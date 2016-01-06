Игра без миллионов. Как футбол в Рыбинске существует на суточную зарплату Халка

«Бомбардир» разбирается, как город с населением 200 тысяч человек спасает искренний футбол.

«Бомбардир» разбирается, как город с населением 200 тысяч человек спасает искренний футбол.

Спойлер. Главные выводы из материала: Руководство области вложило все деньги в «Шинник».

В разных режимах соревнований выступают одни и те же люди.

Большинство команд играют в футбол ради удовольствия.

Любительский футбол финансируют сами его участники.

В Рыбинске очень слабая инфраструктура даже для соревнований такого уровня.

Любители играют в футбол для болельщиков и активно следят за выступлениями друг друга.

Рыбинск – типичный волжский город. ГЭС, промышленность и медленное угасание. С 250-и тысяч в 1989 численность населения уже сократилась до 193-х. Этого пока хватает, чтобы держаться в хвосте первой сотни крупнейших городов страны. С большим футболом Рыбинск простился в 2002, когда одноименный клуб замкнул турнирную таблицу второй лиги зоны «Запад». Расположившийся двумя строчками выше ярославский «Нефтяник» тоже был расформирован. Руководство области решило не распыляться, перераспределив деньги в пользу вернувшегося в вышку «Шинника». С тех пор от Рыбинска время от времени заявлялась команда на первенство КФК, но сейчас нет и ее.

Во что играть без КФК

На самом деле, вариантов множество. Местная Федерация футбола проводит два десятка турниров – большой футбол, 8х8, мини-футбол, пляжный, зимний, ветеранский, детский, разного рода кубки. Есть первенства муниципального района и области, в том числе для женских команд. Востребованные футболисты загружены похлеще лигочемпионских звезд и играют по несколько матчей в неделю. В 2015 году в чемпионате Рыбинска по большому футболу участвовало 13 команд, в формате 8 на 8 – еще 12. Турнир по мини-футболу собрал 27 команд, иерархически разбитых на три лиги.

Люди в основном играют одни и те же. Просто переодевают шипованные бутсы на зальные, или вовсе снимают обувь на пляже. В будущем руководство ожидает сокращения количества команд, играющих в большой футбол за счет перехода в формат 8 на 8. Причины банальны – нехватка денег и игроков. Из заявки в 20-25 человек к концу сезона едва набирается народу на стартовый состав. Кто-то сломался, кто-то на даче, кто-то в Египте. Для 8х8 достаточно 14, а в мини можно обойтись обоймой в 10 человек.

В формате 8 на 8 можно играть параллельно два матча на одном поле. Боковые судьи не нужны, поскольку правило офсайда здесь не действует. Игра длится час, что позволяет компактно провести весь тур на одном стадионе за один день. Это здорово оптимизирует расходы. Та же ситуация в мини-футболе, где весь тур обычно играется в одном зале за один-два дня. Правда, судей здесь четверо, а более короткий заявочный список команды повышает сумму взноса для конкретного человека.

Кто играет

Фактически – любой. Требуется желание играть да умение попадать по мячу. Основной контингент – выпускники ДЮСШ. Команды в городе нет, в «Шинник» или куда-то выше попадают единицы, а играть-то хочется. Кое-кто в прошлом выступал на относительно высоком уровне – ПФЛ, КФК. Человек пятьсот футболистов, стабильно участвующих в городских соревнованиях, наберется.

Для создания команды тоже нужны лишь желание и инициатива. От организаций команд почти нет. Большая часть клубов формируется энтузиастами по принципу кумовства. Друзья-коллеги-родственники. В скором времени такие компанейские команды осознают потребность в усилении. Если финты после дворового футбола некоторые демонстрируют не хуже, чем у фристайлеров, то с тактикой беда. Требуются люди, прошедшие определенную школу и способные создать стержень командной игры. Обычно для этого в состав интегрируют трех-четырех человек с опытом.

По спортивному принципу комплектуется лишь несколько топовых команд, ставящих серьезные задачи на уровне города и области. Эти же коллективы регулярно и серьезно тренируются, ведут селекцию. Остальные играют просто в свое удовольствие.

Кто судит

Судьи – не исключение. Любой желающий может пополнить судейский корпус. Необходима только уверенность в себе. Уважение к судье на таком уровне – вопрос приоритетный. Много мата, ругани и скандалов. Неуверенный человек, неспособный себя правильно поставить, непременно поплывет. Все турниры обслуживает костяк в 20-25 арбитров. Для повышения их квалификации проводят семинары с участием ведущих арбитров области.

Есть еще Центр подготовки футбольных арбитров в Ярославле (ЦПФА), руководит которым известный в прошлом рефери Алексей Резников. Теперь начинающих судей отправляют туда на годичный курс с еженедельными занятиями по теории и физподготовке. После первого курса они могут судить соревнования городского уровня. По окончании второго курса – третью лигу, а если человек отучится все три года и хорошо себя зарекомендует – то даже ПФЛ. На городских соревнованиях судьи зарабатывают 350-450 рублей за матч.

Имеется и свой Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) из трех авторитетных экспертов, собирающийся после каждого тура. Очевидные решения, однозначно трактуемые регламентом, принимаются быстро. Спорные ситуации, особенно с интервалом возможной дисквалификации, проходят как полноценные судебные процессы – с вызовом и показаниями участников и свидетелей, а решение порой принимается за несколько заседаний. Основные инциденты – неспортивное поведение (скандалы, оскорбления, драки). Бывали случаи пожизненного отстранения от игры и дисквалификации целых команд.

