Пять комментаторов, для которых год прошел не зря

<p><em>Константин Генич стал лучшим комментатором года по версии зрителей «НТВ-Плюс». «Бомбардир» показывает пять его коллег, которые провели уходящий год с не меньшей пользой.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451221429_Стогни.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 250px; height: 250px;" />Владимир Стогниенко</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Потерявшийся сын «НТВ-Плюс», построивший блестящую карьеру на каналах «7 ТВ» и «Спорт» и неоднократно заходивший в студию к друзьям-конкурентам, с 1-го ноября получил возможность постоянно работать с командой «Плюса».</p> <p>С того момента, как ВГТРК потерял права на трансляцию матчей еврокубков и РФПЛ, становилось все более заметно, что Стогниенко, как главный комментатор канала, работает на некоторой пустынной почве, и ему явно не хватает стимула для роста. Объединение двух редакций означало для Владимира попадание в один контекст с коллегами, причем как старыми знакомыми, так и менее опытными. Комментарий Стогниенко заиграл новыми красками при парных репортажах, забытых со времен совместной работы с Андреем Талалаевым.</p> <p> </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/Y4lhPqUopw8" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p><a href="https:///online/81023" target="_blank"><strong>«Спартак» – «Урал»:</strong> </a>блестящий дуэт с Константином Геничем в день открытия «Матч-ТВ».</p> <p><strong><a href="https:///online/81034" target="_blank">«Локомотив» – «Анжи»:</a> </strong> матч, во время которого Стогниенко нарочно пытался вместо банального комментирования запустить мыслительную деятельность как у себя, так и у коллеги Моссаковского (и успешно запустил), что гораздо менее эффективно при сольном комментарии.</p> <p><a href="https:///online/84654" target="_blank"><strong>«Интер</strong><strong>» – «Лацио</strong></a><strong><a href="https:///online/84654" target="_blank">»:</a> </strong>вернувшись к родной Серии А и работая в паре с Нобелем Арустамяном, Стогниенко сумел соорудить репортаж с интригой, умело построенной на разных клубных предпочтениях каждого из комментаторов. А их совместный репортаж с матча ПСВ – ЦСКА начался с неплохого анекдота Владимира о голландской команде, которая не играла 4-3-3 и была изгнана в Бельгию. Повышение чувства юмора всегда свидетельствует о творческом подъеме.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451221654_Нец.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 250px; height: 246px;" /><span style="color:#FF8C00;"><strong>Александр Неценко</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Собственно, Александр может выйти на новый уровень развития карьеры ровно по той же причине, что и Стогниенко: он получил в свое распоряжение то, что принадлежало «НТВ-Плюс». Но если для Владимира главным приобретением оказались коллеги, то для Неценко – матчи. Александр – комментатор уникальной манеры, речь которого внешне почти лишена спонтанности и напоминает скорее записанную фонограмму, чем прямой репортаж. Все потому, что Александр – человек-энциклопедия, в голову которого вносится гораздо больше, чем создается непосредственно внутри (опять же, речь о внешнем впечатлении автора).</p> <p>«Энциклопедия» Александра Неценко постоянно нуждается в пополнении, иначе она и не существует – достаточно открыть аккаунт комментатора в твиттере, чтобы увидеть, какое удовольствие он получает от новой статистики, нового опыта, новых фактов. Именно освоение незнакомых чемпионатов может стать для Неценко катализатором комментаторского роста.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8112127" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p>Из-за обозначенного выше отсутствия спонтанности Александр чрезвычайно стабилен и его работа в меньшей степени зависит от хода матча. К тому же, Неценко всегда в равной степени эмоционален, и гол, забитый аутсайдерами ФНЛ, получает в его репортажах ту же эмоциональную окраску, что и феерия в суперматчах типа Шотландия - Польша.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451222008_Орл.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 250px; height: 204px;" /><span style="color:#FF8C00;"><strong>Геннадий Орлов</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Геннадий Сергеевич уже достаточно взрослый, чтобы не требовать от себя радикальных перемен, однако меняется пейзаж вокруг него. Так ли это на самом деле – трудно сказать, но кажется, что именно в 2015-м году градус ненависти и язвительности по отношению к Орлову постепенно снизился. Главная причина, скорее всего, в том, что мем (но не сам Геннадий Сергеевич) состарился и исчерпал себя, а теперь это поняли даже самые упорные восьмиклассники.