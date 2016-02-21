Проблемы воспитания. 10 игроков, которых сделал «Манчестер Юнайтед»

Жерар Пике

Период: 2004 – 2008

Статистика: 6 игр (0 голов в АПЛ)

Как создавался:

Уроженец Барселоны Жерар Пике в детстве попал в кантеру главного клуба Каталонии, но профессиональный контракт с "Барселоной" не подписал. Так в 2004-м году его уговорил "Манчестер Юнайтед", которому даже не пришлось платить за юного вундеркинда.

Пике редко пробивался в основной состав, и только изредка подменял травмированных защитников. Отличная игра за резервы, однако, побудила руководство "МЮ" предложить ему новый контракт.

В августе 2006-го он отправился на годичную аренду в "Реал" из Сарагосы, где сразу стал игроком основы.

Почему ушел:

Несмотря на очевидный талант, Пике не мог адаптироваться к Англии и постоянно тосковал по родине. Парня отдали в аренду "Сарагосе". В мае 2007 года сэр Алекс Фергюсон собирался посмотреть на игру Пике, чтобы понять, стоит ли предлагать ему новый контракт. На матч шотландец так и не приехал из-за проблем в аэропорту. А через год "Барселона" объявила о возвращении Пике, который обошелся клубу всего в 5 миллионов фунтов.

Как сейчас играет:

Хосеп Гвардиола быстро ввел игрока в состав, и Пике расцвел. До сих пор он остается важнейшим игроком "Барселоны", не уставая троллить мадридский "Реал".

Поль Погба

Период: 2009 – 2011

Статистика: 3 игры (0 голов в АПЛ)

Как создавался:

Даже переход Погба в "Юнайтед" проходил под шум скандалов. Француз сразу стал фигурировать в числе самых одаренных игроков клуба. Дебютный сезон за молодежку Погба провел с блеском, забив семь голов за 21 матч. Вскоре тренерский штаб посоветовал Фергюсону перевести Погба в основную команду, что и случилось в сезоне-2011/12.

Почему ушел:

Шотландец почувствовал в юноше нотки характера, которые ему не нравятся. Но был уверен, что если будет держать игрока в первой команде и иногда подпускать, тот угомонится. Однако Погба хотел играть здесь и сейчас, поэтому стал провоцировать клуб и тренера. Летом 2012-го года стало известно, что француз не подпишет новый контракт и перейдет в "Ювентус". Фергюсон был разъярен поведением Погба, охарактеризовав переход "неуважением к клубу" и играми агента.

Как сейчас играет:

Антонио Конте вводил Погба в состав "Ювентуса" аккуратно, но француз сразу показал такой уровень игры, что без вопросов стал основным игроком. Прогресс Погба – самый стремительный в современном футболе. Теперь его трансфер оценивается в сумму за 100 миллионов евро.

Чичарито

Период: 2010 – 2015

Статистика: 103 игры (37 голов в АПЛ)

Как создавался:

"Юнайтед" видел в Чичарито нового Сульшера, который был известен суперспособностью сотворить гол за после выхода на замену. Первое время мексиканец действительно был талисманом команды, забив несколько решающих мячей. Однако уже в последние годы работы Фергюсона его ценность снизилась.

Почему ушел:

Несмотря на очевидный талант, тренеры не видели его игроком основы. Дэвид Мойес и Луи ван Гаал могли предложить Чичарито должность третьего-четвертого нападающего. Аренда в "Реал" ситуацию не слишком спасла, в Мадриде он тоже прирос к лавке. Поговорив с ван Гаалом, мексиканец спешно покинул Манчестер и перебрался в "Байер".

Как сейчас играет:

Впервые после переезда из Мексики Чичарито получил достаточное количество игрового времени. "Байер" с удовольствием играет на него. 22 гола в 29 матчах – такого довольного Хавьера Эрнандеса вы не видели давно.

Данни Уэлбек

Период: 2001-2014

Статистика: 92 игры (20 голов в АПЛ)

Как создавался:

Данни Уэлбек мало того, что считался одним из самых многообещающих ребят, так еще и родился в Манчестере. В сезоне-2011/12 он стал все чаще попадать в основу, сэр Алекс ценил его скорость, умение играть по всему периметру атаки и самоотдачу. В своем первом предсезонном турне Уэлбек выглядел как школьник, зато играл очень уверенно.

