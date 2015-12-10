Почему «Зенит», а не ЦСКА сыграет в плей-офф

Вот и закончилась осенняя лигочемпионская кампания. "Зенит" очень уверенно прошел дальше, а ЦСКА будет весной бодаться в чемпионате. Об отличии армейцев от питерцев – в материале "Бомбардира".

Спойлер. Главные выводы из материала: ЦСКА играет в ЛЧ от обороны, хотя не умеет так играть.

Именно неудачная стратегия не позволяет сделать успешным выступление ЦСКА в ЛЧ.

"Зенит" имеет единственную выраженную слабость – тренера.

"Зениту" повезло с тем, что в первом же туре удача была на его стороне. Дальше команда выигрывала за счет уверенности.

Наши команды сами выбирают для себя приоритетный турнир.

С давних пор, еще со времен работы Лучано Спаллетти в Петербурге, постоянно произносятся фразы на тему того, что "Зенит" нужно оценивать по выступлениям в Лиге чемпионов. Не запомнилось ни одного случая, чтобы то же самое говорилось в отношении ЦСКА, разве что в нынешнем августе, когда невыход в групповой этап моментально сделал бы сезон армейцев провальным. Хотя это скорее имеет отношение к финансам, а не к оценке развития команды.

А так, чтобы говорилось "Слуцкий все выиграл в России, его задача – прогресс в Европе" – не вспоминается. На чем настаивали специалисты перед началом нынешнего группового этапа? На том, что ЦСКА хорошо бы взять свои очки в домашних матчах. Не нашлось, кажется, ни одного глупого человека, который сказал бы то же самое о "Зените". Не из-за Халка. Из-за того, что ЦСКА и "Зенит" сами себя так ставят.

Алексей Сафонов: "Слуцкого в ЦСКА может заменить только Газзаев"

История о том, как у армейцев не хватило сил и резервов на решающие матчи с "Вольфсбургом" и ПСВ, является совершенно неполной без другого сюжета: ЦСКА не собирался и не пытался решить свои проблемы раньше. Команда сидела на своих воротах в Германии, сидела на своих воротах полтора матча с "МЮ", и, что интереснее всего, подобное случается с армейцами в третий раз за последние три года.

Конечно же, каждый раз это делается для того, чтобы снизить риски, чтобы не раскрывать тылы и для прочих вещей, которые считаются верхом рассудительности. И, может быть, это было бы верно, если бы не 37 матчей с голами в ворота Акинфеева и не три подряд вылета из Лиги чемпионов. Ох, как мы сумели избежать рисков!

"Астана" – команда, представляющая чемпионат, в котором еще недавно хозяин клуба в зрелом возрасте шутки ради играл центрфорварда, из страны, которая никогда не слышала гимн Лиги чемпионов – неслась на всех, кто выходил против нее, и закончила турнир с двумя поражениями. У ЦСКА – четыре. Это даже не смешно.

Ровно три успеха – прошлогодняя победа над "Манчестер Сити" и победы над "Спартой" и "Спортингом" -– не делают успешной саму стратегию армейцев. Найдутся ли те, кто считает, что прохождение "Спарты" на дичайших нервах с четырьмя пропущенными мячами – это единственный вариант, на который можно было рассчитывать? Сомнительно.

Но отсутствие успеха даже не в этом. В случае с ЦСКА стратегия игры вторым номером практически полностью базируется на везении, и команда постоянно находится в ситуации, когда в ее ворота назревает гол.

Почему? Потому что, вообще-то, ЦСКА не владеет этим приемом. Слуцкий – тренер атаки, тренер длинной дистанции, его команда играет в своем чемпионате только с позиции силы, а если нет – проигрывает (см. весеннюю часть предыдущего сезона). Выходя на матчи Лиги чемпионов, чтобы защищать свои ворота, армейцы играют в несуществующий план "Б".

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И совсем другое дело – "Зенит". Мы достаточно заездили тезис о том, что Вилаш-Боаш играет за счет звездных игроков, но это действительно так и именно это позволяет "Зениту" быть гибкой командой. Халку все равно, бьет ли он в контратаке, или после затяжной комбинации, или со стандарта. Почему это не помогало "Зениту" в прежние годы? Значит, Халк растет. Значит, Дзюба – не Рондон. А как иначе? Если игра "Зенита" действительно зависит от исполнителей – то вот она, лакмусовая бумажка для этих исполнителей.

Только не нужно обольщаться. На самом старте, в Валенсии, "Зениту" очень повезло, тогда у питерцев залетело все, что можно, а фактически это была прогулка по лезвию ножа. И тренер должен держать это в голове, потому что однажды он уже избавил Петербург от еврокубков, выбрав слишком осторожную тактику в той же Испании против "Севильи", после чего победный матч превратился в проигранный, а мучения в ответной игре не закончились ничем. Вот в тренере – слабость нынешнего "Зенита", не зря же Вилаш-Боаш постелил так много соломки на случай неудачи. Его и за "Севилью" никто особо не критиковал, а теперь, конечно, виноват лимит.

Впрочем, возможно, что Андре тоже прибавляет от сезона к сезону. Хотя по чемпионату России этого совершенно не скажешь, но, если уж все вокруг предлагают судить "Зенит" по Лиге чемпионов – то вот она, можно судить. На этот раз питерцы в первом же туре схватили удачу за хвост. А дальше – дело уверенности. Вот ответ на вопрос, в чем именно прибавили Халк, Дзюба и остальные.

А группа ЦСКА была сильнее только по именам. Дальше у всех проблемы: ПСВ без Хиддинка, "МЮ" без Фергюсона, "Вольфсбург" без Де Брюйне. И сколько можно сдавать им экзамены? Леонид Викторович играет свою пятую Лигу чемпионов, некоторые его игроки видали и побольше. А пример про "Астану" мы уже приводили.

Неужели Дзагоев слабее Дракслера? На практике – скорее всего, но та ли это практика? Когда они ведут борьбу между собой внутри вратарской площадки ЦСКА, как это было в матче первого тура – разумеется, только один из них имеет возможность забить.

И антирекорд Акинфеева – про то же. "Да здравствуют все, кому нельзя, делающие нашу трапезу праздником", – написано как будто от лица соперников ЦСКА в еврокубках.

Так и получилось, что две наши команды выступят весной именно в тех турнирах, которые сами для себя выбрали. "Зенит" – в Лиге чемпионов, ЦСКА – в домашнем чемпионате.

Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

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