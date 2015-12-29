Письмо Деду Морозу. О чем мечтают на новый год болельщики «Зенита»

У "Зенита" есть все – огромный бюджет, звездные игроки, титулы. Чего не хватает его болельщикам и что они попросят у Деда Мороза на праздник – расскажет "Бомбардир".

Успехи в Лиге чемпионов (Алексей М., Санкт-Петербург)

В этом сезоне команда подарила нам радость, подобной которой давно не было. 5 побед после пяти туров дорогого стоят! И даже поражение от "Гента" не особенно расстроило. Если продолжат в таком же духе, то можно наконец-то замахнуться на что-то серьезное. Конечно, о победе и Кубке Чемпионов пока остается только мечтать.

Но жеребьевка плей-офф по-настоящему порадовала. "Бенфика" очень даже по зубам парням. Если удастся попасть в четвертьфинал, сезон уже будет крайне неплохим. Только представьте – "Зенит" в восьмерке лучших команд Европы! Это будто лучший в мире сон. А мы будем верить в команду и надеяться на удачу.

Скорейшая отставка Виллаш-Боаша (Сергей С., Санкт-Петербург)

Уже все поняли, что португальцу в России не нравится. И лучше всех – судьи. Конечно, он неплохой тренер. И уж точно один из лучших в своей стране (да, товарищ, сидящий в Лондоне, ты в этом сезоне из этой обоймы пока выпал). Но он не тот, кто нужен "Зениту" сейчас. Есть очень четкое ощущение, что клуб будет добиваться больших успехов – как раньше – только в том случае, если в раздевалке будет хорошая атмосфера. А Боаш абсолютно не умеет строить отношения в команде – это его слабейшая сторона.

В качестве альтернативы (Анчелотти к нам не поедет) могу предложить своего тезку, а дальше – додумывайте сами, о ком речь.

Покупка суперзвезды (Андре В., Лиссабон Санкт-Петербург)

У "Зенита" есть по одному звездному игроку в каждой линии – Гарай, Витсель, Халк. Ну и Дзюба, конечно, куда же без него. Вполне вероятно, что еще один суперигрок позволит сделать качественный шаг вперед и оказаться там, где клуб никогда раньше не бывал. Да, и я тоже хочу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Интересно, кто бы на моем месте не хотел. А вообще говоря, еще больше какого-нибудь Нойера в воротах я бы хотел получить наконец билет до дома, но все-таки придется ждать до лета.

Почаще побеждать сильные клубы, особенно в Москве (Сергей Ш., Москва)

У питерцев хватает фанатов по всей стране, и в Москве тоже. Для них каждый приезд клуба – большое событие. Но в этом сезоне явно есть куда стремиться в плане результатов. Так что пусть парни почаще побеждают тут на выезде – мало того что это почти всегда важнейшие очки, так еще и местных болельщиков порадуют!

Чемпионство (Михаил Б., Санкт-Петербург)

Покажите мне хоть одного болельщика в мире, который ни разу не мечтал о титуле для любимой команды. Тем более если это болельщик "Зенита". Мы всегда хотим видеть клуб только на первой строчке.

Шансы в этом сезоне? Конечно, они есть. Отыграть семь очков – вполне реальная история. Особенно учитывая то, что с ЦСКА, "Спартаком" и "Локомотивом" весной предстоит сразиться дома.

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик "Спартака"

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик "Локомотива"

Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик ЦСКА

Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики "Ливерпуля"

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