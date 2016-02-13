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Миранчук, Юсупов, Джанаев и другие дети лимита

Вратарь: Сослан Джанаев («Ростов»)

Возраст: 28 лет

Сезон 2014/15: 0 матчей

Чье место занял: Антон Амельченко (Белоруссия)

Сезон 2015/2016: 18 матчей (-16, 2 ж.к.)

С Плетикосой руководство «Ростова» рассталось чуть раньше. 37-летний хорват уже не был эталоном надежности и рассказывал журналистам про задолженности перед командой. Его дублер белорус Амельченко – жертва лимита. Бердыев логично поставил на Джанаева. В пользу Сослана возраст и талант. Главная интрига – не заложил ли тренер мину замедленного действия. В 2009 году «Спартак» был как никогда близок к возвращению чемпионского титула, а Джанаев казался вторым Акинфеевым. За три тура до финиша Сос спекся. Две подряд пенки от голкипера стоили «Спартаку» двух поражений, а карьера многообещающего вратаря на пять лет угодила в ступор. Сейчас «Ростов» в схожей ситуации. Кто даст гарантию, что Джанаев не начнет чудить в решающий момент?

Защитник: Тимофей Маргасов («Ростов»)

Возраст: 23 года

Сезон 2014/15: аренда в «Сибири»

Чье место занял: Игор Лоло (Кот-д’Ивуар), Тимофей Калачев (Белоруссия)

Сезон 2015/2016: 18 матчей (1 ассист, 2 ж.к.)

Уход Горе прошлой зимой обнажил правый фланг. Возрастному Игору Лоло было тяжеловато. Бердыев вынужденно ставил в оборону Тимофея Калачева, но жесткий белорус, и в средней линии собирающий букет карточек, сзади становился постоянным источником риска. Атакующий потенциал без лучшего ассистента тоже страдал. Решение нашлось благодаря возвращению Маргасова. Заматеревший в ФНЛ тезка Калачева составил с белорусом сбалансированный тандем на фланге. Ярко выраженных талантов за Маргасовым не числится, но и слабых мест нет тоже. Чаще играл справа, без проблем перебирался налево и пару раз выскочил даже в центре обороны. Мобилен, с хорошими физическими данными, играет чисто.

Защитник: Иван Новосельцев («Ростов»)

Возраст: 24 года

Сезон 2014/15: 11 матчей + 2 стыковых (3 ж.к.)

Чье место занял: Хрвое Милич (Хорватия), Максим Бордачев (Белоруссия)

Сезон 2015/2016: 16 матчей (1 ж.к.)

Еще один универсальный солдат Бердыева. Новосельцев способен сыграть как слева, так и в центре обороны. В прошлом сезоне он обычно проигрывал конкуренцию такому же универсалу Бордачеву и бровочнику Миличу, которых пришлось списать. Летом ушел лидер дончан Дьяков, но на его место Бердыев взял Наваса. При игре в четыре защитника Новосельцев выходил слева, или становился третьим центральным. Дальнейшее будущее игрока обоймы сборной туманно. На левый фланг куплен Кудряшов. При четверке защитников Новосельцев скорее всего сядет на лавку. С другой стороны, Навасу на днях стукнет 36. В перспективе в центре играть именно Ивану, если летом он не захочет уйти на повышение.

Защитник: Георгий Джикия («Амкар»)

Возраст: 22 года

Сезон 2014/15: «Химик» (Дзержинск), ФНЛ

Чье место занял: Петар Занев (Болгария)

Сезон 2015/2016: 12 матчей (1 ассист, 4 ж.к.)

Пока воспитанник «Локомотива» лишь в процессе импортозамещения. Перенаселенный варягами и стесненный в финансах «Амкар» откопал Джикию в вылетевшем из ФНЛ «Химике». Занев всем устраивал Гаджиева, но правила есть правила. Опытный болгарин несколько раз уходил в центр обороны, некоторые матчи просто пропустил. В этом сезоне 30-летний Занев будет и дальше выходить на поле, но будущее за Джикия. Георгий хорош при активной фланговой игре – смело идет в обыгрыш, любит длинные передачи и кроссы, неплохо исполняет стандарты. Чего стоит победный гол со штрафного в Кубке родному «Локомотиву». С коротким пасом хуже, хромает пока и дисциплина.

Полузащитник: Артур Юсупов («Зенит»)

Возраст: 26 лет

Сезон 2014/15: «Динамо» (21 матч, 1 гол, 5 ассистов, 4 ж.к.)

Чье место занял: Хави Гарсия (Испания)

Сезон 2015/2016: 14 матчей (1 ассист, 4 ж.к.)

Уходившего из «Динамо» свободным агентом Юсупова брали скорее для глубины состава, однако Артур волей обстоятельств неожиданно стал игроком стартовой обоймы. Виллаш-Боаш поочередно усаживал на лавку то Данни, то Кришито, но чаще лишним становился Гарсия. Игравший в Москве ближе к атаке Юсупов переквалифицировался в нижнего опорного, разгружая Витселя. А в матчах, когда играл Гарсия, Артур уходил правее. Часто Юсупова меняли, и цельного впечатления он пока не оставил. В разрушении испанец полезнее, в созидании же россиянин пока не преуспел. Артур предстал скорее ослабленной копией Файзулина. Если Виктор наберет форму, Юсупов сядет в запас.

Полузащитник: Александр Коломейцев («Локомотив»)

Возраст: 26 лет

Сезон 2014/15: «Амкар» (28 матчей, 3 гола, 4 ассиста, 1 ж.к.)

