Все трансферы Франции. Полная таблица

ПСЖ
Пришли: -
Ушли: -
Монако
Пришли: н. Вагнер (Коринтианс, Бразилия), з. Жемерсон (Атлетико Минейро, Бразилия)
Ушли: п. Лопес (Лилль, в аренду), п. Бочилья (Стандард, Бельгия, в аренду), н. Эль-Шаарави (Милан, Италия, из аренды)
Анжер
Пришли: в. Петрич (Труа), н. Яттара (Стандард, Бельгия, в аренду), п. Диего Гомез (свободный агент), п. Бенрахма (Ницца, в аренду), н. Утака (Сивасспор, Турция)
Ушли: п. Абдул Камара (Дерби Каунти, Англия), в. Бютелль (Брюгге), з. Яхья (Орлеан, в аренду), п. Кейта (Париж)
Кан
Пришли: н. Карамо (Кан Б), н. Диоманде (Сент-Этьен, в аренду)
Ушли: -
Сент-Этьенн
Пришли: н. Содерлунд (Русенборг, Норвегия), н. Таннане (Хераклес, Голландия), п. Табану (Суонси, Англия, в аренду), п. Селнаес (Русенборг, Норвегия)
Ушли: н. Диоманде (Кан, в аренду)
Ницца
Пришли: п. Вальтер (Нанси)
Ушли: п. Веркаутерен (Вестерло, Бельгия, в аренду), п. Бенрахма (Анжер, в аренду)
Ренн
Пришли: п. Эрасмус (Орландо Пайретс, ЮАР)
Ушли: н. Хабибу (Газиантепспор, Турция), п. Дукуре (Уотфорд, Англия)
Лион
Пришли: -
Ушли: з. Бишевац (Лацио, Италия), н. Бовю (Сельта, Испания), з. Рос (Лорьян, в аренду)
Лорьян
Пришли: н. Кабо (Труа), з. Рос (Лион, в аренду)
Ушли: п. Буанга (Расинг Страсбург, в аренду), з. Коне (Сандерленд, Англия)
Марсель
Пришли: п. Товен (Ньюкасл, Англия, в аренду), н. Флетчер (Сандерленд, в аренду)
Ушли: з.Андониан (Дижон, в аренду)
Газелек
Пришли: н. Чермити (Цюрих, Швейцария)
Ушли: -
Нант
Пришли: п. Жилле (Андерлехт), н. Аристегиета (Филадельфия Юнион, из аренды)
Ушли: п. Део (Гент), п. Бангура (Аль-Раед, Саудовская Аравия)
Лилль
Пришли: п. Амальфитано (Вест Хэм, Англия), п. Лопес (Монако, в аренду), н. Эдер (Суонси, Англия, в аренду)
Ушли: н. Гирасси (Осер, в аренду)
Бордо
Пришли: п. Уна (Бордо Б), н. Малком (Коринтианс, Бразилия), п. Арамбарри (Дефенсор, Уругвай), з. Дебюши (Арсенал, в аренду), в. Бернардони (Труа, в аренду)
Ушли: п. Лапорт (Клермон, в аренду), п. Савье (Ньюкасл, Англия), п. Хазри (Сандерленд, Англия)
Монпелье
Пришли: -
Ушли: -
Бастия
Пришли: -
Ушли: н. Барбато (свободный агент)
Реймс
Пришли: н. Бифума (Гранада, Испания, в аренду), п. Ласс (Райо Вальекано, Испания, в аренду)
Ушли: -
Генгам
Пришли: з. Жонатан Перейра (Труа), н. Эрдинг (Ганновер, Германия, в аренду)
Ушли: н. Бег (Бурж-Перонна, в аренду)
Тулуза
Пришли: -
Ушли: з. Григор (Аль-Сайлия, Катар), в. Ахамада (Кайсериспор, Турция)
Труа
Пришли: з. Дабо (свободный агент)
Ушли: п. Гопе-Фенепеж (Амьен), з. Жонатан Перейра (Генгам), в. Петрич (Анжер), в. Бернардони (Бордо, в аренду), н. Кабо (Лорьян)