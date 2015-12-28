Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пять комментаторов, для которых год прошел не зря

<p><em>Константин Генич стал лучшим комментатором года по версии зрителей «НТВ-Плюс». «Бомбардир» показывает пять его коллег, которые провели уходящий год с не меньшей пользой.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="/images/upload/1451221429_Стогни.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 250px; height: 250px;" />Владимир Стогниенко</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Потерявшийся сын «НТВ-Плюс», построивший блестящую карьеру на каналах «7 ТВ» и «Спорт» и неоднократно заходивший в студию к друзьям-конкурентам, с 1-го ноября получил возможность постоянно работать с командой «Плюса».</p> <p>С того момента, как ВГТРК потерял права на трансляцию матчей еврокубков и РФПЛ, становилось все более заметно, что Стогниенко, как главный комментатор канала, работает на некоторой пустынной почве, и ему явно не хватает стимула для роста. Объединение двух редакций означало для Владимира попадание в один контекст с коллегами, причем как старыми знакомыми, так и менее опытными. Комментарий Стогниенко заиграл новыми красками при парных репортажах, забытых со времен совместной работы с Андреем Талалаевым.</p> <p> </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/Y4lhPqUopw8" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p><a href="https:///online/81023" target="_blank"><strong>«Спартак» – «Урал»:</strong> </a>блестящий дуэт с Константином Геничем в день открытия «Матч-ТВ».</p> <p><strong><a href="https:///online/81034" target="_blank">«Локомотив» – «Анжи»:</a> </strong> матч, во время которого Стогниенко нарочно пытался вместо банального комментирования запустить мыслительную деятельность как у себя, так и у коллеги Моссаковского (и успешно запустил), что гораздо менее эффективно при сольном комментарии.</p> <p><a href="https:///online/84654" target="_blank"><strong>«Интер</strong><strong>» – «Лацио</strong></a><strong><a href="https:///online/84654" target="_blank">»:</a> </strong>вернувшись к родной Серии А и работая в паре с Нобелем Арустамяном, Стогниенко сумел соорудить репортаж с интригой, умело построенной на разных клубных предпочтениях каждого из комментаторов. А их совместный репортаж с матча ПСВ – ЦСКА начался с неплохого анекдота Владимира о голландской команде, которая не играла 4-3-3 и была изгнана в Бельгию. Повышение чувства юмора всегда свидетельствует о творческом подъеме.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451221654_Нец.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 250px; height: 246px;" /><span style="color:#FF8C00;"><strong>Александр Неценко</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Собственно, Александр может выйти на новый уровень развития карьеры ровно по той же причине, что и Стогниенко: он получил в свое распоряжение то, что принадлежало «НТВ-Плюс». Но если для Владимира главным приобретением оказались коллеги, то для Неценко – матчи. Александр – комментатор уникальной манеры, речь которого внешне почти лишена спонтанности и напоминает скорее записанную фонограмму, чем прямой репортаж. Все потому, что Александр – человек-энциклопедия, в голову которого вносится гораздо больше, чем создается непосредственно внутри (опять же, речь о внешнем впечатлении автора).</p> <p>«Энциклопедия» Александра Неценко постоянно нуждается в пополнении, иначе она и не существует – достаточно открыть аккаунт комментатора в твиттере, чтобы увидеть, какое удовольствие он получает от новой статистики, нового опыта, новых фактов. Именно освоение незнакомых чемпионатов может стать для Неценко катализатором комментаторского роста.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8112127" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p>Из-за обозначенного выше отсутствия спонтанности Александр чрезвычайно стабилен и его работа в меньшей степени зависит от хода матча. К тому же, Неценко всегда в равной степени эмоционален, и гол, забитый аутсайдерами ФНЛ, получает в его репортажах ту же эмоциональную окраску, что и феерия в суперматчах типа Шотландия - Польша.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451222008_Орл.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 250px; height: 204px;" /><span style="color:#FF8C00;"><strong>Геннадий Орлов</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Геннадий Сергеевич уже достаточно взрослый, чтобы не требовать от себя радикальных перемен, однако меняется пейзаж вокруг него. Так ли это на самом деле – трудно сказать, но кажется, что именно в 2015-м году градус ненависти и язвительности по отношению к Орлову постепенно снизился. Главная причина, скорее всего, в том, что мем (но не сам Геннадий Сергеевич) состарился и исчерпал себя, а теперь это поняли даже самые упорные восьмиклассники.</p> <p>В качестве комментатора Орлов не взорвал шаблоны, но некоторые мелкие детали, безусловно, пошли ему в плюс: Геннадий Сергеевич стал выносить из «Зенита» неплохие и важные инсайды, получил персональную пятиминутку в «90 минут плюс» (подобны телемосты между Питером и Москвой он сам устраивал в авторских программах на «Пятом») и убедительный хвалебный очерк от Василия Уткина к юбилею, а главное, торжественно откомментировал проезд чемпионского автобуса «Зенита» по улицам Петербурга, явившись в честь праздника в студию Останкино.