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    • «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)

    «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    04.12.2015 19:14
    Сегодня Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Бомбардир» следил за пятью последними матчами этого года в режиме онлайн.

    Сегодня Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Бомбардир» следил за пятью последними матчами этого года в режиме онлайн.

    "Локомотив" – "Урал" – 2:2

    Сапета забивает железнодорожникам

    Миранчук сравнивает счет

    Манучарян забивает второй гол "Урала"

    Ниасс спасает "Локомотив" от поражения

    "Динамо" – "Анжи" – 1:2

    Москвичи выходят вперед благодаря голу Козлова

    Эбесилио помогает "Анжи" отыграться

    Гол Максимова после сольного забега приносит гостям победу

    "Спартак" – "Крылья Советов" – 1:0

    Промес увеличивает свой бомбардирский счет в самом дебюте встречи

    "Кубань" – "Краснодар" – 2:3

    Ткачев распечатывает ворота Диканя дальним ударом

    Игнатьев увеличивает преимущество "Кубани"

    Вандерсон сокращает разрыв

    Мамаев сравнивает счет с пенальти

    Смолов вырывает победу для "быков"

    "Ростов" – "Рубин" – 1:0

    Гол Полоза оказывается победным

    Удаление Благо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 5 декабря 2015, 08:05

      Да, не зря Кубань на первом месте в чемпионате, по первым таймам. Был на игре, первую половину они просто рвали. Гол Ткачева - просто шедевр. Но игра длится 90 минут. Проиграть после 2-0... Что-то соседям надо менять... Любимый "Краснодар" с победой! ВПЕРЕД БЫКИ!

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      Рейтинг: +17

      Homyachara 4 декабря 2015, 21:17

      Зенит 6-ой, Динамо 11-ый))))

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