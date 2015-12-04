«Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0. «Кубань» – «Краснодар» – 2:3. «Локомотив» – «Урал» – 2:2 (ВИДЕО)

Сегодня Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Бомбардир» следил за пятью последними матчами этого года в режиме онлайн.
Сапета забивает железнодорожникам
Миранчук сравнивает счет
Манучарян забивает второй гол "Урала"
Ниасс спасает "Локомотив" от поражения
Москвичи выходят вперед благодаря голу Козлова
Эбесилио помогает "Анжи" отыграться
Гол Максимова после сольного забега приносит гостям победу
"Спартак" – "Крылья Советов" – 1:0
Промес увеличивает свой бомбардирский счет в самом дебюте встречи
Ткачев распечатывает ворота Диканя дальним ударом
Игнатьев увеличивает преимущество "Кубани"
Вандерсон сокращает разрыв
Мамаев сравнивает счет с пенальти
Смолов вырывает победу для "быков"
Гол Полоза оказывается победным
Удаление Благо