Почему ушел:

Его уход стал еще одним спорным решением ван Гаала. Болельщики "МЮ" любили что Чичарито, что Уэлбека, не в последнюю очередь из-за того, что Фергюсон видел их костяком атаки в будущем. По словам ван Гаала, Уэлбек не мог похвастаться статистикой Робина ван Перси или Руни. Трансфер в "Арсенал" выглядел удачной сделкой. "МЮ" рассчитывал на Фалькао, а также планировал пустить в основу больше выпускников академии.

Как сейчас играет:

В "Арсенале" Уэлбек должен был пригодиться, но пока статистика не слишком радует. Зато победный гол "Лестеру" в одном из решающих матчей за титул можно занести Уэлбеку в актив. Несмотря на нестабильность в клубе, в сборной Англии Данни всегда отличался отличной результативностью.

Карлос Тевес

Период: 2007-2009

Статистика: 63 игры (19 голов в АПЛ)

Как создавался:

Купленный "Вест Хэмом" из "Коринтианса" по хитрым схемам, Карлос Тевес быстро сделал себе имя в Англии. Его страсть, напор, результативность нравились трибунам на Островах. В 2007-м году вместо спокойного трансфера в "Юнайтед" состоялся скандал, в результате которого клубы договорились о двухгодичной аренде аргентинца с правом выкупа. Но "Манчестер" был упорен, потому что покупал Тевеса в основной состав.

Почему ушел:

Карлос был известен сложным характером, который должен был однажды схлестнуться с властью Фергюсона. "Нет никого важнее, чем клуб", - таков был принцип тренера. Несмотря на стабильную игру аргентинца, его место все чаще занимал Димитар Бербатов, купленный у "Тоттенхэма" за огромную (по тем временам) сумму в 30 миллионов евро. Тевеса обидел статус запасного, о чем он несколько раз высказался. После окончания аренды аргентинец сделал жесткий финт и ушел к "шумным соседям" в "Манчестер Сити".

Как сейчас играет:

Успешно поиграв за "Ювентус", Тевес вернулся в первый клуб - "Бока Хуниорс". Тут он планирует завершить карьеру, и зимой отказался от крупной зарплаты в Китае. В прошлом году Тевес сделал дубль, выиграв чемпионат и Кубок Аргентины.

Кто должен был стать звездой, но разочаровал

Нани

Период: 2007-2015

Статистика: 147 игры (25 голов в АПЛ)

Как создавался:

Нани – яркий пример того, как ярлыки "следующий" и "новый" только мешают футболистам раскрыться. Повторив путь Криштиану Роналду из "Спортинга", Нани должен был стать еще одним техничным вундеркиндом из Португалии, но в итоге потерялся в финтах Роналду. Большую часть времени Нани пытался имитировать стиль одноклубника и гордился собственной фишкой – праздновать голы кульбитами.

Почему ушел:

Акробатики с каждым сезоном становилось все меньше. Временами Нани вспыхивал, но застрял в клише футболиста "на вырост". Вот-вот раскроется, только поборет эгоизм. Фанаты Нани кивали на Роналду, который сначала тоже был "ныряльщиком" с модной прической. Однако Криштиану успевал и уложить волосы, и отпахать на тренировке. Нани же оставался техничным, но очень нестабильным игроком, который не дотягивал до уровня "Юнайтед".

Как сейчас играет:

В прошлом сезоне была аренда в "Спортинг", где Нани вроде бы вернулся в игру. Сейчас он развлекает Турцию в "Фенербахче". Стабильное место на поле – гарантия попадания в сборную Португалии. А это, кажется, последнее место, где Нани радуется жизни.

Андерсон

Период: 2007-2015

Статистика: 105 игр (5 голов в АПЛ)

Как создавался:

Андерсон стал еще одним результатом "португальского бума", когда в "Манчестер Юнайтед" решили, что каждый второй талантливый игрок чемпионата Португалии – будущий Роналду. За Андерсона выложили огромные деньги в надежде, что он сменит Пола Скоулза. Бразилец действительно был талантлив, но попадал в основу хаотично. Травмы, плохая форма, травмы.

Почему ушел:

Нестабильный и не прогрессировавший Андерсон обладал огромным кредитом доверия, но в итоге оказался в числе первых, кто покинул клуб после ухода сэра Алекса. Бразилец с трудом попадал по воротам соперника, несмотря на номинальный статус атакующего полузащитника, а проблемы с физической формой и весом только усугубили его положение.

