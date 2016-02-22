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  • «Джеррард уснул на своей драной заднице» и другие клевые фанатские песни

«Джеррард уснул на своей драной заднице» и другие клевые фанатские песни

"Стивен Джеррард уснул на своей драной заднице на "Энфилде"

Любимая песня фанатов "Челси", злостно вспоминающих роковую ошибку легенды "Ливерпуля". 

"Мы проигрываем каждую неделю. Ничего особенного, но мы проигрываем каждую неделю"

Фанаты "Вест Хэма", "Манчестер Сити" и "Эвертона" частенько заводят подобную песню. Вообще, она универсальна для любого клуба, угодившего в череду поражений.

"Адебайор! Адебайор! Его отец моет слонов, а мать – шлюха"

Нападающего Эмануэля Адебайора в Англии любят далеко не все.

"Шелви, он придет за тобой! Гарри Поттер придет за тобой"

Полузащитника Джонджо Шелви болельщики "Вест Хэма" сравнили с существом, имя которого нельзя произносить вслух.

"Яя, Яя, Яя Туре. Коло, Коло, Коло Туре"

Зажигательная песенка про братьев Туре. Коло, кстати, недавно забил свой первый гол за пять лет.

"Мы хотим вернуть наш член"

Фанаты "Сандерленда" отличились на игре с "Вест Хэмом". Видео прилагается.

"Луис Суарес. Он кусает, кого хочет"

Уругвайскому нападающему посвящено много песен. И все они достойны особого внимания.

"Маруан Феллайни, ты любовь всей моей жизни. Я дам тебе свою жену. Хочу такие же вьющиеся волосы"

Фанаты "Эвертона" очень сильно восхищались бельгийским футболистом.

"Диего Коста – человек-слон"

Нападающий "Челси" иногда действительно напоминает слона. А уж защитники соперника точно воспринимают его именно так.

"Кевин Нолан, твоя курица сдохла"

Жестокие слова для Кевина Нолана от фанатов "Сандерленда".

"Губернатор – жлоб"

В России тоже умеют петь, причем на злобу дня.

"Это Гинер все купил!"

Пожалуй, самая известная кричалка на отечественных стадионах. Песня (ну как песня), от которой в восторге даже сам Евгений Гинер. Правда, 18+.

"Там, где вам предстоит играть"

Наставляющая слаженная песня от сербских ультрас.

"О-о-о "Русенборг"

Норвежский "Русенборг" выиграл лигу, а футболист Микаэль Дорсин завел фанатов.

[cr]

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Челси Тоттенхэм Сандерленд Эвертон Адебайор Эммануэль Джеррард Стивен Суарес Луис Феллайни Маруан Коста Диего Шелви Джонджо
Комментарии (4)
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Ubuntu
1456135099
Бомбардир теперь без цензуры?
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Liverpool-The-Best
1456135379
Круто! Хотелось бы послушать МЮ-шных болел, как они ржут над Ван галей))
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narkozanos
1456156144
Сербы конечно бычары
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ЖОРРО
1456165019
Классно!Уделяйте больше внимания болельщикам,это весомая часть футбола!)) Интересно узнавать разнообразную информацию о них)
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