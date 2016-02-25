«Диктором стал тамада. Пива не хватает». Как клуб из города невест зазывает людей на стадион

Рекорды посещаемости

Арена в Иванове встречает помпезными сталинскими колоннами. За главным входом раскинулись ряды рыночных палаток. Стадион принадлежит городу и отдан в оперативное управление, потому что должен окупать сам себя. Футболисты на «Текстильщике» вообще не самые важные действующие лица. Вокруг поля по беговым дорожкам залит каток, а по коридорам шныряет молодежь с коньками. Трибуны завалены снегом почти доверху. До апреля расчищать их некому, все равно футбол не предусмотрен. А там снег и сам растает.

Две администрации – клуба и стадиона – в одном здании уживаются мирно, но возможности маркетинга и управления у «Текстильщика» минимальны. После реконструкции в 2008 году стадион вмещает чуть больше девяти тысяч зрителей. Третья трибуна за воротами застряла меж времен. Уже во время работ возникли финансовые и организационные сложности, и демонтаж отложили.

Посещаемость падает, вне зависимости от лиги и города, Иваново не исключение. Разве что потеряли здесь меньше других. Раньше было в среднем четыре тысячи, сейчас – три двести. Маркетинговые ухищрения не помогут, если нет результата. Причем Иванове – город с традициями, гоняют мяч тут с дореволюционных времен. Культура боления складывалась десятилетиями, но в 90-е рассыпалась. Акции «приведи маму/брата/свата на стадион» работают для привлечения людей, которые никогда на футболе не были. Потом, впрочем, они видят: если здесь тухло или небезопасно, на игры не возвращаются и другим не советуют.

Лучшие трансляции

За активное продвижение клуба пресс-служба «Текстильщика» получила награду ПФЛ. Покрытие многих статей расходов футбольного клуба за счет бюджетных денег не предусмотрено, не из своего же кармана черпать. Клубу удалось договориться по бартеру о рекламе на всех рейтинговых радиостанциях и местном ТВ. Болельщики расклеивают афиши о матчах. Раньше после каждого матча телефон в офисе обрывали дедушки, которым физически тяжело ходить на стадион, но интересен результат матча. Теперь информацию оперативно передают в городскую телефонную справочную. Программки продают в пакете с билетом: 70 рублей за проход, 30 – на программку. Так удается продать около полутысячи при средних показателях по лиге в пару сотен.

Сайт «Текстильщик» создал одним из первых в ПФЛ еще в 2003 году, но там и застрял. Платформа морально устарела, а на новый движок и дизайн нужны деньги, которых нет. Многие разделы сайта наполняли и наполняют местные энтузиасты. Монетизировать сайт нереально, хилую посещаемость поддерживают в основном ради партнеров.

Будущее за трансляциями в хорошем качестве – это в Иванове поняли даже раньше, чем на федеральных каналах. Семь лет назад с матчей «Текстильщика» вели аудио-репортажи, с 2011 года перешли на видео. К этому сезону удалось договориться с местным провайдером о трансляциях: компания поставила три камеры, оптику, сервера. Теперь матчи «Текстильщика» идут в прямом эфире на местном канале, а на сайте провайдера вовсе формате HD. Дошло до лайф-интервью от кромки поля в перерыве. Потерять живого болельщика клуб не боится.

Тяжелые будни

– Давайте будем реалистами: если человек остается смотреть футбол на диване с пивом, что он включит? «Текстильщик» или АПЛ? На стадион люди идут за другими эмоциями, – объясняет пресс-атташе Артем Садовников. – Пива не хватает, кстати. Трансляции – это еще и популяризация. Приятно, когда болельщики других команд пишут: «О, хоть своих в нормальном качестве посмотрим». В некоторых клубах ведь как: «вебку» на ноутбук повесят – вот и вся трансляция. Как-то вообще камеру наружного наблюдения к полю повернули, невозможно смотреть было. Галочка для регламента поставлена. Понятно, что ресурсы у всех разные, но наши трансляции, пожалуй, лучшие по качеству на «Западе». Особенно после подъема второго «Спартака» в ФНЛ.

Город невест, естественно, проводит конкурс «Мисс «Текстильщик. Выбор диктора стадиона тоже проходил в рамках конкурса: заочные заявки, прослушивание, пробная работа на матче второй команды. Два финалиста схлестнулись и работали на игре основы, а лучшего выбрали болельщики. Никто не удивился, что победил местный ведущий свадеб. Платить постоянному фотографу клуб последний раз мог в 2007-м, когда команда играла в первой лиге. Теперь в фотографии упражняется за бесплатно молодежь.

