги атаки, обладает поставленным дриблингом, да и чутьем голевым не обделен – словом, старается не отстать от своего любимого футболиста Лионеля Месси. Правда, не сказать, чтобы хавбек часто расчехляет голевую пушку, имея в активе пока два гола, однако лучшего подносчика снарядов астраханцам не сыскать – шесть голевых передач.

Олег Ланин

Клуб: «Балтика»

Позиция: полузащитник

Олег Ланин – выпускник академии «Краснодара», отнюдь не обделенный лидерскими качествами. Это было понятно еще по молодежному составу «быков» и «Краснодару-2», где полузащитник являлся неизменным капитаном. Оказавшись на примете у Олега Кононова, Ланин добрался и до главного «Краснодара», за который успел дебютировать в 17-летнем возрасте в кубковом матче против «Долгопрудного».

Однако потом один из первых выпускников академии "Краснодара" решился на понижение ради возможности взлететь обратно под крыло владельца империи, уже на новую высоту. «Сергей Галицкий пожелал удачи и сказал, что хочет видеть меня в «Краснодаре» снова», – рассказывает Олег. В «Балтике», куда он был отдан в аренду для раскрытия потенциала, Ланин долго входил в сезон, но со временем нашел свое место в основном составе. А затем отыграл и за сборную ФНЛ. В общем, планы постепенно выполняются, но самое главное еще впереди: «Цели? Вернуться в «Краснодар», сыграть в Премьер-лиге и стать для команды своим Джеррардом».

Кирилл Маляров

Клуб: «Волга»

Позиция: защитник

Кириллу Малярову пока заметно не хватает опыта, именно в силу этого в нынешнем сезоне из 15 проведенных встреч он полностью отыграл лишь три. Впрочем, сейчас это не страшно: и за это время защитник успел впечатлить специалистов и болельщиков своим боевитым характером и технической оснащенностью. К примеру, бело-синяя торсида признала Малярова лучшим игроком «Волги» в первой части сезона (и это в 18 лет!), а Владислав Радимов не упустил возможности пригласить игрока в сборную ФНЛ.

«Конкурировать с опытными игроками? Лично мне такая конкуренция только помогает», – признается Кирилл. И пока старший брат Никита тащит на себе «Шинник», Маляров-младший может составить конкуренцию оборонцам «Томи»: сообщается, что в переходе защитника лично заинтересован главный тренер сибиряков Валерий Непомнящий.

Азер Алиев

Клуб: «Енисей»

Позиция: полузащитник

Вот что с игроком делает тренерское доверие: окрыляет! Начав сезон на скамейке запасных, Алиев постепенно стал получать все больше игрового времени, в итоге распустился, как бутон цветущей розы, и стал, по признанию партнеров, одним из тех игроков, которые могут сделать результат. Полузащитник, проводящий первый сезон с твердым местом в основном составе, наделен нестандартным дриблингом, прекрасным видением поля и поставленным пасом. А еще манерой игры, чем-то напоминающей Алана Дзагоева.

По среднему количеству передач в штрафную площадь соперника за матч Алиев входит в число лучших игроков ФНЛ. Неудивительно, почему он является одним из лучших распасовщиков в «Енисее» – пять голевых передач. Зинедин Зидан, на которого равняется седьмой номер красноярцев, наверняка бы одобрил. Меж тем, за свои заслуги Алиев успел получить не только приглашение от Владислава Радимова в сборную ФНЛ, но и в свое время даже от сборной Азербайджана, с которой, правда, не срослось.

«Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ

Фото: baikal-info.ru, vk.com, fcvolgann.ru, fc-baltika.ru, riavrn.ru