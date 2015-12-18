«Челси» расторг контракт с Моуринью. Видич может вернуться в «Спартак». Дайджест событий дня

У Месси проблемы со здоровьем. Беленов может расторгнуть контракт с "Кубанью". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Челси" расстался с Моуринью

Сегодня стало известно об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера "Челси". Чуть позже клуб официально подтвердил отставку. Клуб и 52-летний специалист расторгли соглашение по обоюдному согласию. Отметим, что 7 августа Моуринью подписал с клубом новый контракт на четыре года. Кандидаты на пост наставника команды давно известны: Гус Хиддинк, Хосеп Гвардиола, Брендан Роджерс и Хуанде Рамос.

"Челси" уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?

Беленов не стал комментировать информацию о расторжении контракта с "Кубанью"

"Намерен ли я расторгнуть контракт с клубом? Пока не о чем говорить", – заявил Беленов. Сообщается, что к Беленову проявляет интерес "Краснодар". В свою очередь руководство "Кубани" предпринимает все меры для погашения задолженности перед игроком в течении ближайшего времени, чтобы он бесплатно не покинул клуб зимой.

Зидан готов сменить Бенитеса во главе "Реала"

Зинедин Зидан готов возглавить "Реал". В ноябре уже были слухи, что француз может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера , но Зидан сам опроверг эту информацию, отметив, что он пока не готов к работе. После серии неудач мадридского клуба журналисты вновь вернулись к слухам про Зизу, и выяснили, что теперь француз уже не боится ответственности.

Почему уход Бенитеса спасет "Реал Мадрид"

Видич выразил желание вернуться в "Спартак"

"В данный момент Неманья ведет переговоры с "Интером" о расторжении соглашения, действующего до июня 2017-го года. Стороны проявляют обоюдную заинтересованность в этом вопросе. Видич хочет иметь игровую практику, без которой он остался при нынешнем наставнике миланского клуба Роберто Манчини, а "Интеру" нужно сокращение зарплатной ведомости при очередном отчете перед УЕФА", – заявляет один из футбольных агентов.

Месси не сыграл в полуфинале клубного ЧМ

Звезда "Барселоны" Лионель Месси не смог принять участие в полуфинальном матче чемпионата мира среди клубов против "Гуанчжоу Эвергранд". Он не был включен в состав на этот матч из-за проблем со здоровьем.

Утром он пожаловался на боли в почках. После совещания тренерского и медицинского штабов было принято решение обойтись в этом матче без аргентинца. В ближайшее время Месси пройдет медицинское обследование.

Стоит отметить, что "Барселона" потеряла перед полуфинальным матчем еще одного нападающего - Неймара, который продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

"Барселона" и ее соперники по Клубному чемпионату мира

Лев может заменить Гвардиолу в "Баварии"

Одним из кандидатов на пост главного тренера "Баварии" является наставник сборной Германии Йоахим Лев. Известно, что Хосеп Гвардиола может покинуть немецкий клуб по окончании сезона. Стоит отметить, что действующий контракт Лева с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2018 года. Правда, он может быть расторгнут в случае неудачного выступления сборной Германии на Евро-2016.

Набиуллин готов продлить контракт с "Рубином"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с казанским клубом. Подробности нового соглашения пока неизвестны.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел в составе "Рубина" 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Известно, что в услугах Набиуллина проявляли заинтересованность "Зенит" и "Саутгемптон". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллионов евро.

Габулов не может уговорить "Динамо" на трехлетний контракт

Руководство "Динамо" и голкипер Владимир Габулов ведут переговоры о продлении контракта, но пока далеки от заключении соглашения. Напомним, что текущий контракт заканчивается летом 2016 года. Известно, что сейчас идет обсуждение срока действия нового контракта. 32-летний вратарь настаивает на подписании трехлетнего контракта, а клуб готов предложить только двухлетний.