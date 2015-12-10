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Почему «Зенит», а не ЦСКА сыграет в плей-офф

Вот и закончилась осенняя лигочемпионская кампания. "Зенит" очень уверенно прошел дальше, а ЦСКА будет весной бодаться в чемпионате. Об отличии армейцев от питерцев – в материале "Бомбардира".

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • ЦСКА играет в ЛЧ от обороны, хотя не умеет так играть.
  • Именно неудачная стратегия не позволяет сделать успешным выступление ЦСКА в ЛЧ.
  • "Зенит" имеет единственную выраженную слабость – тренера.
  • "Зениту" повезло с тем, что в первом же туре удача была на его стороне. Дальше команда выигрывала за счет уверенности.
  • Наши команды сами выбирают для себя приоритетный турнир.

С давних пор, еще со времен работы Лучано Спаллетти в Петербурге, постоянно произносятся фразы на тему того, что "Зенит" нужно оценивать по выступлениям в Лиге чемпионов. Не запомнилось ни одного случая, чтобы то же самое говорилось в отношении ЦСКА, разве что в нынешнем августе, когда невыход в групповой этап моментально сделал бы сезон армейцев провальным. Хотя это скорее имеет отношение к финансам, а не к оценке развития команды.

А так, чтобы говорилось "Слуцкий все выиграл в России, его задача – прогресс в Европе" – не вспоминается. На чем настаивали специалисты перед началом нынешнего группового этапа? На том, что ЦСКА хорошо бы взять свои очки в домашних матчах. Не нашлось, кажется, ни одного глупого человека, который сказал бы то же самое о "Зените". Не из-за Халка. Из-за того, что ЦСКА и "Зенит" сами себя так ставят.

Алексей Сафонов: "Слуцкого в ЦСКА может заменить только Газзаев"

История о том, как у армейцев не хватило сил и резервов на решающие матчи с "Вольфсбургом" и ПСВ, является совершенно неполной без другого сюжета: ЦСКА не собирался и не пытался решить свои проблемы раньше. Команда сидела на своих воротах в Германии, сидела на своих воротах полтора матча с "МЮ", и, что интереснее всего, подобное случается с армейцами в третий раз за последние три года.

Конечно же, каждый раз это делается для того, чтобы снизить риски, чтобы не раскрывать тылы и для прочих вещей, которые считаются верхом рассудительности. И, может быть, это было бы верно, если бы не 37 матчей с голами в ворота Акинфеева и не три подряд вылета из Лиги чемпионов. Ох, как мы сумели избежать рисков!

"Астана" – команда, представляющая чемпионат, в котором еще недавно хозяин клуба в зрелом возрасте шутки ради играл центрфорварда, из страны, которая никогда не слышала гимн Лиги чемпионов – неслась на всех, кто выходил против нее, и закончила турнир с двумя поражениями. У ЦСКА – четыре. Это даже не смешно.

Ровно три успеха – прошлогодняя победа над "Манчестер Сити" и победы над "Спартой" и "Спортингом" -– не делают успешной саму стратегию армейцев. Найдутся ли те, кто считает, что прохождение "Спарты" на дичайших нервах с четырьмя пропущенными мячами – это единственный вариант, на который можно было рассчитывать? Сомнительно.

Но отсутствие успеха даже не в этом. В случае с ЦСКА стратегия игры вторым номером практически полностью базируется на везении, и команда постоянно находится в ситуации, когда в ее ворота назревает гол.

Почему? Потому что, вообще-то, ЦСКА не владеет этим приемом. Слуцкий – тренер атаки, тренер длинной дистанции, его команда играет в своем чемпионате только с позиции силы, а если нет – проигрывает (см. весеннюю часть предыдущего сезона). Выходя на матчи Лиги чемпионов, чтобы защищать свои ворота, армейцы играют в несуществующий план "Б".

Что ЦСКА нужно сделать для возвращения в плей-офф ЛЧ

И совсем другое дело – "Зенит". Мы достаточно заездили тезис о том, что Вилаш-Боаш играет за счет звездных игроков, но это действительно так и именно это позволяет "Зениту" быть гибкой командой. Халку все равно, бьет ли он в контратаке, или после затяжной комбинации, или со стандарта. Почему это не помогало "Зениту" в прежние годы? Значит, Халк растет. Значит, Дзюба – не Рондон. А как иначе? Если игра "Зенита" действительно зависит от исполнителей – то вот она, лакмусовая бумажка для этих исполнителей.

Только не нужно обольщаться. На самом старте, в Валенсии, "Зениту" очень повезло, тогда у питерцев залетело все, что можно, а фактически это была прогулка по лезвию ножа. И тренер должен держать это в голове, потому что однажды он уже избавил Петербург от еврокубков, выбрав слишком осторожную тактику в той же Испании против "Севильи", после чего победный матч превратился в проигранный, а мучения в ответной игре не закончились ничем. Вот в тренере – слабость нынешнего "Зенита", не зря же Вилаш-Боаш постелил так много соломки на случай неудачи. Его и за "Севилью" никто особо не критиковал, а теперь, конечно, виноват лимит.

Впрочем, возможно, что Андре тоже прибавляет от сезона к сезону. Хотя по чемпионату России этого совершенно не скажешь, но, если уж все вокруг предлагают судить "Зенит" по Лиге чемпионов – то вот она, можно судить. На этот раз питерцы в первом же туре схватили удачу за хвост. А дальше – дело уверенности. Вот ответ на вопрос, в чем именно прибавили Халк, Дзюба и остальные.