Зарабатывать на атрибутике много не получается. Как и при печати программок, рентабельности мешают малые партии выпуска. Заказать в Китае условные кепки можно вдвое дешевле, но продавать эти 10 тысяч штук (минимальный размер заказа, на который согласны китайцы) будешь 10 лет. Спортивная кофта или куртка, идентичные тем, в которых тренируются футболисты «Текстильщика», обойдется в 2800. Игровая футболка, дизайн которой едва-едва меняется каждый год – 1500. Реплика втрое дешевле.

Лучше всего продаются шарфики «Русский «Манчестер».

В дореволюционные времена Иваново называли русским Манчестером в честь мирового центра текстильной промышленности. Сейчас Манчестер знаменит футболом, но в Иванове поймали тренд, обыграв красно-черные клубные цвета и историческое прошлое. Шарфы «Текстильщика» с надписью «Русский Манчестер» расходятся на ура.

Местная звезда

Февральский сбор «Текстильщик» проводит дома. Тренировки проходят в тренажерном зале и крытом манеже на базе стадиона «Локомотив». Там же находится СДЮШОР «Текстильщик». Помимо манежа рядом есть два искусственных открытых поля, так что на инфраструктуру не жалуются. Несмотря на общее название, спортшкола, как и стадион, в структуру клуба не входит и числится на балансе области. Но площадку основе предоставляет даром. Все это, впрочем, условно – клуб существует в основном на бюджетные деньги. Единственный более-менее серьезный партнер – местная текстильная фабрика, производящая детскую одежду.

Перед первой командой тренируется молодежь 2000-го года. Парни гоняют большой квадрат в два касания. На дальнем углу поля работает с юными вратарями первый номер «Текстильщика» и его капитан Андрей Романов. Натаскивая молодежь, ветеран сам успевает нагрузиться перед тренировкой. Воспитанник «Текстильщика» он дважды покидал клуб, когда тот скатывался в КФК, а потом в подвал после вылета из первой лиги, но как только перед ивановцами вновь ставили серьезные задачи – возвращался. Романова четыре раза признавали лучшим вратарем зоны «Запад», но в ФНЛ с родным клубом он отыграл лишь сезон.

– Раньше время было другое. Трансляций никаких, сложно вести игроков низших лиг. Ты или на голову сильнее всех, или заметят случайно селекционеры. Я вот, к примеру, так попал в юношескую сборную – увидели и позвали. В ФНЛ был вариант с «Шинником». Побегалов звал лично, рассчитывал. Я прошел все сборы, но за несколько дней до старта сезона получил травму ключицы в контрольном матче. И гендиректор «Шинника» решил, что я команде не помощник. Когда вышел опять на свой уровень, звали обратно, но после такого желания возвращаться уже не было. А потом возраст. Хотя я и сейчас, в 35, чувствую, что еще года три точно смогу играть. Когда закончу, буду тренером, с клубом это уже обсуждали.

Реальные задачи

Самой известной фигурой в «Текстильщике» был тренер – «спартаковец» Дмитрий Парфенов. Летом «Текстильщик» затарился более-менее известными игроками. Воспитанник «Зенита» Матяш приехал из ФНЛ, Путилин и Зимарев – из владимирского «Торпедо», поигравший в «Крыльях» Буданов, из «Урала» вернулся Щаницин. Александр десять лет играл в ФНЛ и Премьер-лиге за нальчикский «Спартак» и «Урал». Когда «Урал» не стал предлагать ему новый контракт, 31-летний хавбек решил вернуться домой. Состав «Текстильщика» на 40% сформирован из своих воспитанников.

Клуб чередовал победы с ничьими, но по ходу сезона Парфенов уехал в «Тосно». Ивановцев возглавил Равиль Сабитов. Сначала получалось бодаться с «Химками», но концовку «Текстильщик» смазал, и химчане ушли в отрыв на 13 очков. Теперь цель – попасть в тройку. Щаницин уверен, что еще не поздно и догнать «Химки»: «Команда у нас и для ФНЛ хороша».

Тренер Сабитов менее оптимистичен, он считает, что ПФЛ порядком сдала. Не случайно команды, поднимающиеся наверх, обновляют состав на 70%. «Текстильщик» пока не готов по инфраструктуре и финансам к повышению в классе. Сейчас важнее сохранить то, что есть. А есть сплав из молодых и опытных игроков при среднем возрасте команды в 26,5 лет и футбол, основанный на контроле мяча, что уже редкость для низших лиг. Лето для ПФЛ прогнозируется тяжелое, избежать перебоев с деньгами удастся немногим. Поговаривают о возможном слиянии ПФЛ с ФНЛ по зонному принципу: наиболее жизнеспособные команды останутся, а остальным придется уйти в любители.

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