Как сейчас играет:

В "Интернасионале" Андерсон дебютировал, промахнувшись с пенальти. Во втором матче его унесли с поля на 36-й минуте, поскольку ему понадобилась кислородная маска. Злоключения Андерсона на этом не прекращаются, и пока сложно предвидеть его возвращение в европейский футбол.

Рафаэль и Фабио Да Силва

Период: 2008-2015 (Рафаэль); 2008-2014 (Фабио)

Статистика: Рафаэль – 109 игр (5 голов); Фабио – 22 игры (0 голов)

Как создавались:

Братья Да Силва считались одними из самых многообещающих игроков Бразилии, но только Рафаэль в итоге смог завоевать статус полноценного игрока основы, став главным правым защитником команды после ухода капитана и легенды клуба Гари Невилла.

Братья отличались скоростью и умением атаковать, и в клубе надеялись использовать физические данные Рафаэля для того, чтобы усилить атакующую мощь. Невилл и подменявший его Браун не отличались скоростью и креативом на чужой половине.

Почему ушли:

Фабио так и не пробился в первую команду, хотя изначально считался перспективнее Рафаэля. Но на его позиции отжигал Патрис Эвра. В 2014 году близнецы впервые в карьере разошлись по разным клубам. Фабио ушел в "Кардифф", а через год и Рафаэль – в "Лион". В отличие от других талантливых покупок того времени, у Рафаэля была реальная возможность закрепиться в команде, но нередкие травмы и глупые ошибки поставили крест на его карьере в Премьер-лиге.

Как сейчас играют:

Несмотря на яркий старт, в "Лионе" Рафаэль не очень счастлив. Главный тренер Бруно Женезьо не сильно верит в бразильца, да и он сам намекнул, что мечтает вернуться в Бразилию и играть за любимый "Ботафого", причем вместе с братом.

Бен Фостер

Период: 2005-2019

Статистика: 12 игр

Как создавался:

Фергюсон увидел Бена Фостера в составе "Рексхэма", когда приехал посмотреть на своего сына Даррена. "Юнайтед" к тому времени активно искал вратаря уровня Петера Шмейхеля. Фостер принадлежал "Сток Сити" и впечатлил шотландца настолько, что тот решил приобрести его за миллион фунтов.

К несчастью для Фостера, в том же 2005 году в "Юнайтед" пришел Эдвин ван дер Сар. Вопрос с первым номером был решен на несколько лет. Подменял голландца Томаш Кушчак, так что Бену пришлось кататься по арендам.

Почему ушел:

Период, когда Фостер был близок к роли основного вратаря, был очень коротким. Чем больше сваливалось ответственности, тем яснее становилось, что Фостер не может похвастаться ни стабильностью, ни стрессоустойчивостью. Час икс – Суперкубок-2009, который пропускал Ван дер Сар. Две ошибки Фостера привели к голам, а в серии пенальти он не отбил ни одного удара.

Как сейчас играет:

В "Вест Бромвиче" Фостер нашел свою команду: с ним в обойме клуб побил рекорд по сухим матчам и поднялся на рекордно высокое для себя место в АПЛ. В сезоне-2011/12 и 2013/14 фанаты признавали голкипера лучшим игроком года.

Равель Моррисон

Период: 2010-2012

Статистика: 0 игр

Как создавался:

Когда "Юнайтед" предложил юному Моррисону контракт, Фергюсон назвал его самым талантливым игроком в своем возрасте. В клубе к нему всегда относились как к особенному таланту и игроку основы в скором будущем. Моррисону нравилось такое отношение и прочие атрибуты успешного футболиста. За "МЮ" он, правда, сыграл всего два матча в Кубке лиги.

Почему ушел:

Моррисон и Погба считались самыми талантливыми игрокам молодежного состава, но Равеля то и дело критиковали за его поведение вне поля, и он не раз попадал в полицейский участок – в том числе за физическое насилие в отношении своей девушки и ее матери. Неспортивное поведение вкупе с неоправданно высокими запросами в плане финансов не оставили "Юнайтед" выбора, кроме как сбагрить игрока в "Вест Хэм".

Как сейчас играет:

Нашкодив в Англии, Моррисон уехал в итальянский "Лацио", где, однако, продолжает испытывать трудности из-за своего поведения. Тренер Стефано Пиоли открыто критиковал его за недостаточное старание и нежелание изучать итальянский язык. В этом сезоне 23-летний хавбек сыграл 152 минуты.