А группа ЦСКА была сильнее только по именам. Дальше у всех проблемы: ПСВ без Хиддинка, "МЮ" без Фергюсона, "Вольфсбург" без Де Брюйне. И сколько можно сдавать им экзамены? Леонид Викторович играет свою пятую Лигу чемпионов, некоторые его игроки видали и побольше. А пример про "Астану" мы уже приводили.

Неужели Дзагоев слабее Дракслера? На практике – скорее всего, но та ли это практика? Когда они ведут борьбу между собой внутри вратарской площадки ЦСКА, как это было в матче первого тура – разумеется, только один из них имеет возможность забить.

И антирекорд Акинфеева – про то же. "Да здравствуют все, кому нельзя, делающие нашу трапезу праздником", – написано как будто от лица соперников ЦСКА в еврокубках.

Так и получилось, что две наши команды выступят весной именно в тех турнирах, которые сами для себя выбрали. "Зенит" – в Лиге чемпионов, ЦСКА – в домашнем чемпионате.

Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

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Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Дзюба Артем Дзагоев Алан Халк Слуцкий Леонид Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (23)
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alexcan100
1449740270
зенит просто тупо выше класом на данный момент вот и все
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mik1954
1449742782
Из всех перечисленных причин перманентного не попадания ЦСКА в плей-офф существует еще одна и не последняя по значимости. В Лиге коней судят совершенно иначе нежели в чемпионате России и не трактуют любое столкновение в их пользу, там не дают бесконечных пенальти, а в России пожалуйста. Зенит на этом фоне от коней выгодно отличается, ему зачастую приходится бороться на два фронта, т.е. с противниками и арбитрами....
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SpazMatikus
1449743684
На счёт ЦСКА всё по делу,тут и тактика и скамейка коротковата,да и не для ЛЧ она. Опять же Игнашевичу 36,37,или 38 я уже не знаю..о каком тут плей офф речь Ну а на счёт Зенита ,да это была самая слабая группа,и опять там Зенит ,да это прям самая везучая команда,уже в который раз,и газпром спонсор ЛЧ,совпадение чтоль?)ребята а как вы думаете?! будь он в другой группе так же бы пролетел и где бы эти пять побед были?!Ну да там ещё группа с Астаной и Сараем тоже слабоватая вышла. Я вообще не удивлюсь если в плей офф Зениту опять "повезёт" и на тебе в соперники Бенфика или ПСВ просто эти команды слабее других явно.вот и посмотрим как там Дзюбень спрогрессирует
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Kollljan
1449743730
Чемпионат бывает удачным и неудачным, но самая сильная команда на сегодняшний день в России - Зенит.
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slavа0508
1449746257
Один Халк стоит пол состава ЦСКА,,,,О чём сдесь можно говорить???
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CSKA №1
1449746887
ЦСКА-Чемпион!!!
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СК
1449749638
Смешно! ЦСКА предлагают играть "в атаку". Как ЦСКА играет в атаку показа Амкар и Крылья. Некому в ЦСКА и играть. Состав полностью себя исчерпал.
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MrVanes-Zenit
1449858816
Сократим Зенит объективно лучше
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Beim
1449900671
ну что касается цска, то они правильно оценивали свои силы в лч и выбирали правильную тактику исходя из своих возможностей. с позиции силы они могли бороться только за лигу европы, поэтому стали обороняться, но перегнули палку слишком уж много сил бросили на оборону, а еще не создали нужного качества в обороне, из-за этого пришлось обороняться количественно, что в итоге и привело к беззубости в атаке. от этого и мало владели мячом, все это приводило к неуверенности и создало дополнительный груз на игроков цска. в футбол команда должна играть с удовольствием, тогда и получается намного больше у команды и креативность видна,.но у цска такого удовольствия не было, кроме первого тайма с псв. Если бы цска играл в атаку(с позиции силы) то скорее всего мог бы проиграть и больше матчей, у всех соперников в группе, игра в атаку заметно лучше построена, причем у мю даже хуже чем у псв и вольфсбурга. Если бы армейцы играли в боле открытый футбол, то вольфсбург и псв чуть ли не в три паса доводили атаку до опасного удара, мю чуть сложнее но за счет более классных футболистов так же оказался бы сильнее. В итоге в статье выше было бы написана не о том, как цска плохо атаковал в силу ошибочной тактики, а о том, что цска очень плохо оборонялся и нужна была тактика на оборону с острыми контр атаками. Сравнение с астаной, то команда первый раз выступала в лч, тут совсем другие эмоции, они полностью набиты порохом. цска уже много раз выступал в групповом этапе, эмоции уже утихли, на таких эмоциях результата уже не сделать. результата нужно добиваться уже за счет класса. так что сравнение просто не допустимо.
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Beim
1449902208
а по зениту и писать особо не чего, потому что это не команда а не пойми что. конечно любая команда может столкнуться с трудностями от потерь 1-2 основных лидеров, но трудности эти не переходят в катастрофу и общий рисунок игры в команде от этого не сильно меняется. Но у зенита потеря халка + витсель становиться катастрофой не обьятных масштабов, в команде такого быть просто не может. в итоге в матче с гентом зенит создал только один момент для нападающего( еще парочка полумоментов) и единственный гол забит ни с комбинации,ни со стандарта, а просто с созданного подарка от гента. первый тайм гент во всем превзошел зенит и уже в нем мог доводить счет до разгромного. А во втором тайме сложилось впечатление, что зенит все же выровнял игру, но в итоге оказалось, что это гент сбавил обороны и опустился до игры зенита.
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