«Звездные войны»: безумные сборные Тьмы и Света

В день премьеры седьмой части главной эпопеи мирового кино "Бомбардир" фантазирует и переносит героев культовой саги на футбольное поле.

"Светлая сторона"

Владельцы команды

Принцесса Лея – добрая, справедливая, но очень строгая. Не потерпит нарушения субординации, ставит работу впереди личной жизни. Очень переживает о жизни своих подопечных, так как сама когда-то играла в футбол.

Люк Скайуокер – между карьерой джедая и карьерой футболиста выбрал первое. Когда Лея попросила его помогать с управлением командой, не сумел отказать любимой сестре.

Тренер команды

Квай-Гон Джинн – имеет свои исключительные взгляды на методику тренировок, что дает команде возможность добиться потрясающих результатов. Квай-Гон давно мечтает о вхождении в элиту тренеров Галактики, но пока не сложилось. На тренировках любит медитировать, к чему его подопечные уже привыкли.

Вратарь

Мастер Йода идеально совмещает в себе все качества, необходимые вратарю. Умение быстро двигаться, пусть рост его совсем невелик, а также уникальная джедайская способность предугадать, откуда прилетит мяч, дают болельщикам "Светлой стороны" возможность никогда не волноваться.

Защитники

Оби-Ван Кеноби – возраст данного защитника уже давно позволяет ему уйти на пенсию, но кто может указывать что-то выдающемуся джедаю? Опыт и навыки Оби-Вана делают его великолепным игроком для своей позиции. И никто не сомневается, что когда-то он растворится в Силе во время одного из лучших своих матчей, защищая своих друзей по команде.

Чубакка – верный "телохранитель" Хана Соло. Если на поле стычка (зачинщиком которой наверняка был сам Соло), то Чубакка тут же двинется на амбразуру. Что не мешает ему отдавать великолепные голевые передачи, тем самым приближая команду на шаг к победе. Не любит проигрывать, вместе с Соло распространяет слухи о том, что нельзя попадаться на пути проигравшему вуки, если не хочешь отправиться в лазарет.

R2-D2 – сделает все, чтобы защитить штрафную от вторжения соперников. Обладает кучей различных, не всегда честных трюков (может ударить противника током, так что никто не заметит). Боится склок и свалок, разговаривает на своем языке, который, однако, уже научилась понимает вся команда.

Мейс Винду (к) – лучше защитника придумать нельзя. Всегда следует всем правилам, отходя от них лишь в крайнем случае, так что желтых карточек почти не схватывает. Является капитаном команды. Однажды раскрыл коррупционную схему владельца Палпатина, но не имел возможности ничего доказать.

Джа-Джа Бинкс – верен своей команде всем сердцем, однако неуклюж до чертиков. Поклоняется тренеру, и, как ни странно, в критические моменты всегда спасает команду от натиска соперников.

Полузащитники

Лэндо Калриссиан – вот уж кому подходит звание "полузащитника". Пару раз, беспокоясь за свое положение, Лэндо сдавал тактику и план на игру своей команды противникам, но, в конце концов, раскаялся и пообещал всегда действовать на благо "Светлой стороны". Любит спорить на межгалактические корабли.

C-3PO – друг Джа-Джа-Бинкса, с которым его объединяет уровень интеллекта и желание помогать в любую минуту. В случаях конфликтов между участниками разных рас служит переводчиком, при этом часто получает тычки и удары от Джаббы. Очень печется об R2-D2.

Эвок – пугливое, но все же безумно храброе существо. Горой стоит за своего коллегу по амплуа Си Три Пи О, чуть ли не поклоняясь ему. На первый взгляд может показаться доверчивым, но ему палец в рот не клади, а то после игры можешь оказаться на костре в качестве ужина для всей его большой семьи!

Нападающие

Энакин Скайуокер – межгалактический Месси. Идет к цели, наплевав на травмы и обидные происшествия. Заключенная в нем огромная Сила позволяет ему пробиваться к воротам, обходя соперников на раз-два, словно он видит их движения в следующую секунду (а он видит!). Жаль только, что не за горами тот день, когда алчность и желание править футбольной ареной переманят Энакина на "Темную сторону" и вынудят придумать новое имя. Он станет Дартом Вейдером, и жизнь Галактики (и футбольная в том числе) перевернется навсегда.

