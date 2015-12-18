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  • «ЦСКА надо удержать Думбия, «Ростову» - Бердыева». Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ

«ЦСКА надо удержать Думбия, «Ростову» - Бердыева». Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ

Агент "Prof-Sport Company" Олег Шигаев рассказал "Бомбардиру" о том, как клубы первой восьмерки Премьер-лиги будут вести себя на трансферном рынке зимой.

ЦСКА

Как показали последние игры клуба, в которых армейцы потерпели шесть поражений, нужно усилить скамейку запасных. Уже какой сезон дружина Слуцкого выступает в 14-15 футболистов, без особой ротации в составе на всех фронтах. В ноябре-декабре это наложило на ЦСКА большой отпечаток в виде спада. Главная проблема зимы – удержание в составе Сейду Думбия. Понятно, что тут принимает решение "Рома", но красно-синие предпримут все попытки, чтобы сохранить футболиста в своем составе до конца текущего сезона. Не берусь оценивать, насколько это реально, но эта задача будет главной на предстоящее трансферное окно. Хотелось бы увидеть в стане армейцев еще пару новичков, но с ними команда может подождать и до лета. Есть и неплохие игроки в молодежном составе, которых можно подключать к занятиям с основой. Это, например, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Роман Кривулькин и Тимур Жамалетдинов к уже тренирующимся Чернову и Головину.

ЦСКА держится в лидерах, "Спартак" сомневается в Аленичеве

"Ростов"

В каждой команде есть цели, наметки на трансферное окно. У "Ростова" сейчас на первом месте стоит задача удержания на посту главного тренера Курбана Бердыева. Его можно назвать лидером южного клуба, ведь во многом благодаря ему сейчас дончане расположились на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. У клуба есть финансовые проблемы, о чем не раз в прессе заявляли игроки команды. Задержки по зарплата составляли несколько месяцев, но даже с такими трудностями удалось поднять "Ростов" очень высокого. Считаю, что надо сохранить Маргасова, Новосельцева и ряд других ребят, которые неплохо себя проявили в первой части чемпионата России. Если кого-то не удастся удержать – тогда уже надо будет думать о приобретениях. Нужен, к примеру, вратарь, ведь получи повреждение и дисквалификацию Джанаев, то его фактически некем было бы заменить. Верю, что Покатилов и Жуков в ближайшее время окажутся в Ростове-на-Дону. Станислав достаточно хороший голкипер, может побороться за звание первого номера в команде. У Жукова есть русский паспорт. Признавался лучшим молодым футболистом Казахстана.

"Локомотив"

Клубу необходимо удачно выступить в Лиге Европы, "Фенербахче" - это вполне проходимый оппонент, так что железнодорожникам просто нужно добиваться результата. Думаю, что какие-то предложение у "Локомотива" есть по Ниассу. За хорошие деньги вряд ли его будут удерживать в Москве. Вряд ли это будет коллектив из России. Железнодорожникам надо будет приобретать форварда и, возможно, еще одну-две позиции укрепить. Думаю, что будут расставаться с Буссуфа, который не играет, но там ведь весь вопрос в том, кто сможет потянуть зарплату хавбека. Предложений из Европы ждать по нему не стоит, а вот из Азии что-то может поступить. Возможно, расстанутся и еще с какими-то ребятами, которые не проходят в состав.

"Спартак"

Сейчас много разговоров ходит о том, что красно-белые плохо выступают. Ну, где плохо-то, если клуб занимает четвертую строчку? При всех проблемах и составу игроков, который уступает и ЦСКА, и "Зениту", "Спартак" смог оказаться на четвертом месте. Отставание от первой строчки не такое большое, не ясно, как дальше все сложится. Надо довериться Дмитрию Аленичеву и подождать, ведь есть вероятность того, что можно будет подняться еще выше. Основные позиции, нуждающиеся в усилении: центр нападения, где есть лишь один Зе Луиш, набирающий кондиции после травмы, опорный полузащитник, которого красно-белые планировали подписать еще летом. Плюс много разговоров в последнее время появилось о том, что Таски покинет команду. С его уходом придется искать хорошего центрального защитника. И надо решить вопрос с теми игроками, которые не попадают в состав и недовольны своим положением дел.

