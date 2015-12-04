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Почему у «Арсенала» нет шансов без Алексиса Санчеса

Эпидемия травм продолжает бушевать в расположении лондонского "Арсенала" – после матча с "Норвичем" Арсен Венгер не досчитался в придачу к уже травмированным игрокам еще и Лорана Косиельни, Санти Касорлы и самое главное – Алексиса Санчеса. "Бомбардир" уверен, что без великолепного чилийца у "канониров" нет шансов на чемпионство.

Начнем с Лиги чемпионов, где "Арсенал" все же сохраняет шансы на выход в плей-офф, хоть и начал групповой раунд с двух поражений и всего одной победы в четырех первых турах. Если команда Венгера выиграет в Пирее у "Олимпиакоса" – именно она вслед за "Баварией" выйдет из группы F, причем будет играть в плей-офф 15-й раз кряду.

Из девяти голов команды в групповом раунде семь были забиты при непосредственном участии Алексиса Санчеса и только в выигранном матче с "Баварией" чилиец не отметился голом или результативной передачей. В двух проигранных матчах "Динамо" и "Олимпиакосу" Санчес отдал два голевых паса на Тео Уолкотта и забил сам, гол престижа в выездном матче с "Баварией" был организован для Жиру чилийцем, а настоящий гала-концерт Алексис выдал в последнем матче с Загребом – дубль и еще одна голевая передача.

В чемпионате Англии по части организации голов основную работу выполняет Месут Озил, отдавший уже 11 решающих передач (в том числе 3 – на Санчеса), но сам Алексис забил шесть голов и практически всегда находится в эпицентре событий. Именно Санчес лучший в Премьер-лиге по такому показателю как количество касаний мяча в штрафной соперника, и здесь с ним может конкурировать только бесподобный Джейми Варди.

В матче с "Норвичем" у "Арсенала" было все в порядке, пока на поле были Косиельни и Санчес. Когда ушел Лоран, заменивший его Габриэль Паулиста не смог нейтрализовать Льюиса Граббана. А после того как еще и Санчес покинул поле прихрамывая (признаки травмы задней поверхности бедра у него были еще до перерыва, когда Алексис упал в операторскую яму "Кэрроу Роуд") – пропал креатив в атаке, что и привело к тому, что "Арсенал" вынужден был довольствоваться ничьей.

Тьерри Анри сразу же после матча с "канарейками" жестко раскритиковал Арсена Венгера за то, что тот попросту загнал Санчеса: "Если вы спросите Алексиса, готов ли он к выходу на поле, он всегда скажет "да", даже если у него что-то болит. На мой взгляд, тренеру нужно быть мудрее и не спрашивать игрока о такого рода вещах, принимая решение за них. Ты должен подойти к игроку и сказать: "Я не выпущу тебя на поле и точка".

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Игрок, представлявший в своей время для "Арсенала" такую же исключительную важность как ныне Санчес, конечно, забыл о том, как сам играл практически без замен в свои лучшие годы. Но здесь Венгера на самом деле сложно упрекнуть в чем-то  – у него просто не было других вариантов – он и без того вынужден был выпустить в основе только восстановившегося Рэмзи. На скамейке же у него оставались только выбравшийся из лазарета Окслэд-Чемберлен и Кэмпбелл, чья игра не впечатляла в последнее время. А решать задачу получения трех очков на "Кэрроу Роуд" нужно было обязательно.

Для того чтобы понять Венгера, нужно послушать его высказывания после матча с загребским "Динамо", где он воздал хвалу неутомимости Санчеса и его умению восстанавливаться в исключительно сжатые сроки. Мсье Арсен рассказал о том, что Санчес зачастую после матчей напоминает ходячего мертвеца, настолько сильно отдается игре. Но уже через два дня – он как огурчик, что подтверждают и все медицинские тесты. "Я всегда вижу признаки истощения его организма после игры, но затем он восстанавливается и снова готов играть с полной самоотдачей".

Венгер: "Санчес – это настоящий лев. Я читал, что львы, когда охотятся за добычей, выкладываются в первые 200 метров погони полностью – если они не поймают свою жертву на этом отрезке, их ноги не выдержат такого темпа в дальнейшем. Вот и Санчес таков на поле – он готов отдать все, что у него есть в ближайшем матче".