Чье место занял: Мануэл Фернандеш (Португалия), Мубарак Буссуфа (Марокко)

Сезон 2015/2016: 17 матчей (3 гола, 4 ассиста, 1 ж.к.)

Лидер «Амкара» переходил в «Локомотив» скорее как игрок ротации, однако благодаря лимиту, не самой лучшей форме Буссуфа с Фернандешем и нестабильности Миранчука стал ключевой фигурой. Александр одинаково комфортно чувствует себя как в опорной зоне, так и ближе к атаке. В Перми от безнадеги он и форвардом успел побыть. А в стане «железнодорожников» уже повторил свои показатели за весь прошлый сезон. Если таланты Миранчука скорее умозрительны – специалисты толкуют про интеллект и умение отдать тонкий пас – то Коломейцев действует, быть может, проще, зато результативнее.

Полузащитник: Арсен Хубулов («Кубань»)

Возраст: 25 лет

Сезон 2014/15: 15 матчей (1 ассист, 4 ж.к.)

Чье место занял: Ибраима Бальде (Сенегал)

Сезон 2015/2016: 16 матчей (2 гола, 4 ассиста, 3 ж.к.)

Нет, Арсен не играл таранного центрфорварда. Но пока Бальде лечился, впереди раскрылся Мельгарехо, освободив место в атакующей тройке. Ткачев затыкал дыры в составе, Аршавина оперировали, а Хубулов прочно застолбил правое крыло атаки. Арсен и в прошлом году неплохо выходил на замену, демонстрируя смелый дриблинг, поставленный удар и умение отдать острый пас. Но при наличии в обойме Попова и Каборе пробиться в состав было нереально. Так что заслуга финансовых проблем клуба в прорыве Хубулова не меньше лимитной. С уходом Ткачева, Игнатьева и Мельгарехо парню придется тащить атаку «Кубани» на пару с Куликом. Тогда мы и увидим подлинную цену Арсену.

Полузащитник: Алексей Миранчук («Локомотив»)

Возраст: 20 лет

Сезон 2014/15: 17 матчей (1 гол, 1 ж.к.)

Чье место занял: Мубарак Буссуфа (Марокко)

Сезон 2015/2016: 16 матчей (2 гола, 1 ассист, 1 ж.к.)

Лимит, казалось, открывал ковровую дорожку Алексею на позицию Буссуфа. Марокканца упрятали в резерв. Не сумев сбыть летом, пристроили зимой. Однако неожиданно выстрелил Коломейцев, отодвинув Миранчука на вторые роли. Если бы травмы Тарасова не вынудили Черевченко опустить Александра в опорную зону, быть Миранчуку игроком подмены. Пока ему не удается оправдать ожидания. Премия «первая пятерка» – скорее щедрый аванс и иллюстрация к пословице про рака на безрыбье. С уходом Ниассе Миранчука пробуют впереди. В любом случае, еще одно место на поле освободилось. Если «Локо» никого не купит, весной Алексей будет играть больше.

Полузащитник: Брайан Идову («Амкар»)

Возраст: 23 года

Сезон 2014/15: 11 матчей

Чье место занял: Сергей Баланович (Белоруссия), Бранко Йовичич (Сербия)

Сезон 2015/2016: 13 матчей (1 ж.к.)

Белорус ушел направо, все реже играющий Пеев – на место «десятки». Левый край освободился. Идову – русский всего на четверть по маме, на остальные три – нигериец. Родился в Питере, несколько лет жил на родине, но вернулся. Получил образование в «Зените», пробиться в состав особых шансов не имел и уехал в Пермь. Уже в прошлом сезоне Брайан, способный сыграть на любой позиции в обороне и средней линии, периодически выскакивал на замены, но игроком основной обоймы стал только в этом году. Раньше обычно действовал в защите, сейчас же чаще выходит левым вингером. Для кроссов и подач у пермяков есть Занев с Джикия, а Идову налаживает игру в короткий пас. Пока русско-нигерийский универсал несколько выпадает, однако Гаджиев ему доверяет.

Нападающий: Руслан Мухаметшин («Мордовия»)

Возраст: 34 года

Сезон 2014/15: 17 матчей (3 гола, 1 ассист)

Чье место занял: Янник Джало (Португалия)

Сезон 2015/2016: 17 матчей (4 гола, 4 ассиста, 4 ж.к.)

Джало продержался дольше остальных, но зимой расстались и с ним. Еще летом саранчане списали иностранный легион, отвечавший за центр поля – Ниассе, Божовича, Эбесилио. Теперь ушел Ле Таллек. Потери надо как-то компенсировать, и Гордеев решил реанимировать карьеру живой легенды «Мордовии». По возвращении из «Рубина» Руслан играл и забивал мало, но в 34 года неожиданно сумел раскрыться как вингер. 8 баллов по системе гол + пас – достойно для ветерана из клуба, прописавшегося в зоне вылета. Полезные действия Мухаметшина в подыгрыше – одна из причин раскрытия Луценко.

Пора валить. 7 игроков, которым нечего делать в РФПЛ

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Амкар-Пермь Мордовия Локомотив Зенит Кубань (ЛФЛ) Джанаев Сослан Коломейцев Александр Юсупов Артур Хубулов Арсен Мухаметшин Руслан Идову Брайан Джикия Георгий Маргасов Тимофей Новосельцев Иван Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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Финт
1455372659
Белорусов надо убрать из лимита!
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ufos73
1455440376
Одни мешки, занимают место других мешков... но это хоть наши ))
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