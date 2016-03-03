Больше, чем друг. За что мы любим Клаудио Писарро

Когда в 2001-м году он, раскрывшись в Бремене, решил сменить его на более «попсовый» Мюнхен, в адрес перуанца никто не сказал плохого слова. Многие болельщики «музыкантов» искренне желали Клаудио удачи в покорении новых вершин. За шесть лет в «Баварии» у Пиццы не все было гладко. Его финансовые аппетиты росли вместе с уровнем клуба, и руководство клуба не было готово их удовлетворить. Расставание с Мюнхеном, тем не менее, прошло без громких скандалов и взаимных претензий. Перуанец просто не продлил контракт, решив переехать на Туманный Альбион. В «Челси» на тот момент готовы были платить больше, чем в большинстве других клубов. Но если Моуриньо доверял нападающему, то Авраам Грант, пришедший после его отставки, делал ставку на Калу и Дрогба. Играть роль второго, а то и третьего плана Клаудио не привык. Он никогда не боялся конкуренции, но бороться был готов только в случае, если ощущал доверие тренерского штаба.

Необходимость сменить обстановку снова навела на мысли о Бремене. Отправившись в аренду в «Вердер», он органично дополнил состав команды, в которой тогда выступал Пер Мертезакер, Диего, Месут Озил и Уго Алмейда. Уже через три месяца после возвращения в Бундеслиге перуанец оформил хет-трик в ворота «Айнтрахта». Именно с приходом Клаудио связываются кубковые прорывы бременцев в том сезоне. Они выиграли Кубок Германии, а также вышли в финал последнего розыгрыша Кубка УЕФА, уступив в решающем матче донецкому «Шахтеру». Неудивительно, что «Вердер» поспешил выкупить контракт Писарро у «Челси» по окончании сезона. Доволен был и сам нападающий, пусть даже ему и пришлось пойти на понижение зарплаты. Он просто был счастлив вернуться домой: «Я чувствую прилив энергии, которую излучают люди, находящиеся в этом клубе. Это положительная энергия, которая существует далеко не везде».

О Писарро снова заговорили. Его неудачи в «Челси» были сочтены случайностью, и за перуанцем вновь выстроились в очередь топ-клубы. Клаудио провел три прекрасных года в Бремене, но клуб так и не смог достичь чего-либо серьезного. Перуанцу же хотелось выигрывать трофеи, тем более, что ему уже исполнилось 33 года. Не все поняли мотивов, по которым Юпп Хайнкес позвал возрастного форварда в «Баварию», где уже были Марио Манджукич и Марио Гомес. Многие отводили перуанцу роль глубокого запасного, но он не сомневался в своих силах: «Я не жалею о том, что перешел в «Баварию». На протяжении всей моей карьеры меня столько раз от чего-то предостерегали, что я уже научился никого не слушать. И в «Баварию», и в «Вердер» я переходил дважды, и каждый раз все заканчивалось успешно. Думаю, я заслужил возможность в конце своей карьеры поиграть в команде, решающей серьезные задачи». Вера в себя не подвела Пиццу – уже в первый сезон после возвращения в «Баварию» он забил 13 голов в 28-ми матчах во всех турнирах, став частью команды, оформившей знаменитый требл.

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Писарро был полезен «Баварии» не только на поле. Он много времени проводил с новым тренером команды Пепом Гвардиолой, помогая ему адаптироваться в новой обстановке. Пусть манера игры нападающего и слабо вписывалась в тики-таку, привезенную испанцем из столицы Каталонии, он провел в Мюнхене еще один достойный сезон, хотя на тот момент ему было уже 35 лет. Впрочем, через сезон игрок и клуб полюбовно разошлись – как бы хорош ни был Клаудио, он не смог выдерживать конкуренцию более молодых нападающих. Левандовски застолбил за собой место в основе, а Клаудио не хотел заканчивать карьеру на скамейке запасных.

Виктор Скрипник позвал его в «Вердер» не за былые заслуги и не в дань старой дружбе со времен совместных выступлений в команде с 1999-го по 2001-й годы. В распоряжении украинца был всего один толковый нападающий Уджа и команда, состоящая, в основном, из молодежи. К тому же, известный немецкий веб-портал 11Freunde справедливо констатировал: у «Вердера» нет ни одной суперзвезды или человека, беззаветно любимого болельщиками. Подписание Писарро, таким образом, могло решить сразу две эти проблемы.

Почему игрока, дважды уже покидавшего команду на пике формы, снова были рады видеть в Бремене? Лучше всего на этот вопрос ответил почетный президент «Вердера» Клаус-Дитер Фишер: «Клаудио – человек, другом которого хотел бы быть каждый. Это потрясающая личность».

В спортивном плане от Писарро в Бремене не ждали чуда. «Киккер» в заметке, посвященной возвращению перуанца в Бремен, лаконично заявил: «Клаудио – не спаситель, а человек, который должен поднять командный дух». Практика показывает, что Пицца отлично справляется с обеими задачами. У него сразу возникло взаимопонимание с Энтони Уджа. «Конечно, для меня подписание Писарро стало приятным сюрпризом. Клаудио является одним из самых результативных футболистов в истории Бундеслиги. Он часто говорит, что и как я должен делать, и я очень ценю его советы», – говорит нигериец, с которым связываются основные надежды «музыкантов» в атаке.

Первый матч после возвращения Писарро провел против «Хоффенхайма», выйдя на замену на 82-й минуте. Было заметно, что нападающий далек от оптимальных кондиций, имеет лишний вес и уже не так урок, как в былые времена. Но это не помешало ему выиграть позиционную борьбу у защитников и отдать голевой пас на Уджа, забившего победный мяч на второй компенсированной минуте.

Клаудио обещал болельщикам показать оптимальный футбол после зимней паузы, поскольку летом не проводил с командой полноценную подготовку. И он сдержал слово. В первых трех турах нового года с «Шальке», «Гертой» и гладбахской «Боруссией» он забил 4 раза. А еще он сделал ключевой перехват в кубковом матче с «Байером», завершившийся пенальти (реализовал его сам перуанец) и красной карточкой для Венделла.

Хотя контракт Пиццы с «Вердером» рассчитан всего до конца сезона, уже сейчас руководство клуба подумывает о его продлении. В недавнем матче с Гладбахом Писарро стал первым иностранцем, которому покорилась отметка в 400 проведенных матчей в Бундеслиге. Он продолжает удерживать лидерство по количеству голов, забитых легионерами в немецком чемпионате. И он еще не устал от футбола и планирует сыграть со сборной Перу на ЧМ-2018 в Росии.

«Фанаты «Вердера» заставляют мое сердце биться чаще», – говорит перуанский ветеран. То же самое делает игра Клаудио с сердцами болельщиков во всем мире. Он менял команды, искал лучшей судьбы, но неизменно делал все с улыбой на лице, оптимистическим взглядом на жизнь и полной самоотдачей.

Писарро – это больше, чем опытный футболист, способный многому научить молодых партнеров по команде. Это неординарная личность, напоминающая нам о том, за что мы полюбили настоящий искренний футбол в далеком детстве.