Для Санчеса этот сезон особенный. Алексис, в отличие от европейских игроков, практически не отдыхал летом, ввиду триумфального для сборной Чили Копа Америка-2015. Начиная с июня он провел уже 30 матчей за клуб и сборную, нанеся при этом больше 110-ти ударов по воротам и получив 67 ударов по ногам.

Как же он выдерживал этот бешеный ритм до сих пор? Венгер отсылает нас к медицинскому штабу "Арсенала", который постоянно снабжает его информацией, и если верить ей – Санчес обладает суперспособностью к быстрому восстановлению. "Когда есть тревожные признаки, мы хотим принять правильное решение в нужный момент, но пока ребята уверены, что с ним все в порядке – мне сложно дать ему отдых, так как он – ключевой игрок "Арсенала".

"Его умение восстанавливаться поражает. В этом он напоминает типичного грунтового теннисиста – он был бы успешен и в этом виде спорта, если бы захотел. Он прилетает из Южной Америки в ночь четверга, а уже в субботу может играть, даже если выглядит уставшим в пятницу".

Венгер уверен, что дело тут в том, что Санчес – продукт дворового футбола, воспитывавшийся в шахтерском городке Токопилья, где у него не было никаких других развлечений, кроме футбола. Поразительная его выносливость – также оттуда. Фактически сейчас он играет точно так же, как в детстве – старается поспевать везде, охотится за мячом как неутомимый лев, отдает всего себя, чтобы затем добраться до постели и вырубиться, а с утра снова быть готовым к дворовым баталиям.

Токопилья – это прибрежный город в пустыне Атакама, в 1600 километрах от столицы Чили Сантьяго. Городок находится в природной ловушке между морем и горами, которую называют "дьявольским углом" и заниматься там можно только рыбацким или шахтерским промыслом.

Семья Санчеса принадлежала к беднейшим слоям населения даже в Токопилье, к тому же четырех сыновей воспитывала мать-одиночка в доме, который едва не разваливался под напором ветра. Это сейчас Алексис выстроил для своей семьи красивый уютный домик, а раньше братья Санчесы предпочитали проводить все свое время на улице, пока мама выполняла работу горничной и помогала рыбакам управляться с уловом.

Это затем уже дядя Санчеса забрал его в Ранкагуа, где Алексис сразу же начал играть в футбол со взрослыми еще в совсем детском возрасте, а в 17 лет будущую звезду "Барселоны" и "Арсенала" пригласили в итальянский "Удинезе".

Удивительно, но даже сейчас, когда изначально медики "Арсенала" говорили о полутора месяцах  простоя для Санчеса из-за повреждения задней поверхности бедра, у него есть шанс выйти на поле раньше. И Венгер снова будет хвататься за эту возможность обеими руками, и возлагать надежды на удивительную способность Алексиса к быстрой регенерации сил, так как без чилийца у "Арсенала" просто нет шансов на чемпионство, которого так ждут на "Эмирейтс".

Заменить Касорлу может Рэмзи, Коклена – новый опорник, которого Венгер хочет купить во время зимнего трансферного окна, даже находящегося сейчас в великолепной форме Озила может подменить в качестве плеймейкера сам Санчес, что он и делал в прошлом сезоне, а вот сам Алексис – фигура незаменимая для Венгера и "Арсенала".

Как в "Арсенале" травмировались 22 игрока основы

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Норвич Сити Бавария Олимпиакос Анри Тьерри Касорла Санти Озил Месут Рэмзи Аарон Санчес Алексис Коклен Франсис Окслэд-Чемберлен Алекс Кэмпбелл Хоэль Венгер Арсен
Комментарии (1)
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robik
1449414044
Мусью Арсен нервничает только тогда, когда его спрашивают про Моуриньо. В остальном он спокоен как удав. Говорил же после 5-ти первых туров о том, что только после 15 туров определится 6-ка борцов за чемпионство. Точно так же ему опыт работы в АПЛ позволяет знать, что вторая отсечка - с результатами боксинг-дэй. 9 баллов за 3 игры в неделю можно взять, а расклад для Арсенала там очень предпочтительный. Санчес к нашему Новому году войдёт в строй и всё будет топ-топ...
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