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"Краснодар"

У клуба довольная длинная скамейка и тренерский штаб умело ротирует состав. Вон Вандерсона признали лучшим игроком "быков" в декабре, а он в большинстве своем выходит на поле на замену – это говорит о многом. Хотелось бы усилить "Краснодар", но тут все вопросы к Сергею Галицкому. Коллектив вышел в плей-офф Лиги Европы, где хотелось бы пройти как можно дальше. Мне кажется, что им необходим вратарь, нападающий и инсайд. Посмотрим, что из этого будет в итоге укреплено. Плюс после ухода Артура Енджейчика в аренду в варшавскую "Легию" могут поднять вопрос о правом защитнике, хотя в "Краснодаре" есть Калешин и Петров. Но кого-то еще краснодарцы вполне могут захотеть подписать.

"Зенит"

Не знаю, будет ли клуб подписывать кого-то зимой. А если и возьмут игроков, то для ротации состава. Много сейчас ходит разных слухов, что в Петербург могут перебраться Жирков, Оздоев, Нойштедтер. Называется и ряд других фамилий. Они могут помочь коллективу стабильно играть на нескольких фронтах. Мне кажется, что руководство клуба не совсем довольно тренерским штабом, ведь Виллаш-Боаш несколько наплевательски относится к Премьер-лиге, что видно из позиции "Зенита" в турнирной таблице. Посмотрим, что в итоге решат боссы чемпиона России.

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"Терек"

Грозненцы, как я знаю, уже понесли потери – в "Шальке" перебрался Маурисио. Очень качественный футболист, один из лидеров команды. Он заслужил то, чтобы попробовать свои силы на более высоком уровне. С ним порядочно поступили, отпустив на правах свободного агента в Германию. Рыбус также планирует покинуть коллектив, но сделает это лишь летом, именно тогда закончится действующее соглашение. На него еще можно рассчитывать в оставшихся встречах в РФПЛ. Но думаю, что он тоже заслужил какой-то новый вызов в своей карьере. По приобретениям: Уилкшира взяли, скорее всего, для удлинения скамейки, но он весьма универсален. Люк способен сыграть не только на фланге защиты, но и в средней линии. Плиев, второй новобранец, - это парень с русским паспортом, который будет весьма кстати в условиях нынешнего лимита на легионеров. Для ротации он точно не будет лишним. Возможно, будут еще какие-то приобретения.

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"Урал"

Уральцы - та команда, которая всегда подготавливает исполнителей для более серьезных клубов. Они в прошлом сезоне просто воскресили Федора Смолова. На данный момент есть еще ряд ребят, которые выделяются. Тот же Ерохин, которого Слуцкий уже вызывал в сборную России. Почти в каждом матче он руководит действиями "шмелей". Думаю, что без хороших предложений он не останется. Тот же Подберезкин, которого называют русским Де Брюйне. Если кто-то скажет, что еще полтора года назад парень выступал во второй лиге – ему мало кто поверит. Ему доверяют в Екатеринбурге. Мне кажется, что им в скором времени заинтересуются ведущие клубы в России. Можно назвать и Герсона Асеведу, которого еще летом хотели продать, но что-то не получилось. А теперь чилиец является одним из лидеров "Урала". Он уже голов пять забил и продолжает прогрессировать. Не знаю, почему так получилось, что Асеведу не смогли продать летом. А по поводу усилений… Они нужны, конечно же. Того же незаигравшего Страндберга надо кем-то заменить. Не помешал бы качественный футболист в центр обороны, а также в линию атаки, а также, возможно, исполнитель и в середину поля.

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Локомотив Спартак Жирков Юрий Таски Сердар Буссуфа Мубарак Джанаев Сослан Петров Сергей Оздоев Магомед Думбия Сейду Маргасов Тимофей Енджейчик Артур Новосельцев Иван Зе Луиш Вандерсон Ниасс Умар Виллаш-Боаш Андре Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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chempion_cska
1450524654
Вперед ЦСКА!!!
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шеффилд таун
1450533243
Ну да .Ростову без Бердыева каюк,разворовали все что могли.А в Зените нетак уж все иужасно,отставание мизерное"Ржавый" наверстает.
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шеффилд таун
1450533400
Вот уКоней проблемы, как всегда жопятся на игроков,скоро с тросточками выйдут на поле!!!
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El_Chori
1455102840
Детский текст
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