«ЦСКА надо удержать Думбия, «Ростову» - Бердыева». Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ

Агент "Prof-Sport Company" Олег Шигаев рассказал "Бомбардиру" о том, как клубы первой восьмерки Премьер-лиги будут вести себя на трансферном рынке зимой.

ЦСКА

Как показали последние игры клуба, в которых армейцы потерпели шесть поражений, нужно усилить скамейку запасных. Уже какой сезон дружина Слуцкого выступает в 14-15 футболистов, без особой ротации в составе на всех фронтах. В ноябре-декабре это наложило на ЦСКА большой отпечаток в виде спада. Главная проблема зимы – удержание в составе Сейду Думбия. Понятно, что тут принимает решение "Рома", но красно-синие предпримут все попытки, чтобы сохранить футболиста в своем составе до конца текущего сезона. Не берусь оценивать, насколько это реально, но эта задача будет главной на предстоящее трансферное окно. Хотелось бы увидеть в стане армейцев еще пару новичков, но с ними команда может подождать и до лета. Есть и неплохие игроки в молодежном составе, которых можно подключать к занятиям с основой. Это, например, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Роман Кривулькин и Тимур Жамалетдинов к уже тренирующимся Чернову и Головину.

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"Ростов"

В каждой команде есть цели, наметки на трансферное окно. У "Ростова" сейчас на первом месте стоит задача удержания на посту главного тренера Курбана Бердыева. Его можно назвать лидером южного клуба, ведь во многом благодаря ему сейчас дончане расположились на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ. У клуба есть финансовые проблемы, о чем не раз в прессе заявляли игроки команды. Задержки по зарплата составляли несколько месяцев, но даже с такими трудностями удалось поднять "Ростов" очень высокого. Считаю, что надо сохранить Маргасова, Новосельцева и ряд других ребят, которые неплохо себя проявили в первой части чемпионата России. Если кого-то не удастся удержать – тогда уже надо будет думать о приобретениях. Нужен, к примеру, вратарь, ведь получи повреждение и дисквалификацию Джанаев, то его фактически некем было бы заменить. Верю, что Покатилов и Жуков в ближайшее время окажутся в Ростове-на-Дону. Станислав достаточно хороший голкипер, может побороться за звание первого номера в команде. У Жукова есть русский паспорт. Признавался лучшим молодым футболистом Казахстана.

"Локомотив"

Клубу необходимо удачно выступить в Лиге Европы, "Фенербахче" - это вполне проходимый оппонент, так что железнодорожникам просто нужно добиваться результата. Думаю, что какие-то предложение у "Локомотива" есть по Ниассу. За хорошие деньги вряд ли его будут удерживать в Москве. Вряд ли это будет коллектив из России. Железнодорожникам надо будет приобретать форварда и, возможно, еще одну-две позиции укрепить. Думаю, что будут расставаться с Буссуфа, который не играет, но там ведь весь вопрос в том, кто сможет потянуть зарплату хавбека. Предложений из Европы ждать по нему не стоит, а вот из Азии что-то может поступить. Возможно, расстанутся и еще с какими-то ребятами, которые не проходят в состав.

"Спартак"

Сейчас много разговоров ходит о том, что красно-белые плохо выступают. Ну, где плохо-то, если клуб занимает четвертую строчку? При всех проблемах и составу игроков, который уступает и ЦСКА, и "Зениту", "Спартак" смог оказаться на четвертом месте. Отставание от первой строчки не такое большое, не ясно, как дальше все сложится. Надо довериться Дмитрию Аленичеву и подождать, ведь есть вероятность того, что можно будет подняться еще выше. Основные позиции, нуждающиеся в усилении: центр нападения, где есть лишь один Зе Луиш, набирающий кондиции после травмы, опорный полузащитник, которого красно-белые планировали подписать еще летом. Плюс много разговоров в последнее время появилось о том, что Таски покинет команду. С его уходом придется искать хорошего центрального защитника. И надо решить вопрос с теми игроками, которые не попадают в состав и недовольны своим положением дел.

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"Краснодар"

У клуба довольная длинная скамейка и тренерский штаб умело ротирует состав. Вон Вандерсона признали лучшим игроком "быков" в декабре, а он в большинстве своем выходит на поле на замену – это говорит о многом. Хотелось бы усилить "Краснодар", но тут все вопросы к Сергею Галицкому. Коллектив вышел в плей-офф Лиги Европы, где хотелось бы пройти как можно дальше. Мне кажется, что им необходим вратарь, нападающий и инсайд. Посмотрим, что из этого будет в итоге укреплено. Плюс после ухода Артура Енджейчика в аренду в варшавскую "Легию" могут поднять вопрос о правом защитнике, хотя в "Краснодаре" есть Калешин и Петров. Но кого-то еще краснодарцы вполне могут захотеть подписать.

"Зенит"

Не знаю, будет ли клуб подписывать кого-то зимой. А если и возьмут игроков, то для ротации состава. Много сейчас ходит разных слухов, что в Петербург могут перебраться Жирков, Оздоев, Нойштедтер. Называется и ряд других фамилий. Они могут помочь коллективу стабильно играть на нескольких фронтах. Мне кажется, что руководство клуба не совсем довольно тренерским штабом, ведь Виллаш-Боаш несколько наплевательски относится к Премьер-лиге, что видно из позиции "Зенита" в турнирной таблице. Посмотрим, что в итоге решат боссы чемпиона России.

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"Терек"

Грозненцы, как я знаю, уже понесли потери – в "Шальке" перебрался Маурисио. Очень качественный футболист, один из лидеров команды. Он заслужил то, чтобы попробовать свои силы на более высоком уровне. С ним порядочно поступили, отпустив на правах свободного агента в Германию. Рыбус также планирует покинуть коллектив, но сделает это лишь летом, именно тогда закончится действующее соглашение. На него еще можно рассчитывать в оставшихся встречах в РФПЛ. Но думаю, что он тоже заслужил какой-то новый вызов в своей карьере. По приобретениям: Уилкшира взяли, скорее всего, для удлинения скамейки, но он весьма универсален. Люк способен сыграть не только на фланге защиты, но и в средней линии. Плиев, второй новобранец, - это парень с русским паспортом, который будет весьма кстати в условиях нынешнего лимита на легионеров. Для ротации он точно не будет лишним. Возможно, будут еще какие-то приобретения.

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"Урал"

Уральцы - та команда, которая всегда подготавливает исполнителей для более серьезных клубов. Они в прошлом сезоне просто воскресили Федора Смолова. На данный момент есть еще ряд ребят, которые выделяются. Тот же Ерохин, которого Слуцкий уже вызывал в сборную России. Почти в каждом матче он руководит действиями "шмелей". Думаю, что без хороших предложений он не останется. Тот же Подберезкин, которого называют русским Де Брюйне. Если кто-то скажет, что еще полтора года назад парень выступал во второй лиге – ему мало кто поверит. Ему доверяют в Екатеринбурге. Мне кажется, что им в скором времени заинтересуются ведущие клубы в России. Можно назвать и Герсона Асеведу, которого еще летом хотели продать, но что-то не получилось. А теперь чилиец является одним из лидеров "Урала". Он уже голов пять забил и продолжает прогрессировать. Не знаю, почему так получилось, что Асеведу не смогли продать летом. А по поводу усилений… Они нужны, конечно же. Того же незаигравшего Страндберга надо кем-то заменить. Не помешал бы качественный футболист в центр обороны, а также в линию атаки, а также, возможно, исполнитель и в середину поля.

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