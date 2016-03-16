Кержаков вернулся в сборную. Давыдов сломался в Чехии. Как русские выступают в Европе

Черчесов удерживает «Легию» на вершине. У Митрюшкина появляется надежда. Швец снова начал забивать. Александр Плеханов рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.

Кержаков не спасает «Цюрих»

Нападающий Александр Кержаков забил гол в дерби с «Грассхопперсом», но его команду это не спасло. Российский форвард открыл счет в матче, однако затем его команда пропустила сразу четыре мяча. «Цюрих» проиграл со счетом 4:2, оставшись на восьмом месте турнирной таблицы. Кержаков же своей игрой наконец-то снова заслужил вызов в сборную России.

Надежды Митрюшкина

Антон Митрюшкин опять остался вне заявки «Сьона», но должен с оптимизмом смотреть в будущее. В матче против «Янг Бойз» его команда потерпела поражение (2:3), а голкипер Андрис Ванинс получил красную карточку. Это означает, что уже в следующей игре «Сьона» Митрюшкин может оказаться хотя бы на скамейке запасных. Пока же он выступает за дублирующий состав, отстояв на ноль в игре с дублем «Санкт-Галлена» (0:0).

«Легия» Черчесова снова побеждает

«Легия» Черчесова продолжает держаться на первой строчке таблицы. В прошедшем туре команда российского специалиста в гостях справилась с «Краковией» (2:1). «Пяст» в перенесенном матче выиграл у «Шленска» (1:0), а затем обыграл команду «Подбескидзе» (3:2), продолжив преследование «Легии». Разрыв между клубами составляет всего одно очко.

Осечка «Кайрата»

«Кайрат» Александра Бородюка совсем недавно выиграл Суперкубок Казахстана, а вот в национальном чемпионате пока не блещет. В прошедшем туре команда уступила «Таразу» (1:2). Полузащитник «Кайрата» Михаил Бакаев провел на поле 90 минут. Андрей Аршавин по-прежнему не подписал контракт с командой.

В следующем туре подопечные Бородюка сыграют против «Окжетпеса».

Наши в «Шальке»

Роман Нойштедтер отыграл весь матч против «Герты» на позиции центрального защитника. «Шальке» проиграл 0:2, опустившись на пятое место в турнирной таблице.

Форвард дублирующего состава «Шальке» Алексей Гасилин принял участие в игре со второй командой «Кельна». Российский футболист провел на поле 61 минуту, а встреча завершилась минимальным успехом его команды.

Нападающий «Шальке U19» Максимилиан Проничев провел 59 минут в матче против сверстников из «Байера». Игра закончилась поражением «Шальке» со счетом 0:1.

Новости из Чехии

«Слован» в гостевом матче справился с «Пршибрамом» (1:0). Дмитрий Ефремов провел на поле 77 минут, не повлияв на исход игры результативными действиями.

«Яблонец» дома разошелся миром с «Баником» (1:1). Защитник хозяев Вячеслав Караваев отыграл всю встречу. Россиянин из «Баника» Артем Мещанинов вышел на замену на 60-й минуте.

Затем Караваев успел отыграть за «Яблонец» четвертьфинальный матч Кубка Чехии против «Дуклы» (2:1), где отметился голевой передачей. Мещанинов же провел встречу за молодежную команду «Баника». Его коллектив встречался со «Спартой» и потерпел поражение со счетом 4:0.

В матче молодежных команд «Млады Болеслав» и «Славии» (6:2) российский нападающий Денис Давыдов получил травму. Футболист провел на поле всего шесть минут, после чего был заменен. Срок восстановления составит полтора месяца.

Плохие вести из Болгарии

Болгарская «Славия», возглавляемая российским специалистом Александром Тархановым, потерпела первое поражение под его руководством. Неприступным соперником оказался «Лудогорец» (1:3). Нападающий Сердер Сердеров провел на поле 58 минут, после чего был заменен. «Славия» занимает четвертое место в турнирной таблице.

Что там в Португалии

«Бенфика Б» уступила клубу «Фейренше» со счетом 0:1. Виталий Лысцов участие в игре не принимал.

Защитник «Спортинга Б» Томас Рукас со стороны наблюдал за тем, как его команда обыграла «Санта Клару» (2:1).

«Лейрия» добыла три очка в игре с «Моурой» (2:1). Защитник Кирилл Костин отыграл всю встречу, Анатолие Николаеш остался на скамейке.

Как дела у остальных

«Вильярреал Б» обыграл команду «Бадалона» (3:0). Россиянин Антон Швец отметился в этой игре забитым мячом. Это уже третий гол нашего футболиста в нынешнем сезоне.

Полузащитник Ника Пилиев, известный по выступлению за ЦСКА, теперь играет в Латвии. Футболист дебютировал за команду РФШ в матче против «Елгавы», завершившийся для его коллектива поражением со счетом 0:4. Пилиев провел на поле 45 минут.

Нападающий словацкого «Михайловице» Максим Вотинов отыграл весь матч против команды «Тренчин» (1:3).

Gazzetta dello Sport признала полузащитника «Монтовы» Юрия Гонци лучшим игроком встречи с клубом «Джана Эрминио», завершившимся нулевой ничьей.

Форвард «Аяччо» Андрей Панюков вышел на замену на 76-й минуте в игре против «Метца». К сожалению, россиянин не помог «Аяччо» уйти от поражения со счетом 2:3.

«Валенсия» проиграла в дерби с «Леванте» (0:1). Денис Черышев продолжает восстанавливаться от повреждения. Гари Невилл утверждает, что россиянин пропустит несколько недель.

«Инфонет», где играют Никита Машичев и Евгений Тюкалов, продолжает лидировать в чемпионате. В прошедшем туре со счетом 4:0 была повержена «Таммека Тарту», а Машичев даже отметился забитым мячом.

Аршак Корян, выступающий за вторую команду «Витесса», отметился голевой передачей в игре с «Де Графсхапом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голкипер «Фиорентины U19» Артем Макаров отыграл встречу Кубка Виареджио против «Бельграно» (1:1).

Датский «Орхус» проиграл «Эсбьергу» (1:2). Джамалдин Ходжаниязов остался на скамейке запасных.

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Фото: globallookpress.com, legia.com, instagram.com, pfcslavia.com