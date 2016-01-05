10 клевых футбольных игр, в которые советуем порубиться в праздники

Lords of Football

Платформы: ПК

Оценка геймплея: 9,5. Интерфейс выстроен легко и что самое главное, логично

Оценка графики: 7.5. Самое интересное начинается далее. Не слишком понятные зарисовки сочетаются с игровыми багами. Присутствует и некорректный перевод, из-за чего игра становится еще веселее.

Простота управления: 5.0. Многие функции, представленные в игре, попросту не работают.

Стоимость: 39 рублей

«Recommended by Gianluca Vialli» – с гордостью красуется надпись при запуске игры. Поговаривают, Виалли принимал участие в создании этой игры, но при виде раздевалки поверить в это невозможно. Разбросанные по полу бутерброды; валяющийся посреди раздевалки огнетушитель; въевшийся в плазменную панель дротик от дартса и даже выброшенный в урну скейтборд – вся эта картина является фоном к меню.

Поскольку денег на лицензию у составителей игры не хватило, вам придется выбирать между «Ливерпуль Гриффинс», «Тоттенхэм Уондерс» или «Барселона Блю». Lords of Football – чистой воды менеджерская игра. И как только вы нажмете «cтарт», то сразу будете переброшены на клубную базу. Вы можете управлять одним или группой игроков и даже летать за них по городу! В качестве развлечения вы можете пойти в ресторан,на дискотеку и даже – пардон – зайти в бордель. Пока вы будете осваивать местных «бабочек», на трибунах вашего стадиона соберутся болельщики – они яростно кричат и подсказывают, даже когда на поле нет никого!

Kung Fu Feet

Платформы: Андроид, iOS

Оценка геймплея: 10,0. Небольшой закос под FIFA 94 не портит впечатление от геймплея.

Оценка графики: 9,0. Немного примитивная графика стала ложкой дегтя в бочке меда для этой самобытной игры.

Простота управления: 9,5. Здесь только одно правило – никаких правил. Устанавливайте управление игрой на ваш лад, пользуйтесь отсутствием судей и желтых карточек, забивайте голы и побеждайте!

Стоимость: бесплатно

Игра встретит вас разъяренным свистком угрюмого арбитра. Однако позже вы снова сможете врубить ваши колонки на стандартные частоты, ведь в тихой неспешной обстановке вам будет предложено выбрать команду. Найти свой любимый клуб будет крайне непросто, если не невозможно. Тот же «Челси» замаскирован под названием «BlueBird», а в его составе сражаются голкипер Dolphin, опорник Chicken и форвард Monkey.

Чтобы не остаться побежденным, вам надо обладать быстрой реакцией. Футболисты бегают по маленькому полю, словно уколотые тройной дозой допинга. Причем сил у них хватает на все 90 минут! Навешивать в штрафную в этой игре бесполезно – рост каждого игрока в этой игре вряд ли превышает 20 см. Kung Fu Feet позволит вам вернуться в детские воспоминания и даже немного напомнит FIFA 98!

Футбольные головы

Платформы: Андроид, iOS, ПК

Оценка геймплея: 10,0. Геймплей подкупает своей простотой

Оценка графики: 9,5. Миниатюрные полупиксельные зрители на трибунах несильно портят впечатление от игры

Простота управления: 9,5. Чтобы начать побеждать, вам потребуется немного времени на привыкание к игре.

Стоимость: бесплатно

Развивающаяся с каждым годом игра является идеальным тайм-киллером рождественских праздников. Новая версия симулятора включает в себя ряд иностранных чемпионатов, включая украинский и бразильский. «Футбольные головы» не покорятся вам с первого раза – очень многие новички заканчивают свои первые чемпионаты в середине турнирной таблицы. Однако много терпения игра от вас не потребует – один сезон можно пройти за час, и набравшись опыта, в следующем вывести свою команду в чемпионы. Неважно, «Барселону» или «Хетафе».

Puppet Soccer

Платформы: Андроид, iOS

Оценка геймплея: 10,0. В игру включен разделенный экран для двух игроков на одном устройстве

Оценка графики: 9,5. Миниатюрные полупиксельные зрители на трибунах несильно портят впечатление от игры

Простота управления: 9,5. Чтобы начать побеждать, вам потребуется немного времени на привыкание к игре.

Cтоимость: бесплатно

Игра-прообраз ЧМ-2014 считается одной из самых веселых и неординарных. Она один в один напоминает «Футбольные головы», однако в ней вы сможете сыграть за президента любой из стран. Да-да, на ЧМ в Бразилии вы можете всех переиграть за Владимира Путина! В начале этого года по интернету славно прогулялось видео, где виртуальный Владимир Владимирович отомстил нашим соперникам за провальный Мундиаль. Хавбек сборной Бельгии Маруан Феллаини был разгромлен Путиным со счетом 5-1, игрок Алжира Софьян Фегули – 3-0. К южнокорейцу Ли Чун Юну виртуальный Путин отнесся наиболее снисходительно – 4-2.

Звезда Футбола

Платформы: ПК

Оценка геймплея: 7,5. Чтобы найти, как сыграть матч, вам потребуется определенное количество времени и терпения.

Оценка графики: 9,5. Клубная база, футбольное поле, равно как и ночная луна, прорисованы весьма талантливо.

Простота управления: 7,0. Каждый пункт потребует от вас максимальной внимательности и сосредоточенности.

Стоимость: 231 рубль

Многообещающая заставка с тяжелой рок-музыкой и бьющим через себя мальчиком настраивают на боевой лад. В этот момент вы уже представляете себя игроком вашего любимого клуба, забивающим гол на последней секунде принципиального матча! В этой игре нельзя играть за команду, равно как и за тренера – только за футболиста. Вам будут предложены 3 типажа: афроамериканец, азиат и блондин, после чего вас переправят на клубную базу.