</p> <p>В качестве комментатора Орлов не взорвал шаблоны, но некоторые мелкие детали, безусловно, пошли ему в плюс: Геннадий Сергеевич стал выносить из «Зенита» неплохие и важные инсайды, получил персональную пятиминутку в «90 минут плюс» (подобны телемосты между Питером и Москвой он сам устраивал в авторских программах на «Пятом») и убедительный хвалебный очерк от Василия Уткина к юбилею, а главное, торжественно откомментировал проезд чемпионского автобуса «Зенита» по улицам Петербурга, явившись в честь праздника в студию Останкино.</p> <p>В результате даже если в глазах кого-то Геннадий Сергеевич остался нелепой частью российского комментаторского натюрморта, без его мелькания теперь было бы не легче, а тяжелее, ибо выработалась привычка, Орлов сегодня – контекст.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8079338" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p>«90 минут плюс», эфир о праздновании чемпионства «Зенита»</p> <p>Матчи «Зенита» в Лиге чемпионов (5 побед, Дзюба, Халк) и прочие</p> <p>Можно еще раз повторить, что сверхъестественного и неповторимого комментария Орлов, в общем, не выдавал, но ведь и сам «Зенит» силен не столько вспышками, сколько инерцией.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451222204_Шмур.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 210px;" /><span style="color:#FF8C00;"><strong>Александр Шмурнов</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Удивительность фигуры Александра Ивановича заключается в том, что он умудряется не терять уважительные и доверительные отношения со зрителем, даже являясь а) острым на слово спикером и б) очевидным болельщиком одного из российских клубов. Уважение проявляется во всем, и оно взаимно: не зря же во всех последних эфирах «90 минут плюс» Шмурнов обращался к аудитории с вопросом о хронометраже программы, хотя, казалось бы, уж финальный выпуск, после которого канал «Наш Футбол» покажет хоть что-то свежее только через три месяца, можно было не ужимать. Но нет: регламент так регламент, уважение так уважение.</p> <p>В этом году Александр Иванович не впервые предстал перед зрителями в новом качестве: он уже был и ведущим на ТВ, и главным редактором сайта, и активным экспертом в студии. Однако, получив в свое распоряжение «90 минут», Шмурнов однозначно утвердился в качестве одного из самых одаренных тележурналистов «Плюса» – в качестве ведущего он оставил Черданцева позади.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/7921552" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80954" target="_blank">ЦСКА – «Ростов»:</a></strong> один из самых остросюжетных матчей первой части чемпионата России достался именно Шмурнову, он же принял активное участие в послематчевых дискуссиях.</p> <p>Россия U21 – Фареры U21: режим работы «в три комментатора», введенный на «Матч-ТВ», оказался новым опытом даже для старожилов вроде Александра Ивановича. В результате скучнейший матч скучнейшей российской молодежки был сопровожден ярким, почти студийным комментаторским общением Шмурнова, Трушечкина и Кривохарченко, которое модерировал именно Александр.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451222416_Черд.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 242px;" /><strong><span style="color:#FF8C00;">Георгий Черданцев</span></strong></p> <p><strong>Что нового:</strong></p> <p>Новая авторская программа на «Матч-ТВ».</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/7698044" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p>В последнее время Георгия принято много ругать. Одни считают, что программу «После футбола» можно было сколотить гораздо более талантливо и интересно, другие рассказывают, что их тошнит от ура-патриотических личин Черданцева, комментирующего матчи государственного значения, третьи кривятся и отворачиваются от очередной попытки использовать некогда удачнейший мем про «БУФФОНИЩЕ».</p> <p>Кто бы ни был прав в этих вопросах, свою главную способность – эмоционально и умно провести какой-нибудь темпераментный матч с участием итальянской или российской команды – Георгий отнюдь не потерял. Примеров тому множество: от мечты любого комментатора – полуфинала и финала Лиги чемпионов («Реал» – «Ювентус» и «Ювентус» – «Барселона»), до красочных репортажей о малорезультативных матчах <a href="https:///online/80916" target="_blank"><strong>ЦСКА</strong><strong> – «Рубин</strong></a><strong><a href="https:///online/80916" target="_blank">»</a> </strong>или <a href="https:///online/80934" target="_blank"><strong>«Спартак» – «Рубин»</strong></a>.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/438007" target="_blank"><strong>Константин Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду»</strong></a></p> <p><strong><a href="https://bombardir.ru/articles/441176" target="_blank">Дмитрий Шнякин: «Однажды чуть было не поставили комментировать спортивное расставление стаканчиков»</a></strong></p>