Кто финансирует любительский футбол, и на что идут деньги

Сами участники. Суммы взносов варьируются и зависят от формата турнира, а также от количества команд. Максимальная сумма взноса – в большом футболе. 34 тысячи рублей за сезон с команды. Нехитрая арифметика дает 1,5-2 тысячи с человека. Плюс надо заказать форму, которая обходится еще во столько же. В мини-футболе взносы от 26 до 29 тысяч рублей, а участие в турнире формата 8 на 8 обходилось всего в 14 тысяч за счет удачной договоренности по аренде стадиона.

Структура расходов консервативна: аренда полей, зарплата судей и врача, различный инвентарь, награждение по итогам сезона, работа главного судьи соревнований и оргкомитета. Финансовая поддержка со стороны муниципалитета эквивалентна дырке от баранки. Власти поддерживают только чемпионат муниципального района (тот, где выступают сельские команды). Спонсоров практически нет. На разовые мероприятия или кубки порой удается кого-то найти, но генеральный спонсор или просто постоянный партнер – только розовая мечта.

В организационном плане чиновниками делается больше. С директорами стадионов договариваются о единой цене за аренду полей, которая несколько ниже рыночной. К слову, аренда поля обойдется в 1,5-3 тысячи за час. Зал можно снять за 500-1000 рублей. Для детских турниров Департамент образования предоставляет площадки и организует школьные команды. Могут выделить автобус для выездов сборной города или оказать иную косвенную поддержку, но в целом помогают не слишком охотно и существенно.

Кто занимается организацией

Ярославская региональная общественная организация Федерация футбола "Волга" – за громким названием скрывается группа энтузиастов. Формально Федерация иерархически подчиняется вышестоящим инстанциям, но фактически взаимодействие ограничивается участием в проводимых этими конторами соревнованиях областного и всероссийского уровня. Финансовой поддержки нет и здесь. В прошлом году случился раскол, когда образовалась альтернативная футбольная федерация. Новое объединение даже провело свой независимый турнир по мини-футболу, но, в конечном счете, первым лицам удалось найти компромисс и вновь собрать всех под одной эгидой.

Посты президента Федерации или Главного судьи соревнований приносят в основном обязанности, а не права. Основная функция «Волги» – организационная. Бюджет формируется за счет взносов команд (около 2 тысяч из каждого взноса уходят на организационные расходы). Помимо этого Федерация придерживается определенной политической линии. Например, по поддержке местных футбольных сообществ. Стадионы разбросаны по отдаленным микрорайонам, а большинство команд базируется в городе. Игроки брюзжат, когда приходится мотаться на выезды, но руководство жертвует комфортом ради сохранения футбола в глубинке. Каждый тур чемпионата района проводится в одном, но разном месте. Для села это событие – приезжает 40 парней в красивой форме, судьи с флагами бегают. Зато дети видят, ради чего им тренироваться и расти.

Инфраструктура

Ахиллесова пята любительского футбола, тормозящая его развитие. На двухсоттысячный город всего одна площадка, более-менее отвечающая требованиям – реконструированный семь лет назад стадион «Авангард» с искусственным покрытием и пластиковыми креслами. На остальных пяти дееспособных стадионах – деревянные советские скамейки и естественный газон разной степени убитости. На поддержание травы в должном состоянии просто нет денег. Рыбинск вошел в программу РФС по развитию футбола, так что в 2016 году должны построить еще одно современное поле. Правда, в пригороде.

С залами еще хуже – ни один из них не соответствует нормативным параметрам по размеру. Практически все существенно (раза в два) короче и уже. Поэтому хорошие команды отказываются приезжать на межрегиональные турниры в Рыбинск, увидев фото площадок. Сидячих трибун ни в одном из залов нет, в лучшем случае – балкон. Ни количественно, ни качественно городской футбол необходимыми площадями не обеспечен.

Для кого все это: зрители и информационная поддержка

В футбол играют для болельщиков, и они есть. Хотя условия отсутствуют напрочь. Летние матчи собирают 50-150 болельщиков в зависимости от погоды. Удобно, что формат 8 на 8 и мини-футбол предполагают несколько матчей подряд. Любители футбола зависают на площадке целый день. Посмотрел матч, сходил за чаем, пока разминаются следующие команды, и смотришь дальше. Поэтому не растут рейтинги «Матч-ТВ» – все футболисты в выходные на реальных матчах. Играют сами или смотрят на друзей. За результатами в профессиональном футболе следят по онлайн-трансляциям – многие балуются ставками.

Информационная составляющая на уровне – турниры освещает местное ТВ. Своего сайта у Федерации пока нет, но вся статистика оперативно обновляется в футбольной соцсети goalstream. Каждый игрок имеет свой профиль – число матчей, голы, передачи, карточки. Фотоотчеты о матчах нерегулярны, но имеют место быть. Медиа вдохнули новую жизнь в местное футбольное сообщество. Одно дело просто на словах сказать, что где-то играл и что-то забил. Совсем другое, когда можешь кинуть другу или девушке ссылку – вот он я, сыграл 8 матчей, забил 11 мячей. Разворачивается конкуренция не только за командные, но и за индивидуальные награды.

«Бомбардир.ру» запускает блоги!

Фото: vk.com/football_in_rybinsk