Здесь вы встретите своих партнеров по команде, но с ними лучше не забалтываться – иначе на работу вы выйдете деградировавшим. «Футбол – это жизнь!», «Мяч – это та круглая штука!», «Он должен отправиться в сетку!» – с видом узников концлагеря повторяют раз за разом игроки. Чтобы прокачать скилл вашего футболиста, вы можете сходить в спортзал к говорящему низким соблазняющим голосом тренеру или же пробежать кросс на громадном песчаном поле. Каждые выходные ваш игрок будет выходить на календарный матч, повлиять на который вы, однако, не сможете. Компьютер в лучшем случае выдаст вам текстовую трансляцию, но моменты с забитыми голами вашего игрока все же вам покажет. Равно как и поздравления от партнеров, раз за разом повторяющих ему, что такое футбол и мяч.

Top Eleven

Платформы: Андроид, iOS

Оценка геймплея: 9,5. В строении игры есть небольшие премудрости, к которым, однако, быстро привыкаешь.

Оценка графики: 10,0. Разработчики вложили в игру порядка миллиона евро. Не поскупились они и на четкую графику.

Простота управления: 10,0. Очень удобное стандартное управление.

Стоимость: бесплатно

Отлично подходит людям с огромным количеством свободного времени. В этом симуляторе вы не сможете выходить на поле и забивать решающие голы. Все это с лихвой окупится менеджерскими заботами. Тактические схемы, атмосфера в команде, каждодневная раздача пресс-конференций и даже наведение порядка в раздевалке – все это ляжет неподъемным грузом на ваши плечи. Top Eleven считается самым быстроразвивающимся менеджером в мире, и рекомендация от Жозе Моуриньо – отличное тому подтверждение. Теперь у португальца тоже есть много свободного времени. Самое время освоить прорекламированную им же игру!

Flick Kick Football Legends

Платформы: Андроид, iOS

Оценка геймплея: 9,0. В новой версии улучшена функция перетаскивания для более удобного управления командой. Однако интерфейс по-прежнему видится немного запутанным

Оценка графики: 10,0. Захватывающая графика, сделанная по мотивам комиксов

Простота управления: 9,5. Передачи, подкаты, удары по воротам – все выполнено без лишних премудростей.

Если вы постоянный посетитель дискотеки 80-х, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон – больше, чем просто певцы, а настоящий Фалькао – тот, что капитанил в сборной Бразилии, эта игра для вас! Огромные неброские шевелюры; размашистые пшеничные усы; бекенбарды на уровне щек – игра словно возвращает нас на 30 лет назад.

Симулятор встречает нас портретом олдскульных игроков и по-деловому держащим мяч физруком, которого сейчас бы могли принять за слесаря. Недолго думая, игра предлагает нам принять участие в кубке или же попробовать выиграть один из чемпионатов. За один день выполнить эту задачу будет сложновато. Но это не беда – зимние праздники в России только начинаются!

Угадай футболиста

Платформы: Андроид, iOS, ПК

Оценка геймплея: 10,0. Сама игра априори не располагает к большим сложностям в меню

Оценка графики: 10,0. От графики в этой игре почти ничего не зависит

Простота управления: 10,0. Не суметь перетащить букву в нужную клетку сможет только не слишком здоровый геймер

Стоимость: бесплатно

Всемирно известная игра для настоящих ценителей футбола! В ней вам дается определенное количество букв и изображение футболиста или герба одного из клубов. Первый левел способен пройти даже человек, максимально огородивший себя от футбола – фамилии Месси и Роналду не знать сейчас просто невозможно!

Но дальше без определенной подготовки угадать футболиста будет нереально. При этом у вас будет ограниченное количество подсказок. Нельзя и пропустить ход – чтобы перейти к следующей картинке, нужно непременно отгадать текущую. Не случайно во многих футбольных группах ВК любители этой игры просят в комментариях помощи.

Score! Hero

Платформы: Андроид, iOS

Оценка геймплея: 9.5. Очень функционален, практически не имеет изъянов

Оценка графики: 10,0. Красивая графика и увлекательный процесс затянут вас на долгие часы

Простота управления: 10,0. Игра легко осваивается буквально с первого запуска

Стоимость: бесплатно

«Пройдите путь от никому неизвестного юноши до суперзвезды мирового футбола» – со звучным английским акцентом твердит диктор игры. Зимние праздники в России длятся две с лишним недели. Так что при упорстве и отсутствии походов на улицу у вас будет шанс реализовать виртуальную мечту. Помимо развития чисто футбольных навыков вам предстоит поработать над имиджем вашей команды. Симулятор идеально подходит для айфонов и андроидов – чтобы сделать пас или провести разящий удар, нужно лишь провести пальцем по экрану в нужное место.

Stickman Soccer

Платформы: Андроид, iOS

Оценка геймплея: 9.5. По сравнению с прошлой версией геймплей был улучшен в разы, считают экперты

Оценка графики: 9,0. Игра отлично подойдет геймерам, не относящимся серьезно к графике. Она у Stickmann оставляет желать лучшего.

Простота управления: 9,5. Осторожно! Довольно сложная система подкатов, ударов по воротам и управления в целом может смутить вас.

Стоимость: бесплатно

Симулятор не располагает к тактическим премудростям и нестандартным игровым решениям. Было бы странно ожидать этого от 22-х маленьких стикманов, бегающих за мячом, словно спасающаяся от кипятка стая муравьев. Помимо футбольных турниров в Stickmann Soccer можно отточить игру на мини-площадке во дворе и даже научиться правильно исполнять 11-метровые удары. Но в целом игра больше рассчитана не на премудрости футбола, а на попытку вызвать на вашем лице улыбку.

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