</p> <p>В результате даже если в глазах кого-то Геннадий Сергеевич остался нелепой частью российского комментаторского натюрморта, без его мелькания теперь было бы не легче, а тяжелее, ибо выработалась привычка, Орлов сегодня – контекст.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8079338" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p>«90 минут плюс», эфир о праздновании чемпионства «Зенита»</p> <p>Матчи «Зенита» в Лиге чемпионов (5 побед, Дзюба, Халк) и прочие</p> <p>Можно еще раз повторить, что сверхъестественного и неповторимого комментария Орлов, в общем, не выдавал, но ведь и сам «Зенит» силен не столько вспышками, сколько инерцией.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451222204_Шмур.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 210px;" /><span style="color:#FF8C00;"><strong>Александр Шмурнов</strong></span></p> <p><strong>Что нового:</strong> Удивительность фигуры Александра Ивановича заключается в том, что он умудряется не терять уважительные и доверительные отношения со зрителем, даже являясь а) острым на слово спикером и б) очевидным болельщиком одного из российских клубов. Уважение проявляется во всем, и оно взаимно: не зря же во всех последних эфирах «90 минут плюс» Шмурнов обращался к аудитории с вопросом о хронометраже программы, хотя, казалось бы, уж финальный выпуск, после которого канал «Наш Футбол» покажет хоть что-то свежее только через три месяца, можно было не ужимать. Но нет: регламент так регламент, уважение так уважение.</p> <p>В этом году Александр Иванович не впервые предстал перед зрителями в новом качестве: он уже был и ведущим на ТВ, и главным редактором сайта, и активным экспертом в студии. Однако, получив в свое распоряжение «90 минут», Шмурнов однозначно утвердился в качестве одного из самых одаренных тележурналистов «Плюса» – в качестве ведущего он оставил Черданцева позади.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/7921552" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80954" target="_blank">ЦСКА – «Ростов»:</a></strong> один из самых остросюжетных матчей первой части чемпионата России достался именно Шмурнову, он же принял активное участие в послематчевых дискуссиях.</p> <p>Россия U21 – Фареры U21: режим работы «в три комментатора», введенный на «Матч-ТВ», оказался новым опытом даже для старожилов вроде Александра Ивановича. В результате скучнейший матч скучнейшей российской молодежки был сопровожден ярким, почти студийным комментаторским общением Шмурнова, Трушечкина и Кривохарченко, которое модерировал именно Александр.</p> <hr /> <p><img alt="" src="/images/upload/1451222416_Черд.jpg" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left; width: 200px; height: 242px;" /><strong><span style="color:#FF8C00;">Георгий Черданцев</span></strong></p> <p><strong>Что нового:</strong></p> <p>Новая авторская программа на «Матч-ТВ».</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/7698044" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong>Памятные работы:</strong></p> <p>В последнее время Георгия принято много ругать. Одни считают, что программу «После футбола» можно было сколотить гораздо более талантливо и интересно, другие рассказывают, что их тошнит от ура-патриотических личин Черданцева, комментирующего матчи государственного значения, третьи кривятся и отворачиваются от очередной попытки использовать некогда удачнейший мем про «БУФФОНИЩЕ».</p> <p>Кто бы ни был прав в этих вопросах, свою главную способность – эмоционально и умно провести какой-нибудь темпераментный матч с участием итальянской или российской команды – Георгий отнюдь не потерял. Примеров тому множество: от мечты любого комментатора – полуфинала и финала Лиги чемпионов («Реал» – «Ювентус» и «Ювентус» – «Барселона»), до красочных репортажей о малорезультативных матчах <a href="https:///online/80916" target="_blank"><strong>ЦСКА</strong><strong> – «Рубин</strong></a><strong><a href="https:///online/80916" target="_blank">»</a> </strong>или <a href="https:///online/80934" target="_blank"><strong>«Спартак» – «Рубин»</strong></a>.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/438007" target="_blank"><strong>Константин Генич: «Иногда думаешь: «Да пошли вы в задницу со своими прогнозами, больше ничего советовать не буду»</strong></a></p> <p><strong><a href="https://bombardir.ru/articles/441176" target="_blank">Дмитрий Шнякин: «Однажды чуть было не поставили комментировать спортивное расставление стаканчиков»</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zxcvb44
1451321894
А среди тех, кто голосовал за Генича, есть такие у кого в школе была пятёрка по русскому языку? Косноязычен. Слишком часто повторяет чужие присказки. Испытывает страсть к сложноподчиненным предложениям, красиво закончить которые редко удается.
Ответить
mc_key
1451326106
кто-нить запилите фотку подстриженного Стогниенко и Эрреры
Ответить
G1dra
1451342142
Стогниенко - лучший !
Ответить
iggrok
1451368544
стогниенко колхозник,который ничего интересно и разумного не умеет кричать кроме удар по воротам и.т.д... а орлов ващу лол ,не понимаю кто ему коментаторскую лицензию дал.
Ответить
castromen
1451387709
Надоело смотреть футбол без звука,когда участвует орлов. За что плачу деньги "Наш футбол"?
Ответить
Foxitkuban
1451548993
Лично моё мнение: единственный, на сегодняшний день, комментатор в России, которого можно слушать с удовольствием, это Стогниенко.
Ответить
Fin035
1451549563
Генич и Розанов лучшие!
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+