Хан Соло – славный малый, однако правила не для его повстанческой души, а потому он чаще всего получает красные карточки от судьи и сидит на трибуне, "морозясь" в ожидании следующего матча. Лучшие голы в его исполнении всегда приходят с голевых передач его соратника Чубакки.

"Темная сторона"

Владелец команды

Император Палпатин – коррупционный политик, погрязший в интригах. В начале его карьеры никто не мог предугадать, что этот вялый, спокойный сенатор однажды станет Императором и решит, помимо Галактики, завоевать еще и вершину футбольной трибуны.

Тренер команды

Сайфо-Диас – старый мастер джедаев, который, несмотря на обладание даром предвидения, не замечает, что им манипулирует игрок его команды. Сам Сайфо-Диас считает, что до сих пор работает на "Светлую сторону".

Вратарь

Джабба Хатт попал на должность вратаря вовсе не за спортивные качества, ведь у криминального авторитета и гангстера с планеты Татуин есть и другие, более прозаические методы. Однако, огромное тело предводителя хаттов – это отличная заслонка футбольных ворот от мяча. Вот только скорость иногда подводит, а потому на счету "Темной стороны" многовато пропущенных мячей.

Защитники

Дарт Тиранус (Граф Дуку) (к) – когда-то играл за "Светлую сторону", но разочаровался после слухов о возможной отставке тренера и поддался соблазнам Палпатина. Болельщики "светлых" до сих пор его за это ненавидят. А темные обожают своего нового капитана. Обладает огромной Силой и клянется защищать команду до самой своей смерти.

Генерал Гривус – киборг с подлым характером. После каждой победы (честной или нечестной) забирает у игрока противников футболку, и возражать еще никто не решался. Имеет зуб на Оби-Вана Кеноби.

Гранд-мофф Таркин (командир "Звезды Смерти") – являясь командиром самой мощной космической станции, прекрасно понимает, что без звездолета он всего лишь человек. Потому не чурается допинга. К тому же связан с коррупционными хитростями Палпатина. К чему это мы? Играет он не особо честно, мягко скажем, так что судьям за ним нужен глаз да глаз (а лучше – больше).

Полузащитники

Джанго Фетт и Боба Фетт – пара "отец и сын", всегда играют вместе, однако ходят слухи, что вскоре сторонники "Светлой стороны" интригами выжмут Джанго из команды, и Боба останется один. Что ж, это не остановит умного клона, генетика отца дает о себе знать – игрок из него получился отличный. Вынашивает планы о том, чтобы как-нибудь исподтишка нанести травму Хану Соло.

Песочный Человек – обладает воинственным характером. На лице носит маску, потому что ему постоянно ломают нос в драках, без которых он просто жить не может. Кровный враг Энакина Скайуокера.

Нут Ганрей – вне поля имеет огромную армию приспешников в виде дроидов и дройдек. На поле, правда, стремится скрыться за спинами других и ничего не делать. Говорят, что после перехода Энакина в "Темную сторону" Ганрей будет вышвырнут из команды – лично им.

Нападающие

Дарт Мол – умный форвард. Имеет достаточно мозгов, чтобы разгадать общую схему тренера Квай-Гона, и легко проходит защитников соперника, но Оби-Ван всегда является для него непреодолимой преградой, что, впрочем, не мешает Дарт Молу надеяться обыграть его в следующем матче.

Себульба – обладает скверным характером, любит симулировать в штрафной, потом с удовольствием забивая пенальти. Способен перерезать шнурки на бутсах соперника или закинуть в них монетку, чтобы помешать нормально играть. Растит будущее поколение футболистов в своей семье.

Штурмовик – был бы идеальным игроком на данной позиции: бегает быстро, четко соблюдает указания тренера. В случае травмы всегда можно заменить точно таким же, и никто не заметит. Но есть одно громадное "но": никогда не забивает. Скажете, таких форвардов не бывает? Еще как бывают.

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